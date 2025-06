Ko to kaže, ko to laže da političari u BiH ne rade? VIJESTI IZ BESVIJESTI – ne dopiru do svijesti, svi smo u NESVIJESTI

1. Denis Bećirović ‘prvi bošnjački član bh Predsjedništva : ‘ko mi je ukrao moj show’ ?

‘Državnik nad svim državnicima’ kojeg BiH nikad nije do dada imala a neće ni u buduće, nakon silnih ‘državničkih posjeta’ po državničkim destinacijama i VIP državničkim foteljama aerodroma i hotela gdje je ‘svima pojasnio bh problem zvani Dodik i opasnost po državu’ i onda od ‘svih dobio podršku suvereniteta bh nepokorene države’, nakon onda još silnijih ‘državničkih pisama’ od po najmanje stotinjak stranica svako (da lakše razumijemo njegove ‘bitke’ i ‘patriotizam’ jer je to teško objasniti radom ili u par rečenica) upućenih bilo kome, svakome, u kojima je reprizirao sve ono što je divanio po vani, nakon susreta sa svakim koga je ‘sčepao’ na Baščaršiji ili u diplomatskim krugovima, uturio je na svoj ‘fejs’ sliku svoje hanume Mirele. Nacijo, to je teško opisati kakav je hrkljuš nastao na mrežama. Malo je reći ‘Mirela zapalila internet, sve gori’, najmanje 12.000 komentara i lajkova je načisto spržilo ‘jeftinu’ haljinicu ‘Prve Dame U Bošnjaka’.

Logično. Toliko pohvala, komentara ili podržavajućih lajkova ovaj rumeni SDPovac a zeleni SDAovac nije ukupio u zadnji mjesec dana svojih ‘državničkih ekskurzija’, što opet znači da je Mirela popularnija od svog ‘hazbendića’ i ‘predsjednika’. A i kad ga ‘insan’ vidi onako rumenog, bez boje i mirisa a stidljivog pored nje, pa još kad progovori, ko bi mu ga ‘kliknuo’? Niko. Zna raja ko nam u BiH ‘krade show’.

2. Željko Komšić, drugi bošnjački član bh Predsjedni štva : ‘ Švabo Šmit’ i JA

Nakon što se ‘iznapreglasavao’ Željke Cvijanović skupa sa Bećirovićem, ‘najzlatniji ljiljan’ Željko u intervjuu za sarajevski ‘Klix.ba’ ispriča nam već ispričano. Državnički, građanski, na nama najdraži način. Pored već poznate njegove hrabrosti i onog diplomatskog ‘bez dlake na jeziku’ a sa dlakom u svakoj rečenici, pa ‘u se i u svoje kljuse’, izdvajamo dvije. Prva. Dodika su Agencije trebale uhapsiti pa makar se pucalo, njemu je pucanje i rat čista bh epska idila. Nešto slično kao što je rekao njegov ‘pajdo’ iz SDA Dževad Mahmutović. Po onoj ‘nas dva brata oba (bi) da ratujemo’, ne plač’ majko mi nikad ne poginemo. Fali mu još koja značkica ‘zlatni ljiljan’ od 800 KMa. Druga. ‘Schmidt neće nikada razumijeti šta ova zemlja jeste’. Znači, ‘Švabo’ nema pojma šta je naše građansko, moj izum za opstanak u fotelji. Logično. I podudarno sa Dodikom koji bi druga Visokog ne samo protjerao već vratio u školu. U vrtić. Baš ga briga što je Čoviću sve bolje dok ‘nas’ on brani. Sa tim i ostalima ne može biti gore. Hoću reći – bolje.

3. Ministar FBiH policije Ramo Isak: ‘F’ ministar

Sa medijskog hapšenja Dodika, već dva mjeseca karikaturalni ministar a odličan tajkun i ‘parožderac’ državnog budžeta Ramo-Ramo druže moj – prešao je na suptilnije metode djelovanja. Prijem stranih ambasadora, susreti sa članovima udruženja ‘Čuvarima Bosne’ nekim fantomskim pantljičarskim uhljebima na sisi države, pa do silnih ‘akademija’ i prijema ‘Udruženja matičara’. Jučer je uz Dan Granične Policije obavio svečanu ‘akademiju’. Pa rekao bez da trepne.

