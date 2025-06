Čudne (uslovne) i nelogične presude Kantonalnog Suda u Bihaću : Budžet opštine Velika Kladuša najzaštićeniji je u zakonima BiH ali dvije presude bivšim načelnicima – Fikretu Abdiću i Edinu Behriću čak i kad postanu pravosnažne neće proizvest naročite posljedice ni načelnicima ni opštini, samo su potrebna sudska statistika

* Fiket Abdić bivši načelnik Velike Kladuše osuđen je nepravosnažnom presudom Kantonalnog Suda u Bihaću aprila ove godine na tri i pol godine zatvora radi počinjenog krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja (u vezi sa nezakonitim proglašenjem budžeta i omogućavanja koristi drugim osobama) i istom odlukom je naređeno da vrati Opštini 487.907 KM u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Postupak po žalbi je u toku, ali razrađeni Kantonalni sud u Bihaću kao ‘specijalno odjeljenje za budžet i načelnike Velike Kladuše’ nije dugo mirovao, Abdiću je izrečena još jedna presuda 08.05.2025, radi navodnog počinjenja istog krivičnog djela, koja je također nepravosnažna. Sud je ovom odlukom osudio Abdića na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Po navodima presude i optužnice ‘donio je Pravilnik o izradi, upotrebi, čuvanju i uništenju pečata u organima uprave opštine Velika Kladuša, kojim je na sebe preuzeo sva ovlaštenja’.

Zna se, Abdić je stari znanac sudskih klupa i paragrafa te ljubitelj kantonalnih tužilaca i vlasti Sarajeva ali ovo sudovanje je u najmanju ruku čudno. Nelogično svakako, ali potrebno ako ništa drugo radi statistike svakako i Abdićeve satanizacije. Evo i zašto. Ako je već Abdiću suđeno za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i ako mu je, a jeste za to djelo izrečena kazna aprila ove godine, zbog čega se nije istom presudom i u istom postupku odlučivalo o oba krivična djela? Kada se moglo Abdiću naći produženo isto krivično djelo i nakon dokaza izreći i možda veća jedinstvena kazna? Jok! Koliko se našlo ideja i inventivnosti, moglo se desiti da za svaku radnju optuženog krivičnog djela Abdić ‘fasuje’ posebnu presudu. Dobro je i prošao. Što više presuda Abdiću to znači veći krimilac Abdić. Logično. Međutim, kako je Abdić bivši načelnik i kako je sasvim izvjesno da više neće ni moći biti ni kandidat ni načelnik, ova druga uslovna presuda Abdića je osim što je nelogična još i bez naročitih pravnih posljedica i po njega i po Opštinu. Kaže se u njoj, neće u zatvor šest mjeseci ‘ako u roku od godinu dana ne počini novo krivično djelo’. Taman posla. Niti može više biti načelnik niti donositi druge Pravilnike, ostaje jedino nada i želja da teoretski u Hrvatskoj počini kakvo novo krivično djelo kao penzioner ili građanin Hrvatske pa da ga onda BiH zatvori šest mjeseci i zatraži njegovo izručenje. Teoretski moguće, u praksi teško izvodljivo i u domenu ‘ako se desi’. Logičnije bi bilo da su mu kad već nisu to spojili izrekli novčanu kaznu, lakše bi se naplatila, ali ovako je medijski efikasnije. Jer se zna da on voli činiti krivična djela i dvije presude zvuče mnogo snažnije.

* Slično je kod istog Suda, uslovnom presudom osuđen i bivši načelnik ove opštine Edin Behrić na sedam mjeseci zatvora uslovno na jednu godinu, zbog istog krivičnog djela, jer je prema optužnici od 19.07.2022 Behrić u svojstvu načelnika opštine mimo zakona i statuta zaključio jedan ugovor sa advokatom iz Bihaća za pružanje pravnih usluga, koje su mogle odraditi opštinske službe, čime je ‘oštetio budžet Velike Kladuše’ za iznos od 5.850 KMa. Ovom presudom koja je postala pravosnažna jer je Sud u Bihaću samo potvrdio presudu Opštinskog Suda u Vel. Kladuši iako je opština oštećena, nema odluke o povratu tih sredstava opštini, pa ni ovakva presuda neće dati nikakve koristi ni Behriću ni Opštini, osim ako teoretski ne počini novo krivično djelo. Bilo kakvo, dakako. Ovdje je interesantno i to da je ovo djelo Behrić počinio 05. maja 2015, a pravosnažna presuda postala tek ove godine, po optužnici od 2022. Dakle, deset dugih godina do presude i do optužnice, a kad je Behrić otišao iz fotelje načelnika? 2016. godine ga je na mjestu načelnika zamijenio Fikret Abdić, a 2012. ga je Abdić i predložio i kandidovao za načelnika. Zaključak, Sudstvo i pravosuđe BiH posebno brinu o budžetu opštine Velika Kladuša i zakonitosti njegovog provođenja, o načelnicima posebno. Umalo pa nisu oformili specijalno odjeljenje Suda samo za budžet ove opštine. Proizilazi, u svim ostalim bh opštinama svi načelnici domaćinski paze i troše budžet, samo su kladuški načelnici ratrošni i kriminalci per excellence.

Ako se kojim slučajem (nedajBože, pljuc, pfuj, pljuc) jednog dana optuži i osudi i Boris Horvat sadašnji načelnik Velike Kladuše, naše konstatacije će dobiti potvrdu, u protivnom ove preventive sa ovakvim uslovnim osudama su baš čist primjer sudovanja radi statistike i senzacije u javnosti. I plod zluradog novinara.

