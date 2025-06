DRŽAVA DAJE A KAKO ‘MI’ UZVRAĆAMO : Kancelarija glavnog tužioca države New York uručila plaketu Sandžakliji Agi Koljenoviću predsjedniku ‘Islamskog Centra Plav-Gusinje’ zbog njegovih ‘zasluga u izgradnji i obnovi više od 55 džamija’, vlast je prošle godine novčano počastila i crkvu-džamiju u gradu Utica NY donacijom od 100.000 dolara, opština je časti svake godine

* Na stotine je džamija i drugih islamskih objekata u državi New York, zadnjih godina su u modi ‘islamski kulturni centri’, mahom se napuštene crkve kupuju u milionskim dolarskim iznosima i konvertuju u džamije. Američka demokratija i poštivanje ljudskih i vjerskih prava nisu nepoznanica, zbog toga ‘nas krenula karta’ pa se razradili. Skoro u svakom gradu po nekoliko džamija ili ‘kulturnih centara’, postali smo veći muslimani nego kod kuće. Primjera radi, samo u gradu izbjeglica i emigranata Utica NY su u prečniku od dva km četiri ‘naše’ džamije, iako ruku na srce, ‘pravih muslimana’ nema ni za jednu. Većinom su to ‘fake’ muslimani kao i kod kuće u BiH.

* Razlozi su uglavnom poznati. Pored dobrodušnosti i poštivanja prava, radi se o čistoj racionalnoj ali počesto nerazumljivoj politici vlasti. Muslimani nagrađuju vlast tako što usmjeravaju glasače u lokalnim zajednicama uz izbore a kako je apstinencija u izborima ogromna i poznata, svaki glas se računa. Vlast to kasnije nagrađuje donacijama, zapošljavanjem ‘preporučenih’ ili na drugi način. Tako je sadašnji načelnik Utica NY ‘svečano otvarao’ privatnu džamiju našeg grada u prisutnosti sa ‘gostima, muftijama iz US Kantona’ i već je sebi obezbjedio sigurne glasače za slijedeći mandat. Uz izbore za više istance, džamije posjećuju i kandidati senatori ili guverneri, predstavništvo IZBiH u Washington DCu u suradnji sa bh ambasadom u državi New York odlično predstavlja državu BiH, osim džemata skoro da i ne postoje druge zajednice, svi džemati su nam ‘bosanske zajednice’. Tako su namjerno i registrovani iako hoće da su isključivo Bošnjaci.

* A kako mi uzvraćamo na to dobročinstvo vlasti? U toj simbiozi vlasti i džemata, ne vidi se klasično političarenje džematlija koji sve prepisuju iz BiH. Kao i svu državnu a posebno politiku Rijaseta i predstavništva u DCu. Javno hvalimo Ameriku i vlast, u praksi to ne poštujemo i stalno širimo ‘listu zahtjeva’. Pored javnih škola, djecu trpamo u mejtefe u džamijama i učimo ih arapskom pismu. Hoćemo ‘svoje praznike’, svoju ‘halal hranu’ u školama, pratimo ko je Demokrata a ko Republikanac, ko više a ko manje ‘voli muslimane’. Pratimo arapske i posebno turske udruge i sa njima koordiniramo, hoćemo u američki pasošima ime Bošnjak, hoćemo ‘naša islamska groblja’, zamotavamo našu djecu čim se rode, želimo munaru, ezane, tekbiramo po džamijama kao u BiH, stavljamo ljiljan-zastave na džamije umjesto zvanične, vozamo se po gradovima sa slikom Alije Izetbegovića na autu, genocid i žrtve na što su u Americi osjetljivi maksimalno koristimo i zloupotrebljavamo, uvijek smo uz Palestinu a protiv ‘cionista’ i Židova, ‘Zapad’ nam je glavni izvor problema a niko nije izbjegao u neku od arapskih zemalja ili negdje na Istok, zato ovdje hoćemo prava kao da smo tamo. I ličimo na braću sa Istoka, sve se vidi na web stranicama svakog džemata.

* Evo, recimo samo jednog primjera ‘naše dosjetljivosti’. Opština Utica NY je poklonila staru Metodističku crkvu uz prozore Opštine i plac parking prije deceniju i više, Bošnjaci su je obnovili, sručili krst i od dimnjaka napravili malu munaru. Crkva-džamija je non-stop na opštinskim grantovima kao ‘bosanska zajednica’ a zapravo je to vjerska udruga, džemat zvani ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’. Bh ambasada, sa tri jarbola i tri zastave. Tu se odvija sav život bh populacije, to je naše malo predstavništvo. Prošle godine je ovom džematu data donacija od 100.000 dolara da se zamijene prozori i vrata i sistem kamera i ostalih uređaja, poklon je došao od Odjeljenja kaznenog pravosuđa države New York. Vjerovatno su u pitanju bezbjednosni razlozi jer je džamija uz samu opštinu, radi bolje kontrole, međutim ta džamija kao i ostale ima para ali nikad odkad postiji nije pomogla nikog od zemljaka džematlija, samo uzima od njih. Čim je prije nekoliko godina mjesečno slala 500 dolara za porodicu Sirijca Abu Hamze u emigracionom zatvoru u Sarajevu, mora da joj ne fali. No, ni to nije sve. Na ovoj slici koju prenosimo sa web stranice džemata, vidi se kako džemat zaslužuje nagradu opasnim političarenjem. I vidi se po njima ‘ko poziva na terorizam i ubijanje’.

‘Mi’ fini a ‘Oni’ – zna se. Naravno, citirani ‘hadis’ ove poruke nije jedini, ima i drugih koji govore drugačije i ‘preciznije’ slični su ‘njihovim’ ali takvi se ciljano zaobilaze, no ništa od toga ne treba, osim ako si umjesto vjere upregnuo politiku.

* Kada bih se pitao a ne pitam se, takvima ne bih dao donaciju. Ne bih dao ni plaketu izvjesnom hadžiji Sandžakliji Koljenoviću iz džemata u Metropoli a dodijelio ju je državni tužilac (Letitie James) 15. maja ove godine za njegov humanitarluk i zasluge za izgradnju i obnovu preko 55 džamija. Ako to ne zna tužilac, zna internet zašto je to neproduktivno. Ovom tipu su ‘njegovi rođeni’ u Crnoj Gori prije pa godina vratili donaciju jer ‘neće donaciju od radikala iz tog džemata’. Njegova slika je svaki drugi dan na web sraoni i fašizoidnoj stranici Bošnjaci.net formalno u vasništvu također Sandžaklije kojeg je plaketom nagradila i ‘baklava’ načelnica Sarajeva Benjamina Karić. Sadržaj tog ‘medija’ je pravi izvor zla, mržnje i huškanja. Možda je on lukavo dao kakvu donaciju pa ‘zaradio’ uzvratnu plaketu, međutim džematlije će shvatiti da je gradnja tolikih džamija vrijedna zasluga američkih vlasti pa će krenuti u neimarstvo još žešće i jače.

* A nije. Ništa lično protiv vjere i džamije ali ovakve džamije i ovakav način prakticiranja religije i predstavljanja Bosanaca su više ruglo nego praćenje vjerskih uzusa i običaja. To nije Bosna, nažalost, zahvaljujući njima druge Bosne nema.

I malo je indikativno što džemate nagrađuju i hvale samo organi bezbjednosti.

photo : web stranica crkve-džamije Utica NY, arhiv