Hadžija i ministar bh vanjskih poslova Konaković na Konferenciji Organizacije islamske suradnje OIC sa kolegom iz Turske Fidan Hakanom : Turska nas čuva, brani i nikom neda, još da usvoji Deklaraciju o genocidu u Srebrenici ili bar da povuče poštanske markice sa likom Dodika, tek bi onda mirno spavali …

– Ono što su UN za ‘ostatak Svijeta’, to je OIC – Organizacija islamske suradnje – za islamske zemlje i muslimane. BiH iako ‘građanska’ i sekularna po Ustavu, odavno je u realnosti islamska država i k tome teži daleko više nego članstvu u EU. Za sada smo u ovoj organizaciji samo u statusu ‘posmatrača’, a uskoro ‘akoBogda’ a daće, bićemo i redovni član. Nije stoga nikakvo čudno što je bh ministar na Istambulskoj Konferenciji kad se znaju stavovi i pravci naše države a posebno diplomatije. Tim prije što je ova Konferencija, odnosno Sjednica Vijeća ministara vanjskih poslova zakazana po zahtjevu Erdogana ‘brata’ i vlasnika BiH koju mu je Alija Izetbegović usmenim testamentom ostavio u ‘amanet’, na brigu i u nasljeđe i posvećena je sukobima Izraela i Irana a opštepoznato je da ‘mi’ brinemo i da se miješamo svugdje gdje su ‘naša braća’. Uostalom, ne čekajući hoće li Trump udatiri ili neće na Teheran, ‘bh Ajatolah’ i uzput Reis Kavazović kao i njegov savjetnik ‘Hižaslav’ Cerić već su zvanično osudili Izrael, a Tayib Erdogan najavljuje da bi Izrael mogao napasti i Tursku, treba se pripremiti. Za očekivati je da će, ukoliko se donese kakva deklaracija ili rezolucija na ovoj Konferenciji, Konaković pratiti stavove Turske jer to mu je u ‘agendi’ političkog i vjerskog djelovanja. Mediji u BiH već počinju sa navijanjem za iranske pobjede i ‘čifutske’ poraze.

– Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan je ovdje iznio odavno poznate stavove kao da se raspravlja o napadu Izraela na BiH.

“Turska i islamski svijet stoje uz svoju braću i sestre u Bosni!”. “Naša muslimanska braća koja žive na ovim prostorima, prošla su kroz mnoga iskušenja u prošlosti, a i danas se odlučno bore protiv opasnosti od podjela”. “Naša je zajednička dužnost da pokažemo da nisu sami, da islamski svijet podržava našu bosansku braću.’

Ništa novo. Koliko ‘braća’ Turci brinu i čuvaju BiH pokazuju statistički podaci o stranim investicijama BiH iz kojih je vidljivo da su turske investicije uglavnom u ‘kupovini’ bh firmi i u gradnji džamija i ‘islamskih centara’ širom države preko organizacije TIKA i u dogovoru sa Reisom, vidljivi su i poklončići uz islamske praznike, i te i takve investicije su daleko ispod drugih država pa i najbližih susjeda Srbije i Hrvatske. Dok po Srbiji Erdogan gradi fabrike i ulaže milione eura, po Bosni cvjetaju islamski objekti i proslavljaju se turski praznici te otvaraju turske škole i ‘univerziteti’ ali to je sasvim dovoljno za bh muslimane i bh državu i niko nam ne može ni ogaditi ni umanjiti bratsku Tursku koja nas je držala u ropstvu stoljećima, koja u ovdje u srcu Evrope u ‘većem entitetu’ pravi svoj mali sultanat, ‘fildžan državicu’ pod maskom borbe i očuvanja čitave države.

No, ostavimo po strani investicije, haj’mo na ono ‘najvažnije’, haj’mo na našu poznatu ‘crvenu liniju’ koja nas veže za braću a udaljava od svih susjeda na Zapadu i Balkanu. Hajde za početak da ministar Fidan ili njegov šef Erdogan u turskom Parlamentu donesu kakvu ‘deklaraciju’ ili ‘rezoluciju’ o genocidu u Srebrenici, budući da to od silne ljubavi još nikada nisu učinili a svima drugima se to spočitava kao najveći kamen spoticanja u pomirenju. Tek kad se donese takav dokument, onda će mo moći povjerovati ‘braći’ i ‘sestrama’. Ovako, čista i patetična poznata turska političarenja i bošnjačka providna podilaženja.

Ili, za početak, neka Turska bar ukine i povuče album sa počasnim markicama sa likom Milorada Dodika. Podsjećamo, ovaj skromni poklon Turske ‘najvećem dušmaninu’ države BiH Dodiku je učinjen 18.06.2021. godine kada je kao predsjedavajući ondašnjeg bh Predsjedništva posjetio Erdogana. Iako markice nisu u poštanskom prometu, na njima nema bošnjačkih ‘lidera’ već se iz muzejskog albuma svima nama smiješi Milorad Dodik, dok ga braća u BiH tobože proganjaju, hapse, sude i love. Markice ne smetaju ni ‘majci nad majkama’ Muniri Subašić ni neimaru iz ‘doline bijelih nišana’ šefu ‘Distrikta Potočari’ Emiru Suljagiću koji zbraja negatore genocida tvrdeći da ‘svi koji o genocidu šute isti podržavaju’. Svi osim braće Turaka koji zvanično već tri decenije šute o genocidu u svom Parlamentu.

Stoga ‘braćo Turci’, umjesto Dodikovog pozdrava vama ‘merhaba askeri’ – doviđenja i ‘goodbye’. Ili na našem čistom bosanskom : ‘allahimanet’.

photo : turske markice sa likom Milorada Dodika, arhiv