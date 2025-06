BOŠNJACI VOLE (T)*URČENJE : ljiljan-zastava je nelagalno obilježje i mjesto joj je u muzeju, Zakon o bh grbu i zastavi kao i odluka bh Parlamenta od februara 1998 godine pa čak i Dayton su jasni ali zakoni se ne poštuju …

Bošnjaci su poznati po uživanju u mitovima (o vjeri, ratnim sposobnostima, pobjedama, o identitetu i porijeklu, o državi i naciji, skoro u svemu), međutim u zastavamo to je nenadjebivo i trajno. Mit o ratnoj i nekadašnjoj državnoj bh zastavi sa ljiljanima je nadrastao sve pobrojane. I njeguje se i održava decenijama, prvo u političkim partijama i državnim institucijama, zatim u obilježjima opština, Kantona i Federacije, sportskim i kulturnim organizacijama i tako redom u svim ostalim segmentima bh države i društva. Bez obzira što svakodnevno isticanje i korištenje ovog ukinutog simbola izaziva sjećanje na bh rat, na bh istoriju i što je ne samo provokacija već i nezakonito postupanje, ‘handrkanje i halakanje’ sa tim simbolom ne prestaje. Jednostavno, hoće se kršenjem propisa na silu i po svom ‘ćeifu’ stvarati probleme, izazivati svađu i permanentno dokazivati nadmoć jednih u odnosu na druge, u zajedničkoj demokratskoj državi.

Mediji, kao i državna komponenta bošnjačke vlasti podržavaju ovaj haos, stoga imamo česte vijesti koje jednosmjerno pale raju i čine ionako složen život u BiH još komplikovanijim, ujedno se permanentno stvara dojam o nemogućnosti zajedništva i zajedničke države ‘jer nas mrze’ i ‘nedaju nam koristiti naše simbole’, što je totalno netačno.

Skoro smo imali ‘slučaj’ tendencioznog izvještavanja iz Neuma a odmah zatim iz Bugojna, ‘slučajevi’ neće biti poslednji. Prvi govori kako je jedan Bošnjak dobio kaznu u Neumu a uredno uplatio parking ‘zato jer je na vozilu imao zastavu sa ljiljanima’, što je ‘skandalozno i sramotno’, drugi izvještava također o ‘sramnom činu srpske policije u Doboju’ koja je ‘maltretirala i oduzela zastave BiH jednom učesniku svadbarske navijačke kolone’. Prateći takve napise, zaključak je samo jedan. ‘Vidite kako nas mrze i šta nama se sprema’.

Klasična zamjena teza, ciljana i održavana decenijama. Pođimo redom.

Zastava RBiH sa ljiljanima je bila zvanična bh zastava, bila je i ratna jer je u logo znacima uz obavezne simbolike džamija skoro u svim vojnim formacijama ArBiH sve od marta 1992, dakle od dana nezavisnosti BiH pa do februara 1998. godine i to je istorijski i zakonski fakt. Poslije tog datuma, ta zastava je ukinuta odlukom tadašnjeg visokog bh predstavnika Carlosa Westendorpa koji je dao prijedlog zvanične bh zastave a bh Parlament isti usvojio uz manje izmjene nijansi boja 02.02.1998. godine. Upotreba nove bh državne zastave je od tog datuma regulisana i Zakonom o bh grbu i zastavi koji predviđa i posljedice nepoštivanje tog propisa, međutim u FBiH se i pored toga više koristi i poštuje zastava sa ljiljanima nego ona zvanična. Kad se dese situacije koje su za očekivati, kao ove zadnje u Neumu ili Doboju, onda slijedi mitska priča o ‘ugroženosti’ i ‘provokaciji’, o Republici BiH i njenoj zastavi ispred UNa, bez ikakvog osvrta da je zapravo isticanje i korištenje te i takve zastave sada provokacija, a ne obrnuto.