ANTRFILE

Slatke priče o ‘historijskoj pobjedi djeteta Velike Kladuše’ Borisa Horvata koji je ‘kao politički anonimus’ pobijedio ‘ratnog zločinca Fikreta Abdića’ sa kojim ‘nikad nije surađivao’ osim ako nije bilo tendera i ugovora kao rezultat volje naroda i birača, umjesto realne stvarnosti skovane u Sarajevu i zakona Visokog bh predstavnika koji je izbacio Abdića iz ponovne kandidature, imaju i slađu pozadinu. Naravno, bio je to plan SDA sa bivšom DNZ partijom kao slatka ‘Tops’ osveta Bakira Izetbegovića Abdiću, preko leđa Kladuščana. Međutim nije Horvat ‘skroz politički anonimus’ i to nije bio prvi pokušaj da uđe u stolicu načelnika. Kada je 2012. godine ‘pukla tikva’ između Abdića i Rifata Dolića, Abdić je ubacio također anonimusa Edina Behrića kao proxi igrača i kandidata za načelnika a rezultati tadašnjih izbora zorno su pokazali šta ‘čaršija’ misli o Horvatu eventualnom načelniku. Kandidat ‘Boro trista Lonci’ Horvat tada je osvojio svega 184 glasa a ‘mladi lav’ Behrić 7,348 glasova, za skoro četiri hiljade više nego tadašnji načelnik Mulalić Admil DNZ prvak. Kandidat Kudić Husnija uzeo je 643, Renato Đogić 120, Huskić Sinan 66 glasa. Kao što je tada Abdić uturio nepoznatog školarca Behrića u fotelju, tako je i Bakir uvalio sa ostalim strankama Horvata koji je odprilike kao onda Behrić ‘dobio’ isti broj glasova sada.

Ovo nije žal za Abdićem i njegovim nepotističkim vladanjem opštinom kao sa familijarrnim feudom, ovo su činjenice, kao što su činjenice da je Horvat svo vrijeme Abdićevog mandata a i prije odlično surađivao sa njim a sad ga se odriče, nema te ‘ograde’ koja ga može distancirati od ‘ratnog zločinca’. Arhiva Horvatove firme ‘Miral’ i arhiva Abdićevog propalog projekta ‘Finab’ koji je ugrađivao njegovu pvc stolariju po radilištima ‘Finaba’ u Rijeci, snažan su dokaz te suradnje u biznisu, dokaz je i arhiva opštine.

Sličnost između Behrića i Horvata u političkom neiskustvu da se naslutiti i u nastupima njih dvojice za govornicom i u medijima gdje se odlično oba ne snalaze. Laburisti patetično prigovaraju Horvatu da ‘psuje Boga’ u Vijećnici i da je nemoralan, kao oni brinu o ‘našoj tradiciji’ pa i pored toga ‘SDA jarani ga vole’, no ostalo je zapisano da se i Behrić kao i Horvat ‘čudno’ ponašao za mikorfonom. Nemoralno kao i Horvat, samo što su to Laburisti ‘svi ste isti’ zaboravili. Uz razmatranje budžeta 2014. godine, Behrić se opustio za govornicom, zanio i iz čista mira zaboravio gdje se nalazi pa počeo pričati neki vic o”kresanju, o preponama, nabijanju i seksu dok zvoni crkva”.

“Pritisnuo čovjek ženu i u tom trenutku zazvoni crkva, a pošto je ona bila religiozna, a da oprostite držala se na onom mjestu na preponama, ona diže ruke da se prekriži i ono sjede! Otišla žena na sud, i umjesto da onog što joj je napravio nešto, ona tuži zvonara u crkvi!”, rekao je u načelnik kojeg je malo ko razumio šta je ustvari htio reći. Valjda da će budžet biti usvojen jer ‘ono je sjelo’, a vi kasnije ‘optužite crkvu’ a ne mene.

Samo zbog toga trebao ga je kantonalni Sud u Bihaću još blaže kazniti. Behrić je, da se i to zna, još u ono vrijeme bio vidovit kao Donald Trump sada. Kao što je Trump doveo u Bijelu Kuću tajkuna milijardera (Elon Musk) i dao mu sve ovlasti, tako je i Behrić uz odobrenje Abića, naravno, dao velike ovlasti lokalnom trgovcu Enesu Haliloviću koji je bi njegov i Babin lokalni Elon Musk. Behrić je umjesto ‘Bijele’ imao ‘Žutu Kuću’ – opštinu a njegov savjetnik je imao lovu, ne kao Musk ali se poklonu ne viri u zube. Zato je Halilović koji je plaćao izbore, odlučivao umjesto njega. Kako se sve glasnije priča, i Boris Horvat ima ‘svoga DOGE’ tipa iz redova familije i krugova bliskim SDA stranci, sličnost sa Behrićem je sve jača. Očekuje se stoga da Horvat kao i Behrić nekada, uskoro dobije i plaketu ‘najnačelnika’ ili ‘najmenadžera’ kakvu je platio, hoću reći zaradio onomad Behrić 09. maja 2014. u Sarajevu. Kada je proglašen ‘liderom generacije’ od strane fantomske firme ‘Evropski pokret u BiH’. Nagradu za ‘najeuropljanin’ dobio je tada Martin Raguž, poznato bh političko ime i funkcija.

photo : nekadašnji načelnik opštine Vel. Kladuša Edin Behrić i plaketa ‘lidera generacije’, 2014, lijevo – Martin Raguž ‘najeuropljanin’, arhiv