“Danas kada obilježavamo Dan Granične policije izražavam duboko poštovanje prema svim pripadnicima ove institucije koji svakodnevno, predano i profesionalno obavljaju svoje dužnosti. Sigurnost naših granica nije samo pitanje teritorijalnog integriteta, već i zaštite građana, pravnog poretka i evropskog puta naše zemlje’.

Zašto sa ovim ‘bez da trepne’?

Jednostavno zato što mu ‘bjegunac’, ‘terorista’ kako Dodika zove hadžija i ministar Konaković, pa ‘otpadnik od zakona’, čovjek sa nekoliko potjernica, prelazi državnu granicu i leti bh nebom kad god mu se ćefne a on kao Reis ‘vazi’ o ‘predanom i profesionalnom obavljanju dužnosti’ graničara.

Ima u Americi jedna riječ -psovka koja se izbjegava u pisanju i govoru i zamjenjuje sa samo jednim ‘F’ slovom. U originalu to znači ‘Fuck You’, na jeziku naših naroda i narodnosti to znači : ‘Jebi se’.

De ne bi ‘ispali’ nekulturni, umjesto svake kritike nenadjebivom Rami, dodjeljujemo titulu ‘F’ ministar.

4. Zukan Helez, borbeno najspremniji ‘dronolog’, predsjednik, ministar i turistički vodič : ko laje na mjesec taj se razumije u astrologiju

O Zukanu koji svaki dan zuji i bruji, obilazi namjensku industriju, slika se sa puškama i sličica-dronovima, koji sakuplja ‘sadaku’ za svoju komponentu bošnjačke Armiju i otkriva sve tajne ovog svijeta, skoro da je sve rečeno. Ali nije. Nikada se neće naučno dokazati kakve veze ima ministar odbrane sa ljepotama Kupresa ili recimo sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom BiH ali ima nacijo, Zukan je ‘fenomen’ kao ona nekadašnja naša Fata iz vica. Ono, kad su je u selu proglasili kurvom a doktor joj rekao da je zbog mijenjanja partnera a opet ne uživa ona – ‘pravi fenomen’.

Eto, sakupio je dio bh diplomatskog kora pa ih vodao po pogonima namjenske industrije a onda ih odveo ‘da upoznaju ljepote Kupresa’ ili štaznam već kojeg dijela najljepše države. I ne samo to, ‘primio je u posjetu’ direktoricu Nacionalne biblioteke BiH onako iz čista mira. Jer, valjda naše OS čitaju i samo čitaju knjige. To je ona ista Bibiloteka koju je načelnica Benjamina Karić istjerala iz Vijećnice pa sad lutaju od nemila do nedraga dok knjižno bogatstvo koje je spašeno u granatiranju Vijećnice od strane Srba truHne u podrumima na više mjesta jer ovoj ustanovi koja je bila u Vijećnici i koja je ogledalo Vijećnice, tamo više nema mjesta. Sad prave drugu ‘ljepšu i noviju’ sa parama Arapa, pa će mo se nagledati i načitati bh blaga iz islamske literature. Radnici i direktorica ne primaju platu čak iako je Visoki predstavnik BiH to naložio a ministar zuji o odluci ‘Švabe Šmita’ i plače nad Bibliotekom, umjesto da plače i da se bori za uniforme, čizme i ostalo što treba vojsci. Logično iako glupo. Zafalilo ministru slika i lajkova.

5. Brdo Arefat u bh Parlamentu manje vrijedi od Vlašića : Špirić zaboravo na šerijatski kalendar pa se izvinjavao

Zna se, dokazano je jer se svaki dan dešava, da se u BiH u ‘građanskoj i demokratskoj suverenoj evropskoj državi’ sve podešava i događa u skladu sa islamskim kalendarom ‘Takvimom’. Ako je Ramazan ili Bajram tu negdje u blizini, nema derneka, slavlja ili kakvih koncerata osim onih ‘uz Najdražeg’ uz ilahije i kaside. Odlaže se čak i ‘SarajevoFest’ ako ‘padne’ u te državne praznike. Uskoro će juli pa će, logično, svi događaji u tom mjesecu a ne samo uz 11. juli zbog Srebrenice biti predmetom ispitivanja i propitivanja.

