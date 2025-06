ZAJEDNIČKI UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT ‘DUŠMANA’ – Federalni ministar Policije na specijalnom zadatku : Čim se pojavila zmija u bh Parlamentu i čim je izdata crvena potjernica za njom, ‘bio sam tamo sa dečkima’ i herojski kao uvijek reagovao, ali braćo, nije to za mene, ja hapsim samo ‘zmijuge’, ovo je ‘zmijica’, ovo nije za federalni MUP

Stigla je turistička sezona u Sarajevo. Leptospiroza, pacovi, vrane i ostala familija, intenzivirano je prekopavanje ulica i asfalta, radi se punom parom sve osim deratizacije i desinfekcije. Vlast ophrvana slavljenjem pobjeda, rekonstrukcijom fotelja i ulaskom u EU nije još stigla da se uhvati u koštac sa pandemijom, ali i tome će uskoro kraj. Ministar naoružanih ‘sadakom’ snaga BiH Zukan H. je najavio uskoro ‘canader za pacove i ostale glodare’ napravljen u domaćim pogonima, čeka se njegovo završno testiranje a onda će uslijediti zaprašivanje i pravi genocid nad ovim štetočinama. Princip rada ovog novog aviona Zukan je pojasnio da ga ‘ceo svet razume’. Avion zagrabi potrebne praškove u letu sa hrpe a onda ih istrese u niskom obrušavanju od kojeg se ne mogu ove štetočine nigdje sakriti.

U međuvremenu, u zajedničkom velikosrpskom i još većem velikohrvatskom udruženom zločinačkom poduhvatu ‘dušmana’ naše države, pored smeća, pacova, vrana, miševa i žohara, pojavile su se i zmije.

Nakon toliko neprospavanih noći i silnih sjednica, bh parlamentarce je jučer, taman kad su složno i zajednički osvojili dnevni red pa uprli snage da usvoje potrebne zakone, dočekala ih jedna zmija u sali Parlamenta i zauzela provokativnu pozu spremna da učestvuje u radu.

Otkud, kako, kakva je to živuljka, niko nije ima pojma, međutim brzo se i po propisima reagovalo. Poslanici su radi sigurnosti građana što je najpreče, dostojanstveno pobjegli, hoću reći povukli se na rezervne položaje pripremljene za godišnji odmor, obaviještene su bezbjednosne Agencije, izdata je čak i crvena potjernica poslije zelen i plave, interna ali snažna, međutim kao što je red u BiH, niko još nije reagovao osim Sina Domovine Rame Isaka, ministra federalne Policije koji je uvijek budan i na braniku Domovine. Odmah je, kaže ‘došao sa dečkima’, znači specijalcima koji mogu obaviti svaki zadatak i prateći crvenu potjernicu upao u Parlament te kao i uvijek na visini zadatka locirao i uslikao ‘dušmanina’ države-zmiju, a poslije se obratio uznemirenoj javnosti.

‘Obustavio sam akciju jer ovdje se ne radi o velikoj zmiji koja se po našim kodnim imenima zove ‘zmijuga’, u pitanju je sitna provokacija neprijatelja, ova zmija ovdje je mala bezopasna ‘zmijica’. Dakle, nije to moj nivo, ja hapsim i hvatam samo ‘zmijuge’ i po tome sam poznat, hvatati ovu ‘zmijicu’ za mene i moju Policiju je ispod svakog nivoa. Znam da je ovdje ubačena planski i znam da je to dio velikosrpskog i velikohrvatskog koncepta rušenja države ali neće im to proći, dok sam živ. No, ima i naših domaćih neprijatelja koji se samo povlače, čekaju trenutak, ja nisam takav. Mi smo u ratu održavali sjednice pod granatama i zato smatram da se ‘zmijica trebala ne uhapsiti ili ubiti, ne radi se o velikom riziku, takve se samo ‘izbace’, a ne bježi se kao što su moje kolege to uradile. Dajte molim vas, uozbiljite se. Tako je to Ramo prokomentarisao i u znak patriotizma i hrabrosti ostao sam u Parlamentu jer Ramo nikad ne ide na rezervne položaje, on se ne povlači. ‘Zmijica’ je vidjevši ga odlučnog i beskompromisnog pobjegla i sakrila se negdje ispod stolice predsjedavajućeg Nikole Špirića, čisto radi simbolike i ugođaja. Koji je među prvima ispario, tj. dostojanstveno se povukao, tvrdeći da su mu ovo namjestili Bošnjaci. Kad ga ne mogu istjerati i razriješiti legalno, posegli su za nelegalne vanredne mjere sa ovim gmazovima.

Na pitanje novinara zašto je se ministar Policije petlja u ove komunalne stvari i zašto je on angažovan na hvatanju i zarobljavanju ‘zmijice’ kad bi trebalo da se bavi hapšenjem krupnijih glodara, Isak je pametno odgovorio. Prvo, ja se ne petljam, ja odgovorono radim, drugo, svaki zadatak u interesu države je za mene važan podjednako’. A na pitanje zašto nije pozvana Komunalna služba ili kakav zmijski šinter, Ramo je odgovorio da to nije u njegovoj nadležnosti ali da smatra da to nije ni potrebno, ‘zmijice’ se, ponovio je, ne hapse ili hvataju već se samo ‘izbace’. A onda dodao. Možda u JP Komunalno nema specijalaca za ‘zmijice’ dodao je, jer kako sam čuo 112 njih je otišlo na ‘Komunalne međunarodne igre’ u Crnu Goru koje se svakog ljeta održavaju odprilike u isto vrijeme, vjerovatno da se dodatno educiraju upravo u ovim i ovakvim stvarima, pa trenutno nemaju svoje specijalne zmijske snage na dispoziciji.

P.S. Svaka sličnost sa nekadašnjim sarajevskim ‘Nadrealistima’, sa zmijom u bh Parlamentu, sa Isak Ramom ili Zukan Helezom i ostalim glodarima i nametnicima, slučajno je – namjerna.

photo : ‘zmijica’ u bh Parlmentu, arhiv