PAO KAO FANTOMSKI DRON : Dok je kritikovao Vučića zbog ‘sjedenja na dvije stolice’ a hvalio ‘partnere’ Amerikance jer mu spremaju sankcije, Zukan Helez medijska zvijezda Bošnjaka pripremao sa Iranom iza leđa Amerike ‘novu Pogorelicu’ pa umalo ‘fasovao’ crnu listu a BiH uveo u opasni skandal …

‘Čovićevi mediji lažu’ kad o Helezu istinu kažu

Vijest mostarskog ‘Večernjeg lista’ od prije par dana kako su Amerikanci pismeno upozorili Zukan Heleza da bi mogao doći na listu američkih sankcija zbog dogovora i suradnje sa Iranom u vojnoj oblasti i namjenskoj bh industriji na sastanku u sarajevu 21. maja ove godine te da bi i partnerstvo Amerike sa BiH moglo biti ugroženo, odjeknula je kao bomba u Regionu, samo je kod pijanog (slavom, alkoholom i poznatim bošnjačkim ‘patriotizmom’) ministra ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Heleza to izgledalo kao prasak petarde i laži iz ‘Čovićevih medija’. Smušeno će reagovati i demantovati neodređeno da ‘nije bilo nikakvog dopisa ne bar iz zvaničnih institucija‘, da su veze i odnosi Amerike i oružanih snaga nikad bolje i jače, da bi nastavio ‘bajramovati’ i ‘fejsbučiti’ kao da se ništa nije desilo. Mediji u FBiH osim nekih, također nisu pridavali ovoj vijesti nikakav značaj, nije bilo ‘zvijezde’ sandžačkog tornja Hadžifejzovića uživo da to pojasni, suhoparni navodi kako ‘nije potvrđeno iz više izvora postojanje bilo kakvog dopisa ili reakcije američke administracije’, da bi se koliko danas oglasio lično ministar, predsjednik, policajac, džematlija, diplomata i mnogo toga još što je sebi uzeo ovaj SDP bahati tip u odijelu ministra koji već mjesecima puni svoj ‘fejs’ slikama pušaka, granata, dronova i helikoptera a natociljana raja u ekstazi uz takvu ‘našu borbenu spremnost’.

Izvučen iz konteksta, ostao bez teksta : poslije laganja ima kajanja

Sa potvrdom da je slagao ne samo sebe jer to mu je u krvi već i javnost, priznavši skrušeno da su ga Amerikanci ipak iz ambasade u Sarajevu otrijeznili. Pokušavajući da se opravda kod javnosti a posebno kod Amerike, opet je nespretno sročio svoju budalaštinu i notornu glupost pokušavajući da sastanak sa Irancima prikaže kao druženje u ‘multietničkom sastavu‘, što će reći kako on nije sam kriv jer je tu bilo i ‘onih drugih‘ koje mjesecima i godinama omalovažava i proganja krivični prijavama i inspekcijama, kako je bilo govora o ‘suradnji u vojnoj oblasti i namjenskoj industriji‘ ali hrabro kao i uvijek kako je Zukan to ‘explicitno odbio‘ i uslovno prihvatio ‘samo ako se Amerika sa tim složi‘.

‘Istina je da je Iranska strana predložila uspostavu bilateralno-odbrambene saradnje i razmjenu posjeta na visokom nivou. Međutim, nisam prihvatio nikakve obaveze u vezi toga, te sam čak eksplicitno naglasio da bi eventualno bila moguća takva saradnja jedino u koliko bi se ostvario suštinski napredak u odnosima SAD i Islamske republike Iran. Pogrešna interpretacija sadržaja sa navedenog sastanka objavljena u javnosti bila je povod reakcije naših strateških partnera – SAD, što je u MO BiH primljeno sa najvišim stepenom ozbiljnosti i odgovornosti. Apsolutno razumijem ovakvu reakciju ambasade SAD u BiH kao i interes naše javnosti, te ovom prilikom izražavam žaljenje i izvinjenje našim strateškim partnerima zbog načina na koji je sadržaj sastanka prenesen u javnosti. S druge strane, reakciju SAD na navedene propuste i način na koji su reagovali, doživljavam kao dobronamjeran i prijateljski čin. Ovo smatram potvrdom njihove iskrenosti, otvorenosti i privrženosti BiH i njenom euroatlantskom putu. MO BiH ostaje čvrsto posvećeno strateškom partnerstvu sa SAD-om i našem euroatlantskom putu, te nećemo poduzimati nikakve korake koji bi ta opredjeljenja doveli u pitanje.

A 21. maja : ovako su se kuhala bratska jaja

Da, kad izuzmemo njegov prvobitni demant pa onda ovo pokajničko blamiranje, vrijedi se podsjetiti šta je napisao na svom ‘fejsu’ 21. maja ove godine sve uz slike iranskog vojnog atašea i ostale delegacije ‘prijateljske bratske države’.

‘U Ministarstvu odbrane BiH u posjetu sam primio ambasadora Islamske Republike Iran u BiH, Nj.E Abouzar Ebrahimi Torkaman i vojnog atašea brigadira Mahmouda Mohaghagh Poura. Na početku sastanka zahvalio sam ambasadoru Torkamanu na pomoći i podršci koju je Iran pružio tokom odbrane naše zemlje i podršci prilikom usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN.