Sjednica bh Parlamenta je tako danas – što je kao što smo rekli logično kao i sve ranije, završila prije nego je počela uz ne usvajanje pored svađe i natakanja nekoliko zakona. Međutim, primjedba Šefika Džaferovića ‘fikusa’ Bakira Izetbegovića je ‘ukrala show’. Njegova zamjerka ispred kluba Bošnjaka je bila ‘da je sramotno i provokativno što je predsjedavajući Nikola Špirić zakazao sjednicu uz Dan arefata, dan prije Kurban-Bajrama’. Jebeš dnevni red, dovraga svi zakoni i EU kad se zna šta je ‘nama’ Arefat ili na bosanskom ‘Jevmu’l-arefe’. Najdraži do Najdražega.

Iako je to vjerski praznik Reisata u BiH je kao i svi ostali praznici kao državni. Takva nam je država. Za one bezbožnike koji ne znaju, u ovaj dan u Saudi Arabia-i hodočasnici šetaju po brdu Arefat nekih 20 km od Kabe i tu po užarenom pijesku i ‘vrelom sunčanom hodu’ uče dove. U čast Poslanika i jer su se tu navodno sastali Adam i Eva. Pljuc, pljuc, htio sam reći Adem i Hava, nakon duže razdvojenosti, zmije i jabuke. To je dio od silnih hadž-testova, nije lako dobiti titulu hadžije. I obaveza je, tamo je ove godine 2.222 bh hadžija koje prati 14 ljekara, ima ih više nego specijalista na KCUS Klinici. I Špirić namjerno na podmukao srpski način kad ‘mi Bošnjaci’ mislimo na naše hadžije i na brdo Arefat, zakazo sjednicu. Zato mu se morala skrenuti pažnja i okrenula se. Špirić se kao što je red izvinjavao što ne prati islamske praznike u radu državnih organa sa čime su se Bošnjaci umirili i sjednica je mogla biti nastavljena. Ako ikako opstane u fotelji jer neće da ide odatle dok ga ganjaju i smjenjuju, Špirić koji se kao metuzalem u katakombi isušio u Parlamentu od upotrebe, u buduće će znati u koji dan ‘pada’ Arefat i koji su nam ‘Najdraži’ praznici. Moraće također paziti da sjednica nema petkom. Šta mu ja mogu kad ne poznaje ‘naše tradicije’ i našu državu.

6. ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić : da, imam paso š Hrvatske i njihovu penziju ali ustaše su to bolan !

Bivši Reis, sadašnji penzioner i savjetnik sadašnjeg Reisa, ‘akademik’ iz Novog Pazara drug Mustafa poznat je široj i užoj bh javnosti. Svaki dan nešto napiše za web sraonicu Bošnjaci.net, nekad i po pet tekstova. Poznat po tome što je dobio jeftino (certifikatima) kuću od preko 200 kvadrata Rate Dugonjića i firme ‘Hidrogradnja’ koja je crkla kao i njeni radnici bez doprinosa i penzije, autor ‘srebreničkog cvijetića’ kojeg po Ćamilu Durakoviću naplaćuje po 5 KM po komadu i kači svakom koga stigne, čak i teroristu Ramzana Kadirova predsjednika Čečenije je obradovao sa ovim simbolom kojeg prodaje ispred svoje i firme hanume Azre. Osmislio je i novu riječ na ‘našem’ za Bajram pa se od tada ne kaže ‘Bajram mubarek Olsun’ već se veli ‘Hižaslav se rodi’. Vaistinu se rodi.

