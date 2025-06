Utica NY : kontroverzna utička udruga ‘BACA’ objavila popis donatora za ‘projekt Sebilj’ koji se treba realizovati uskoro. Pravi i ‘halal donatori’ poznati …

Finansijsku konstrukciju ‘male džamije’ – projekta ‘Sebilj’ u gradu Utica je naravno nemoguće dokučiti, budući da ova kontroverzna i kriminogena udruga BACA ‘Bosnian American Community Association of Utica NY’ još nije nikada dala javnosti tačan iznos nakupljenih donacija, posebno ne potrošenih po utičkim kafićima i prodavnicama karticom udruženja, isplatama zasluženima ili putovanjima šefice udruge ‘u lokalu’ i u dijaspori BiH utičke učiteljice u Gulenovj privatnoj školi Hanke Grabovice. Larmanje i licitiranje te javno silovanje bh pučanstva našeg grada je stalo, sad je došlo vrijeme da se ovaj ‘projekat’ koji se naziva ‘bosanskim nasljeđem’ (a zapravo je riječ o nasljeđu Otomanskog carstva) ugradi i sastavi. Očekuje se uskoro poznata ‘naša’ medijska propaganda i ‘tarlahanje’. Prvobitna ukupna cifra Hanke Grabovice od 240.000 za projekat (nikad nije objavljeno ko je sačinio projekat i koliko je naplaćen već se pretpostavlja da je to posuđeni crtež iz džemata u St. Lousi-u) i materijal te ugradnju doveden je u sumnju njenom rekapitulacijom na ‘fejsu’ udruženja kada je javljeno da će ‘Sebilj’ koštati ukupno 94.000 dolara, o čemu smo već pisali i postirali takav proračun.

Kao što smo pisali, Grabovica je pare ‘usjekla’ u suradnji sa opštinskim načelnikom (Mike Galime) i ‘grantovima udruženja’ za druge svrhe, pare joj nije tebalo ni davati, ali ko je dao dao je, ko je ‘jamio’ – nikad se neće saznati. Ili se već to nazire? Po njenoj zamisli tražiće ona još para jer za vodu koja treba da toči stalno, trebaće kako je javila 1,300 dolara mjesečno. Uskoro počinje i taj ‘historijski dan’ i šarada udruge, hodža i utičkog načenika sa ahmedijom, Hanka je kao pravi influencer postirala slike ‘silnih donatora’ među kojima ima i banaka i advokata, i ćevapdžija i staklorezaca pa i ‘umjetnika’. Zna Hanka kakav ‘je red’, nju uvijek svi podržavaju.

Da bi bolje razumjeli o čemu se radi jer su postirani samo logo-znaci firmi, potrebno je podsjetiti na slijedeće. Pred lokalnim tv kamerama već su javno dali izjave Nedžad Smajić utički vlasnik građevinske kompanije ‘sMajić construction’ i ‘Brimus’ srodne firme sina Muhameda Bričića Armina (koji je inkorporiran i u odbor udruge). I Nedžad i Armin su rekli su da će njihov posao na ovom ‘projektu Sebilj’ biti ‘pro bono’, ili na našem ‘halal’, da će sve odraditi džabe, i oni su u samom vrhu ove najnovije promocije donatora. Međutim, to je čista laža, a što je nesvjesno iznijela Hanka Grabovica kada je dala pomenuti ‘predračun’ ukupnih troškova od 94.000 dolara. Naime, tu je najveća stavka specijalno drvo – 42.000 dolara, trasport drveta – 8,000 a onda slijedi – 10.000 dolara za betoniranje, pa 8,000 dolara za kov, zatim 3,000 dolara instalacije, isto toliko i zemljani radovi, onda 7,200 dolara sklapanje konstrucije, 12,000 dolara vodomaterijal i usluge, krov od bakra – 8,000 dolara…

E,vidite sad u čemu je caka. Ove ‘zemljane radove, pa građevinske, vodoinstalaterske, krovne i električarske, sve te radove će izvoditi građevisnske komapnije ali kao što se vidi u proračunu nema ništa džabe. Znači, Bričić i Smajić pa i ostali ‘donatori’ će naplatiti svoje ‘besplatne usluge’, najmanje desetak puta više nego što je ‘zlatna donacija’ od 1,000 dolara sa kojom se stiče pravo i na ime na jednom od basamaka ove ‘male damije’. Nema dakle ništa od onog ‘izvodimo radove besplatno’.

Posbeno je ovdje interesantan tip ‘donator’ Nedim Mujić, utički lešinar na donacijama i državnim jaslama. Uposlenik pored svoje u firmi Armina Bričića, člana odbora udružnja koji je ujedno i glavni izvođač radova na projektu ‘Sebilj’ što je samo po sebi alarmantno. Čovjek koji je promijenio stotinu firmi i zanimanja a sve uz džemat i ‘bosansku zajednicu’ što je drugo ime za džemat u lokalnom diskursu. Tu je i njegov logo sa poznatim ‘N’ najnovije firme fotografije, u kojoj slika utičke ljepotice, bedra i noge, pa svadbene porodične sličice u prirodi, čak i konzerve pića umišljajući da je pravi umjetnik. E, taj tip koji je samo na kratko radio u jednoj američkoj banci pa odatle izbačen zbog seksualnog uznemiravanja, i on je ‘Hankin donator’. On je ustvari lični Hankin fotograf i baš bi bilo zgodno vidjeti koliko je dao a već znam da nije ništa. Do je svoje ‘radove’ naplaćivao od Hanke. Računa se u donatore jer slika Hanku, pa šetnje za Srebrenicu a Hanka to postira, slika Sandru Šehića Hankinog zamjenika i načelnika i vodi Hankinu web stranicu i ‘fejsbuk’. Stoga je zaslužio ime na jednom od basamka ove ‘male džamije’. A nije ga bilo na Hankinim listama od 1,000 dolara, navalite u ‘historiju’. Jok!

Ostali donatori nisu vrijedni pomena ne zato što ništa ne znače već zato što je to poznata praksa ovdje gdje živimo. Banka će dati donaciju jer ćeš kod nje otvoriti račun, advokat ako mu dovedeš klijenta, trgovac autom ako kupiš auto i tako redom. Nije vrijedna pomena ni ‘donacija’ folk društva ‘Behar’ zato jer je i to uzajamna ljubav. ‘Behar’ dramči donacije od ‘Walmarta’ i drugih kompanija i donira Hanku, Hanka onda uz načelnika namjesti folkloru donaciju iz opštinskog granta i pa ‘Behar’ donira Hanki, eto razloga za suradnju. Osim toga, uz ovakvo i slična udruženje se može dosta para i ‘oprati’ u čemu je Hanka specijalizirala djelatnost doniranja. Kad obični ‘insan’ pogleda popis donatora stiče se utisak da su za ‘Sebilj’ više zainteresirani Amerikanci nego Bošnjaci. Što i nije daleko od istine, jer se ‘mi’ međusobno znamo.

A gdje su na ovom pamafletu-plakatu ostali donatori sa kojima nas je bombardovala Grabovica mjesecima ranije? Oni iz udruge i bliže familije, i ostala fizička lica, sve po 1,000 dolara? ‘Fake’ ili ‘navlakuša’ – više nije ni bitno, nestali su.

Iako su oni baš pravi donatori, u odnosu na ove ‘halal davaoce’ usluga.

photo : donatori u ‘projektu Sebilj’ Utica NY, arhiv