Rekao sam ambasadoru Torkamanu, da iako su ključni vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine integracije u EU i NATO savez, naša zemlje ostaje otvorena za saradnju i sa drugim državama van ovih međunarodnih organizacija. Nama je bitan svaki prijatelj, svaka saradnja. Tokom susreta upoznao sam današnje goste o prioritetima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i euroatlantskom putu naše zemlje.

Također, razgovarali smo i o namjenskoj industriji u IR Iranu i Bosni i Hercegovini, kao i izazovima i mogućnosti uspostavljanja saradnje u ovoj grani industrije.

Tup, tup, dal’ sam pametan ili glup?

Samo politički i prirodno glup ministar bi, obzirom na stanje u BiH, obzirom na pomoć koju Amerika daje oružanim snagama BiH što donacijama a što pripremljenim ugovorima ili u školovanju oficira, partnerstvom i udijelom Amerike u namjenskoj vojnoj bh industriji te posebno kod saznanja odnosa Amerike i Irana, mogao pored svega toga postupiti onako kako je postupio Helez. Zanio se, ponijela ga slava, ‘lajkovi’, Reis, medijska popularnost te posebno onaj poznati bh lažni patriotizam pa se otkačio načisto. A stiglo ga i ono što je januara ove godine spočitavao srbijanskom predsjedniku Vučiću kada su tom diktatoru kojeg je Helez ‘mezio’ svake minute na svom’fejsu’ zaprijetili sankcijama ‘zbog sjedenja na dvije stolice‘. Tada je cvrkutao a raja ‘klikala’.

“Pozdravljam odluku vlasti Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije režimu Aleksandra Vučića, konkretno Naftnoj industriji Srbije. Sjedenje na ‘dvije stolice’, kreiranje ‘srpskog sveta’ pod pokroviteljstvom Rusije i agresivna politika prema susjedima su došli na naplatu’.

Kuda plovi AID novi?

Sad se poliva pepelom tražeći oproštaj, međutim pitanje je da li je Helez ovo učinio u ‘blaženom stanju’ šljivovice ili je i on po uputama kolega iz SDA sa kojima kao i mnogi iz SDPa šuruju i zatvoreno i otvoreno (Bećirović, Čengić, Benjamina Karić) pokušao sa figom u džepu nadmudriti Amerikance. Sjedeći u fotelji u Sarajevu i na ‘skemliji’ u Teheranu tajno stvoriti ‘novu Pogorelicu’. Novi teroristički kamp kojeg su, podsjećamo, Amerikanci rasturili desantom na AIDovce i iranske instruktore odmah po završetku bh rata. Od čega je Alija Izetbegović dobio infarkt i umro a da se nije oporavio. Naravno, nebi to bio ‘lovački dom’ i onaj bivši poligon ali uvesti Iran u namjensku bh industriju i voju suradnju na ovaj način, značilo bi da opet ‘bratski’ Teheran ima uvida i informacije i tehnologiju te angažman u trgovini naoružanjem, svelo bi se na isto. Zato smo rekli da pored takvog saznanja samo opijen ili glup ministar je mogao postupiti tako, sa mišlju ‘ako to Amerikanci odobre‘. Oni koji su jedni od većih dioničara i vojne i posebno namjenske industrije? Postupio je kao baba Bisera Turković. Hvalio ‘partnere’ i donatore a iza leđa pregovarao sa najvećim neprijateljima svoga najvećeg prijatelja.

Suzama ne vjeruju Amerikanci, takvi su ‘stranci’

Njegov ‘patriotizam’ se rukvoodio onim što bh raja najviše voli čuti. ‘Genocid i glasanje za Rezoluciju o Srebrenici’, računajući da u Sarajevu nema ambasdaora pa Amerikanci ništa ne vide. I oni će tako jednostavno kao dioničari u namjenskoj industiji poslovati sa Zukanom i Teheranom. Mudrost i oštroumnost mnogo veća od ministarskih laži, trovanja i prijetnji, dronova i helikoptera u njegovoj vojsci. Kako se zna da on zapravo u ‘zajedničkim oružanim snagama’ vidi i favorizuje samo bošnjačku komponentu sa kojom već mjesecima prijeti ‘u slučaju nedaj Bože’, sad se pokazalo da je ‘gledao’ i malo šire i dublje. Prateći stavove SDA o ‘okretanju i prema Istoku’, završio je u Teheranu, a ni Rusija nije onda predaleko, kako se to zvanično naglašava.

Ova reakcija Amerike na laži, nerad i spinove Zukan Heleza inače nije prva ali jeste mnogo oštrija i svakako učinkovitija. Podsjećamo, septembra 2024. na Zukanove laži skrenuo je pažnju bivši američki ambasador u BiH Mr. Murphy, kada je bukvalno izjavio kako Helez ‘laže o ostvarivaju i realizovanju Programa u vezi NATOa optužujući to opstrukcijama Dodika i Republike Srpske te samog vodstva NATOa, te da se po tome ništa ne čini jer se u Sarajevu po tom ništa ne poduzima. Tada je Zukan reagovao tvrdeći kako su ‘Amerikanci pogrešno obaviješteni od starne štaba NATOa u Sarajevu‘.

Svi su bezgriješni i neobaviješteni samo je jedan Helez.

Neko je morao da ga smjesti tamo gdje mu je mjesto. Na ‘fejsbuk’.

photo : Zukan Helez na sastanku sa Irancima (vojni ataše i ambasdaor) u Sarajevu 21. maja 2025, arhiv