O, Ti što jesi ako jesi gore na Nebesi, usliši moju molbu, čim prije to bolje po mene a neće bit loše ni (za)ostalima, Amin i smrt fašizmu!

Skrušeno, sa punim srcem i džepom i sa rukom na *rcu kao što je red, odašiljem ovu molbu-pamflet nade i želje i ponizno tražim :

– Spasi me i sačuvaj od ‘originalnog Daytona’ Milorada Dodika i njegovog ‘spašavanja Bosne!

– Sačuvaj me od svake dove ”Hižaslava’ Mustafe Cerića, posebno od one koja počinje i završava sa onim ‘neka suza bude opomena, neka osveta bude pravda’ ili tako nekako! Ne, ta je sasvimu redu, ali kad to Mustafa izgovara, postaje nešto sasvi drugo. Ako može, spasi nas i od njegovih ‘kolumni’. Učini, O, Ti koji možda nisi i jesi ili možda ko zna gdje si Gore ili Dolje da ga što manje čujem i još manje gledam!

– Sačuvaj mene i ostale od mirotvornih prijedloga i uzdaha političara Reisa Kavazovića i njegovog horor pogleda! Posebno me O, Ti, zakloni od njegovih ‘hutbi’ u džamiji.

– Please, spasi Bosnu i pomalo i Hercegovinu, vrati Bakira Izetbegovića na vlast ne čekaj izbore, sve ovo što se dešava je samo zbog Njega i staće kad nam se On opet vrati. Neka je moj apel svrsishodan i prema njegovoj hanumi, pomozi da joj pronađemo diplomu!

– Učini, O Svemoguće nemogući da visoki bh predstavnik Schmidt svoj ured prebaci u ‘šehidske dvore’ na Kovačima ili bar u Potočare, dok se za njega ne naprave kancelarije na ‘Lakišića haremu’ u Mostaru, u ‘kulturnom centru’. Naredi da mu crkne penkalo kad god poželi potpisati nekakavo nametanje ako se prije toga nije susreo sa Reisom!

– Znam da je bogohulno ali ako ikako može, daj nam za predsjednika SDPa Srbina ili Hrvata, kad već takvi ne mogu biti gradonačelnici glavnog nam mutietnički očišćenog bh Grada. Čisto radi obraza Partije, ili : vrati nam ‘Zlaju slučajnog dolaznika’, ionako je Nermin Kim Yung UN Nikšić umoran od funkcije a Lagumdžija u punoj SDA snazi.

– O, Ti, Gore ili Dolje, naredi da se prestane sa onom dovom Sarajevu ‘crkve, džamije, katedrale i sinagoge’ jer se koristi nepravilno : samo džamije su u množini.

– Zakloni nas patriotizma ‘gazije’ Željka Komšića pa i njegove građanštine, sačuvaj nas od domoljublja Denisa Bećirovića i otadžbinstva Željke Cvijanović! Ako može ikakao da Mirela, hanuma Denisa Bećirovića sjedi kod kuće umjesto što hoda sa njim po svjetskim destinacijama, zato jer se pored nje rumeni uopšte ne vidi!

– Učini da Željko Komšić nakon 16 godina ustupi mjesto onima čije i jeste – Hrvatima, ova njegova bošnjačka igranka je dosadila i Bogu i narodu! Vjerujem i Tebi!

– Ako može, zahvalan do groba i mezarluka, spasi me od bošnjačkog patetičnog patriotizma Dragana Bursaća, od ‘šokantnih’ otkrića Senada Hadžifejzovića ratozborca, posebno od ‘saznanja iz dobro obavještenih izvora’ novinara Slobodana Vaskovića!

– Učini da hadžija Dino Konaković konačno postane ministar sa foteljom a ne da uživa u ministarstvu bez portfelja! Poboljšaj mu razum ne bi li se sjetio ko mu je bio mentor kod dobivanja diplome. Ili da je Sandžak daleko!

– Naredi da ‘trojka’ državne vlasti konačno prizna da nema vlasti, ovo sa opozicijom Republike Srpske i sa izbacivanjem Dodikovih kadrova iz vlasti je postala slatka bošnjačka sapunica!

– Natjeraj opoziciju Republike Srpske da izbaci iz upotrebe maksimu ‘mi se ne borimo za vlast’ jer jednostavno takvo nešto je ne moguće. I daj nam što prije ‘Na pos’o’ Nebojšu Vukanovića za ministra sigurnosti, puno smo nesigurni ovako!

– Ako već ne ide to sa Izbornim zakonom, O, Ti Svemogući i Milostivi, pošalji Dragana Čovića u penziju, a Hrvate u Hrvatsku, ne čekaj visokog bh predstavnika!

– Izgleda neskromno a nije, učini da BiH dobije još stotinu spomenika, ljiljana, krila slobode, ratnih Muzeja i otalih Muzeja rata a Alija Izetbegović da dobije svoj dan. Znam, svi su dani i noći njegovi ali fali onaj pravi : ‘Dan Alije’. Da mi je!

– Spoji još jednom Fahrudina Radončića sa Bakirom i Reisom, već se vidi napredak poslije ramazanske baklave ‘Kod Kibeta’, O, učini da se ljubičasta i zelena kravata spoje sa bojom ahmedije!