Ovaj, najmračniji tip ispod bijele ahmedije dao je intervju za ‘Avaz’ pa nam objasnio neke stvari. Da je stolovao u džamiji u Chicago, IL, u ‘najvećoj četničkoj bazi’ Americi, da nikad nije bio zadovoljniji, pohvalio je Fahru Radončića što se ‘spanđao’ sa Bakirom jer tako bi trebali i ostali, kaže da u vrijeme njegovog ‘reisarenja’ niko pred njim nije smio reći ‘ne znam’, ne mogu’ i ne dam’. Prvo, vjerovatno kad ga pitaju za vehabije, drugo kad mu traže da se bavi vjerom a ne državom i politkom, i treće kad traži ‘sadake’. Onda, kako je bio u Zgrebačkoj džamiji (prešutio je da je sa Atifom Dudakovićem optuženim ratnim zločincem učestvovao u ratu u Krajini i izdavao fetve i druge naredbe), da ima hrvatsku penziju tj. mirovinu, nije spomenuo ali ima i putovnicu. Pa ipak, po njemu ‘jedini koji ovdje u BiH ne rade ništa za mir jesu Hrvati i Hrvatska. Prešutao je da se kao i njegov šef Kavazović bavio politikom i političarenjem sa čim se i danas bavi, čak je pokušao ući u bh Predsjedništvo ali mu se ‘omaklo’. Kao i to da je pokušao donijeti zakone po kojima bi ostao doživotni Reis ili da još pokušava da se nametne kao Reis za EU. Osim Fahrudinu Radončiću i novom i budućem partneru u vlasti i jaranu Bakiru, ovakav market-intervju nikom više ne treba. No, Bošnjaci čitaju samo ‘Avaz’ i dobro će doći da ‘ostanu budni’. Blaga i otrcana kopija političara Kavazovića ‘bh Ajatolaha’.

7. Bakir i Nermin : mi smo u društvu najbogatijih država Svijeta, da li to pacovima smeta ?

Kaže sa željom doživotnog predsjednika ‘komunjarama SDPa’ Nermin Nikšić da su mjerila UNa iznešena u nekakvoj informaciji ove odavno ‘kafanske ustanove’ o BiH potpuno mjerljiva, objektivna i da su kriteriji UNa strogi i precizni. Riječ je o ‘Informaciji UNa’ plasiranoj u medijima po kojoj je ‘BiH svrstana u društvo najrazvijenijih država Svijeta’. Kim Il Sung Nermin se pohvalio ovim dokumentom sa East River-a jer je to znak njegove i uspješnosti njegove vlastele, odmah mu je ‘replicirao’ Bakir Izetbegović Sin Veliko Oca. Koji ne može dopustiti da iko bude bolji od njega i Ćaće, pa je slavu ovog uspjeha na ‘ljestvici napretka’ države BiH pripisao sebi, zatvoreniku i svom nelegalnom bivšem premijeru Fadilu Novaliću i ekpi uz njega. Ne zna normalan ‘insan’ da li bi se više nasmijao Nerminu ili Bakiru, kad se spomene UN grohotom se smije bez razmišljanja, budući da je ova međunarodna ustanova odavno izgubila i kredibilitet i objektivnost a svjetsku moć svakako. Niko njihove odluke ne provodi niti ih poštuje, čak i bez obzira što im je u pripomoć iz BiH stigao Zlatko Lagumdžija isprobani ‘slučajni prolaznik’ i SDAov ‘komunista’ i državni kriminalac, ili Majka Munira Subašić sa bratom Muratom Tahirovićem.

Informacija je dobrim dijelom izvještaj Svjetskih Banaka i MMFa kod kojih je BiH zadužena ‘do droba’ i groba, ali ovi pljačkaši i reketaši bankari uvijek tvrde da smo ‘umjereno zadužena država’. Uzmajte zajma još, evo koliko hoćete, sve dok ne klonete i ne zadužite buduće potomke za slijedećih pedest i kusur godina. Ili dok vam ne otmemo ono što nam treba ako ne budete vraćali. Kao što ne znamo, sav dug je pod hipotekom države.

‘Kod nas’ se svađaju ko je bio više koristan u zaduživanju i sa tim se nadmudruju. Ko se ne bi smijao tome, pitam vas, jer za plač je prekasno?

Josip Broz ‘iz one omrznute Yugoslavije’ je bio dužan ukupno 18 milijardi dolara i svi znamo šta je sagradio i ostavio, ovi naši još krčme i deru tu imovinu, dok je sama BiH odavno ‘prešišala tu cifru’. Da ne sabiramo jer bi se oduzeli koliko su dužne ostale ‘državice’ bivše Yuge. A ova dvojica kao u filmu ‘Glup, gluplji’ nataču se ko je u tome bio uspješniji. BiH u društvu ‘najrazvijenijih država’? Hajde neka mi neko kaže može li otrpiti da se ne nasmije, a?