Zastavi sa ljiljanima je mjesto u muzeju i ovo kurčenje sa njom je samo nastavak bošnjačke politike i igrokaza, baška što je to bahato kršenje i bh Zakona o zastavi i nametnutog propisa visokog bh predstavnika koji je u BiH također zakon. Priče bh bošnjačkih državnika preko medija, ‘nevladinih’ a totalno u službi vlasti udruženja, civilnih, vojnih ili sportskih, kako je to ‘zastava koja se viHorila ispred UNa’ ili nosila na paradi u Parizu odmah poslije rata uz manifestacije podsjećanja na antifašizam, daleka su prošlost. To je bilo onda kad je BiH bila Republika. Više se ne vijori (Bošnjacima se ne viHori) ni tamo ni na bh ambasadama van BiH niti bilo gdje osim ispred institucija u FBiH ‘na teritorijama pod našom kontrolom’, stoga je tom simbolu koji je imao svoju ulogu u procesu bh države i rata mjesto jedino u Muzeju istorije. Međutim, pored mita Bošnjaci tjeraju po svome, a što šteti samo njima i državi. I direktno utiče na daljnju podjelu države, što je po svoj prilici i cilj Bošnjaka, samo to sa figom u džepu sakrivaju pod formom ‘građanštine’ i zajedničke države.

Nije visoki bh predstavnik ukinuo ovu zastavu ‘onako’ i napamet, pod tom zastavom su padale mrtve glave u zadnjem brutalnom bh ratu, no nepoštivanje ni njegove odluke ni odluke bh Parlamenta od strane bošnjačkih predstavnika u vlasti a što se prenosi i na narod nije ništa drugo ili različito od onog što čini Dodik kada odbija priznanje odluka visokog bh predstavnika ili odluka bh državnih organa. Koje mu se stavlja u opis krivičnog djela a Bošnjacima to isto kao dokaz patriotizma i državnosti.

Kako se u FBiH više voli čak i turska ili palestinska zastava od rođene državne i zvanične, to je ujedno i primjer klasičnog turčenja, kada se zna poimanje države BiH u očima Bošnjaka po čemu je to samo ‘naša’ država u kojoj smo nepobjedivi i glavni u svemu a za druge nas baš briga, dobijemo još klasičnije kurčenje i ovo što nam se dešava ili će se tek dešavati.

Ko onda u ovome koga provocira?

Bošnjaci provociraju, sve ostalo uz ovu zastavu je laž. Sila uz ljiljane samo uzrokuje suprotnu silu. Kad će to shvatiti Denis Bećirović, Komšić ili ostala bošnjaka elita u vlasti, da i ne spominjemo Bakira Izetbegovića i njegovu SDA ili ostale bošnjačke partije koji u svojim kabinetima drže ovu zabranjenu zastavu uz zvaničnu, veliko je pitanje i možda nikad. Međutim, shvatili to ili ne, treba reći otvoreno. Krše propise i omalovažavaju zvaničnu zastavu, učestvuju i odgovorni su za huškanja i provokacije uz ovu zastavu i napose, lažu javno i bez stida, i bez bojazni za odgovornost : krše propise države na koju se zaklinju, krše i Dayton i Ustav BiH uz njega. Isto čine i ahmedije u BiH a posebno u inostranstvu i to dvostruko. Prvo, ističu zastavu na džamije i islamske centre a što je direktno u suprotnosti odredbama Zakona o bh zastavi i grbu jer se zastave mogu postavljati samo na zvanične državne institucije, drugo – što je još veći problem, ističu zastave sa ljiljanima, one zvanične nema ni od korova.

Liljani su bili simbol ArBiH i Republike BiH. Danas nema ni jednog ni drugog, Daytonom je nestala i Republika BiH.

Šta je onda namjerno i silom korištenje ljiljan-zastave danas? I kome služi?

photo : zvanična bh zastava na East River-u ispred UNa, arhiv