– Naredi da ministra Sevlida Hurtića ‘ćafiri’ ostave na miru, njegove firme i njegove udžbenike pa i imovinu pošteno stečenu, zaslužio je to O, Najdraži, on je za razliku od mnogih drugih, ‘osunećen sa četiri mjeseca’ kako ‘dolikuje’, drugi su se odrekli svoje muškosti tajno i tek kad su duboko zaglibili u staračko punoljetstvo! I još se vadili na ‘higijenske razloge’.

– Ako ima i ‘zeru’ šanse, daj nam Ćamila Durakovića za predsjednika Republike Srpske! Čim se ovo sa Dodikom završi! A Ramiza Salkića ako je to izvodljivo, preseli u Republiku Srpsku gdje mu je i radno mjesto.

– Vaša visosti i Pravednosti, učini da Zukan Helez konačno dobije dronove a nas uputi kako da ga razumijemo i shvatimo. Pošalji mu koju pušku, olakšaj mu bitke za domovinu! Ako to ne ide, u interesu vojske, vrati ga na katedru za geografiju.

– Pomozi O, Najveći da Benjamina Karić dobije novu kosilicu za tavu i set tepsija za baklave. Alat je pola posla za načelnika! A načelniku Irfanu Čengiću proslijedite adresu Osmana Mehmedagića, radi diplome!

– Znam da možeš Svemogući, otjeraj pedere i pederuše iz našeg čistog okružja, rabine i Bude, uštedićemo na pranju ulica, produžiće se i život našim zaštitnicima Harisu Zahiragiću poslaniku i Adnanu Deliću ministru, odahnuće i Dino Konaković!

– Naredi da ministar Forto izjave daje samo telefonom, Bože oprosti, teško ga je gledati na tv, onom ‘četniku’ Kojoviću nedaj pristupa medijima nikako!

– Učini na sve načine i proglasi Potočare Distriktom, ‘majku nad majkama’ Muniru Subašić kandidatom za Nobela, brata Murata Tahirovića za podpredsjednika Districta a našeg Emira Suljagića za guvernera District Potočari. Neka crkne onaj ‘veći izdajnik od Dodika’ Hamdija Fejzić! Znam izgleda pohlepno, oprosti Milostivi, ali ako može još koji milion za Suljagića, da ‘zaokruži misiju’ Mesije!

– O, Jedini, daj proglasi taj budžet države BiH za 2025, evo ode godina a pare se troše onako, bez plana i programa! A ‘Švabo Šmit’ šuti.

– Molim ponizno da se Duški Jurišić vrati lična karta iz Srebrenice!

– Nisam zločest ali bih volio i ponizno tražim : makni tog Vicu Zeljkovića iz FS, šta će nam rođak Dodika među nama ‘zmajevima’. Ako je to O, Jedini tebi nezahvalan posao, ukaži to i proslijedi onom vehabiji Nihadu Aličkoviću, mali je pun snage i energije i od zanata!

– U znak podrške Palestini, znam, znam ima je dosta ali nikad dovoljno, izdaj naredbu da Palestinci Sarajeva idu braniti svoju državu umjesto naše. Vođa i komandant se sam prijavio, to je Šerif Patković iz SDA i nekadašnje divizije ArBiH ‘Al-Mujahid’! Zamjenik bi mogao biti ‘Hižaslav’ Cerić ili bar logističar!

– O, Ti Svemogući, spasi nas od Rame Isaka a i njega od nas. Neka ide učiti djecu u zenički vrtić ‘Fatih’, za to je školovan! Od Refika Lende je priznajem nemoguće otići, neka ga još malo, tek se ‘zalanfao’, kad i ako ikada odu Halid Genjac ili Nikola Špirić, mlade nade politike, nestaće oni. Valjda!

– Zabrani, jer znam da možeš, Senadu Hadžifejzoviću da koristi ljetnji odmor, kad njega nema onda je Bosna u krizi, niko ne priča o ratu, nema ko da nas brani!

– Ima toga puno ali znam da nisam jedini sa željama, međutim volio BiH Dragi i Najdraži da se nakon dvije godine naš ‘Ipe’ mladomusliman dr. Gavrankapetanović konačno smjesti u Klinički centar Sarajevo, da Alija Budnjo plati ukradenu vodu Sarajevu, da Muriz Memić konačno dočeka pravdu za ubijenog sina što bi Budnji bilo teže od računa za vodu, da bh tužiocu počnu kažnjavati svoje kriminogene tužioce na pravi način a ne disciplinski, da bolesni dobiju ljekove i potrebne preglede i pravo na život, da recimo Adil Kulenović ostvari svoje intelektualne krugove i želje, da se isto to usliši staromuslimanu Oručević Safetu u Mostaru, da Bakir sa Dodikom popije kaHvu u Banskim Dvorima, ma volio bih da i Reuf Bajrović postane ambasador a BiH Islamska Republika.

Svašta BiH volio, no nisam jedini u (ne)milosti, zato ću ovdje zastati. I zaspati sa nadom u Vašu Milost. Amin i smrt fašizmu. Svuda osim kod nas.

P.S. svaka sličnost sa imenima i događajima slučajo je – namjerna.

photo ilustracija : agnosticizam, arhiv