Ja ne mogu. Bar dok u Sarajevu ne potamane sve one pacove, žohare i ostale nametnike i ukinu pandemiju u 21. vijeku, a vi kako hoćete. Mislim ne samo na ovu dvojicu glodara već i na ostale ostale, dakako.

8. Milorad Dodik ‘bjegunac’ koji ne bježi, ‘kriminalac’ kojeg ne traže, ‘terorista’ koji obilazi ‘svjetske destinacije’ : ‘Švabu Šmita u sarajevski vrtić’

To što Dodik svako malo vremena najavi pa otputuje negdje van BiH dok bošnjački mediji razrađuju ‘stupanj rizika’ u hvatanju i što ga časte novim epitetima te izmišljaju šta će sa njim biti ili kako pliva na šlaufu dok prelazi granicu dok raja zaboravlja i na njega i na bošnjačke ‘lidere’, ne znači da smo u ‘trojci’ dobili pobjednika a u Banja Luci šampiona. Ovdje nikad nije bilo niti će biti pobjednika, u BiH se vazda odlučivalo ‘na drugom mjestu’. Niti će Putin ili Orban u Mađarskoj spasiti Dodika ili eventualno Vučić iz Beograda koji ni sebi ne može pomoći. O sudbini Dodika će dlučiti Srbi u Republici Srpskoj. Ali samo na izborima, na sadašnji način kako to radi njegova opozicija ‘napucana’ od Bošnjaka, po kojem receptu ‘napucavaju’ i opoziciju Draganu Čoviću – nema fajde. Njemu na žalost samo time raste rejting u političkim vodama i u vodama nacionalizma. Odbijanje svakog razgovora sa njim ovu bitku bez pobjednika u kojoj su svi gubitnici već unaprijed možemo proglasiti ‘Pirovom pobjedom’. Ako se neće razgovarati a neće i ne može ratovati što Bošnjaci prizivaju, šta onda? Valjati se u blokadama i blatu do iduće godine i slijedećih izbora ili do neke opet namenute odluke visokog predstavnika koja će još više ‘zapaliti BiH’? Ako se neće razgovor sa njim, moraće se pričati sa njegovm opozicijom ali iskreno što Bošnjacima nije neka vrlina, vazda nastupaju sa figom u džepu. U svakom slučaju, opet će se doći na isto. Ta opozicija je veće bila u vlasti decenijama pa onda ‘nogirana’ kao nepodobna, sada bi ‘trojka’ da se preko nje izvuče iz blata u kojeg je upala. Sadašnje tetošenje opozicije Dodika prelazi sve granice dobrog medijskog ukusa jer se zna da su oni kao i Dodik tako ‘žestoki’ zbog fotelja i vlasti a ne bh države. Kad je u pitanju Republika Srpska i njen opstanak, srbovanje i ostale Dodikove ‘karafeke’ te odnos prema genocidu – tu nema razlike a zna se kako Bošnjaci dišu na te teme. Na škrge. U međuvremenu Dodik ‘fejsbuči’ i paradira po Moskvi, Beogradu ili Budimpešti, čekajući da se Trump oglasi i završi ovu farsu sa njegovim političkim progonom. Bošnjaci kao pokvarena ploča : gotov je. Bez veze je to putovanje osim bildanja mišića, no i kad putuje, ni tada Dodik ne ispušta poruke po soc. mrežama. Zadnja od Orbana mu je slična Željku Komšiću. Stari gmazovi politke su tu jasni kod ‘Švabe Šmita’. Dodik poručuje visokom predsjedniku da ‘ostane u sarajevskom vrtiću’, ‘naš ljiljan’ to kaže malo mudrije iako zvuči isto. ‘Švabo ništa nije naučio’. Logično. Što bi onomad opjevao Halid Bešlić ‘dva jarana istu ženu vole, ej sudbino hej’.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo: Denis Bećirović sa suprugom Mirelom u epizodi ko mi je ukrao show, arhiv