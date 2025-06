Pola menadžer-pola pravnik : načelniku opštine Stari Grad Irfanu Čengiću poništena diploma

Potomak mladomuslimanske familije iz stranke ‘potomaka’ partizana poznatijih kao SDPovci, načelnik opštine ‘Stari Grad’ drug i ‘ahbab’ Irfan Čengić, mladi je lav bošnjačke nomenklature političara po planiranoj recepturi SDA mudraca i vođe Alije Izetbegovića : ‘jednog dana će Bosnom zavladati bogati i školovani mladomuslimani’. Često u skupim odijelima i cipelama, više u ‘top-gun’ ili pilot jaknicama po čemu je prepoznatljiv kao ‘bošnjački Tom Kruz (onaj slavni američki glumac Tom Cruise iz nenadmašnih akcionih filmova u kojima je i nemoguće moguće), nikad bez tamnih-mračnih naočara poznate marke, dotjeran i uglađen, pričljiv i voljen od raje. Posebno, obrazovan, diplomirani pravnik (po njegovoj ličnoj izjavi i PR informacijama), elokventan (posebno sa pogrešnim i nepravilnim izgovorom slova ‘Č’ i ‘Ć’ te ‘Đ’ i DŽ’, upornom i iritirajućem praksom kao dokazom ‘identiteta’), ne propušta kao skoro svi SDP članovi bratije nijednu džumu, nijedan Ramazan, nijednu molbu bijelih ahmedija sa zahvatom u kasu Opštine, prijem kod Reisa, patriota u krvi i mokraći, neustrašiv i pravedan, ‘samo se Allaha boji, nikog više’. Viđen često i na vojnim poligonima kako vježba odbranu države gađanjem što mu je obzirom na pogotke samo popravilo imidž i nadimak kojeg obožava, na Kovačima kod ‘šehida’ i u Potočarima – obavezno Riječju : ko ga nebi poželio na funkciji. U partiji koja ga je ufurala u ovaj establišment poznat i kao ‘krtica SDA’ ili ‘zelena komunjara’ ali vazda na njenim funkcijama, od 2023 načelnik opštine ‘Stari Grad’, u dogovorenoj fotelji načelnika.

Ovih dana njegova biografija je dopunjena sofiscitiranim podacima njegove vlastela-klase : diploma diplomiranog pravnika Irfana Čengića je poništena od strane inspekcije u Republici Srpskoj. ‘Irfo’ je podatke o tom neprijateljskom činu’ sakrivao ali novinari su sve provalili, međutim to mu je samo povećalo ugled i mjesto više na rang ljestvici popularnosti. I uopšte ga to ne sikira, kako je izjavio kad su ‘paparazzi’ objavili vijest. Koja, ako će mo pravo se i mogla očekivati, i sam je tu informaciju umalo otkrio u predizbornom tv nastupu 2023. pod sloganom svoje partije ‘da svane dan’.

– Nisam kao Osmica (Osman Mehmedagić bivši direktor OSAe koji ovih dana ide na Sud zbog falsifikovanja diploma, posjeduje tri diplome a nijedna nije validan, op. Cross) završio fakultet. Završio sam Pravni fakultet u Banjoj Luci i u Sarajevu.. rekao je tada ‘mladi Lav’ Čengić, pomalo ljut i iznerviran što ga pitaju šta je po zanimanju.

I, zbilja, osvanuo nam dan, nije kao ‘Osmica’ koji ima tri a nijednu ispravnu diplomu, Irfan je još jedno od bh čuda i čudesa : on je pola menadžer a pola diplomirani pravnik. Po njegovim tadašnjim izjavama završio je dvije godine prava na sarajevskom Univerzitetu a ostale dvije godine u Banja Luci na PIM”-u, na privatnom Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment. Na bosanskom to bi se moglo prevesti i kao diplomirani pravnik menadžmenta, ili kraće, diplomac sa dva fakulteta. Jedina sličnost sa pomenutim najškolovanijim tipom u SDA bratstvu je ta što kao i on nema više ni tu diplomu.

Ovaj ‘univerzitet’ u bratskoj nam susjednoj državi’ je izdao na stotine sličnih diploma, tačnije prodao ih, i zbog te afere je okončana istraga (kodnog imena ‘Claster’) protiv 15 odgovornih i drugih osoba te potvrđena optužnica, čeka se suđenje, jer su izrađivali i prodavali za skupe novce diplome raznih zanimanja. Po narudžbi, dakako. ‘Malid Lav’ je bez trunke srama, jer se ‘nema čega stidjeti’ ovo pojasnio ovako.

– Znam tajming i otkud to dolazi, prihvatam posljedice, ali ne i bilo kakvu odgovornost, jer ako su propusti i postojali, oni nisu moji! Ujedno je dodao ‘narod me izabrao ne zbog diplome već zato što vrijedim i što je prepoznao moje sposobnosti, pa stoga nemam namjeru podnijeti ostavku’.

Logično. U BiH. Gdje se diplome i zvanja kupuju skoro na svakoj benzinskoj pumpi a Tužilaštvo ide u proces samo u ciljanim slučajevima, ili se ‘dobiju’ na nekom od stotine privatnih ‘Koledža’ ili ‘Univerziteta’ bez akreditacije koji su nikli na svakom brdu i u svakom selu širom drage i nezavisne države. U državi koja ima malo više hadžija i hafiza od doktora i akademika a zemlja nikad nepismenija. Ako se za diplomu ‘ne snađu’ tu, ima istih i u Susjedstvu. U Mostaru, u Banja Luci, u Srbiji, važno je samo da želiš ‘studirati’ i da imaš čime platiti. Stoga ‘naš Tom Kruz’ ne treba da brine, već treba da se raduje, ni tužilaštvo se neće oko toga ‘bakćati’. Ušao je u svijet i na slavnu listu ‘Osmice’, profesorice Sebije Izetbegović i mnogih drugih ‘doktora’, ‘profesora’, ‘zubara’, ‘inžinjera’ i ‘menadžera’ iz SDA familije bez diplome ili sa falsifikovanim ‘papirom’. Možda mu se pridruži ukoro i hadžija ministar Dino Konaković, jer čim se ‘ne može sjetititi svoga mentora‘ ili čim je polagao ispite i ‘poslije datuma na diplomi’, čudo je neizbježno. Čuda sa diplomama su u BiH i ono ‘što nas spaja’, pa nisu samo ‘začuđeni Bošnjaci’, takvi su i mnogi diplomci ‘iz reda Srba i Hrvata’ u zajedničkim bh institucijama ili državnim institicijama kako Bošnjaci vole reći, samo je pitanje kako ono reče Irfan, aha – ‘tajminga’, kad će mo to saznati.

Evo, već se jedno od čuda oglasilo upravo u povodu dvostruke ne važeće diplome Čengića, javili se diplomci iz SDA pa Čengića toplo pozdravili. ‘Dobro nam došao srednjoškolac’.

Kao da je to uvreda, kod činjenice da su skoro svi SDA kadrovi sa Sorbone, kao onaj nestali ‘sa radara’ general Prevljak Fikret (fuj, pljuc, pljuc samo zbog imena) koji se odaziva na ‘špic ime’ – NJIHA, na čistom bosanskom jeziku za ličnu zamjenicu ‘NJIH’.

Nas, njih, njih, njiha, ihaha.

photo : diplomac Irfan Čengić, načelnik opštine ‘Stari grad’ u poznatom stilu, arhiv