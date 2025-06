Muftijski ‘bilateralni’ susreti dvije brade koje bi da nešto rade: kako sručiti Berlinski Kongres da bi svim Bošnjacima bilo bolje …

– Ne zna se koji je bolji ministar ali ‘sastali su se zvanično u Sarajevu’. On – bošnjačko političko čudo i nakarada Aleksandra Vučića – Usame Zukorlić, sin umrlog oca i muftije političara i još veće čudo ‘trojke’ u vlasti i od ministra vanjskih poslova BiH, ahbab Zukorlića – hadžija Dino Konaković. Šta bi drugo, nego da se sastaju i slikaju, to im je u opisu poslova.

Prvo ‘čudo’ iz Sjenice sa povećom bradom i sa sjedištem u fotelji u Beogradu – ministar svačega i ničega (‘ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne suradnje i društvene stabilnosti’) onda izjavi kako ‘nije zadovoljan trenutnim bilateralnim odnosima Sarajeva i Beograda‘ a drugo ‘čudo’ sa malo manjom (zvanom ‘iranska bradica’) pohvali Srbiju koja je ‘među pet najvažnijih trgovinskih partnera u BiH‘, i koja je kako reče ‘moj prioritet’.

‘How Yes know’ – kako da ne, što bi rekli ‘Nadrealisti’, a ‘šokantnoj’ (u programskoj šemi sandžaklije i zemljaka iz istog grada sa Pešteri Bin Hadžifejzovića, čak i prognoza Nedima Sladića ‘šokira’) bh javnosti ostade da ‘googla’ i pokuša bezuspješno naći ‘šokantan’ podatak kad su se zadnji put osim ‘fejsbuk’ uvreda, prijetnji i psovki, sastali u Beogradu i Sarajevu predstavnici vlasti, koji bi potvrdio ovaj ‘prioritet’.

– No, kada se dokačiše Bošnjaka i bošnjakovanja, onda je sve postalo jasnije, na istom su terenu. Udarili u raspravu o Berlinskom Kongresu kroz prizmu ‘suradnje dviju država’, zapravo susreta Bošnjaka. Podsjećamo, Berlinski Kongres je još jedna u nizu ‘crvenih linija’ Bošnjaka jer je njim ‘iz srca i duše Bosne isčupan Sandžak‘ (citat ‘bh Ajatolaha’ političara hodže Kavazovića) i predat Srbiji a preko čega Bošnjaci i ullema ‘neće preći’. Ni tu tu nisu baš koordinirani, logično. Prvo ‘čudo’ objavi kako je ‘normalno da Bošnjak dolazi kod Bošnjaka kao što je normalno da Srbin iz BiH posjećuje Beograd‘, drugo odvali da je “emotivno i lično imao odličnu saradnju sa rahmetli muftijom Zukorlićem, koja je bila temelj naših odnosa’, čime obojica potvrdiše da je ‘normalno’ ono što Dodik radi godinama a Bošnjaci pizde : ‘specijalne veze’ naroda ali samo u jednom smjeru. Pa zaključiše kako nema druge nego ‘da Srbi i Bošnjaci moraju živjeti zajedno’, a dokaz tome su Zukorlić ‘mlađi’ i Konaković nešto stariji. I da se ‘mora nastaviti suradnja’.

Gluho bilo, da neće opet neki ‘Bošnjački Kongres’ ili ‘svebošnjački Sabor’? Kao onomad što je bio uplanirao Bin Konaković u Sarajevu aprila 2024, da bi se spojili i da bi Konaković kako je rekao ‘mogao rahat iftariti sa pet miliona Bošnjaka’ koliko ih je sabrao po svojoj procjeni. Taj događaj je bio tipičan potez ‘zajedništva‘ kao pandan Svespskom Saboru’, kao oblik suradnje i razdruživanja povezivanjem. Na svu sreću, sve se završilo samo ramazanskom kaHvom i slikam u novinama.

– Oni stali oblici suradnje, kao što je Konakovićevo doniranje za semafore u Sjenici ili gradnje džamija po vrletima Pešteri (‘džamije su važne kao fabrike’, poznata je maksima Konakovića hadžije), ne računaju se, to se podrazumijeva, kao i donacije Zukorlićevoj ‘akademiji’ u Novom Pazaru. Interesantno je da su obojica inteligentno primjetili ‘da nam djeca dlaze i da se nešto mora poduzeti’. Za početak evo skromne inicijative : prebrojte Sandžaklije u Sarajevu bar na funkcijama, ako nećete u ostalim stolicama kao i u ‘ostatku’ BiH pa će vam biti mnogo toga jasnije. I ugasite već jednom onaj ‘svečano otvoreni’ bosanski konzulat u Novom Pazaru kojeg je otvorila 24.08.2022. Bisera Turković. Kad ne radi a BiH plaća troškove iznajmljenog prostora Zukorliću ‘Mlađem’ svaki mjesec uredno, dok Bin Konaković to aminuje iako je najavljivao gašenje.

Zato jer Sandžaklije ne žive u Sandžaku, eno ih u Sarajevu. Ne idu oni po ličnu kartu ili pasoš u drugu državu, sve imaju u svojoj.

photo : dva ministra oka bistra, Elvedin Konaković i Usame Zukorlić, arhiv