‘Brat’ Reuf NAM SE OPET DOGODIO, stigle nove bošnjačke džihad-igre bez granica : ‘Srebrenica nam se, između ostalog, dogodila zato što je Hrvatska napala Mostar, Vitez …’

Nije iz nekadašnjih sarajevskih ‘Nadrealista’ ali je Reuf. Bajrović, ‘brat’ i Bošnjak Reuf sa instagrama, iz naše bh stvarnosti. ‘Ima on tako običaj’ da kao i ‘brat’ mu Emir Suljagić u pauzi kad nije na nekoj od islamskih televizija, otipka poneku na svom instagramu kojeg prati ravno 150 pratilaca. Koja mu omogućava ponovni dolazak u studio, dok ne osmisli slijedeću. Ili ga u trenu kao ekskluzivu ‘prenesu’ bošnjački džavni mediji.

Propali političar iz ‘nevladine udruge’ kakvih u BiH ima na desetine hiljada i koje se množe kao prave pantljičare i štetočine jer zbog troška budžeta to i jesu, još propaliji bivši ministar sa čim se hvali u svojoj biografiji a odatle ga naprosto najurili, bošnjakuje bez granica, pravi džihad internet i tv jurišnik. Ratovao bi, branio bi državu koja je napadnuta a zaboravlja da je zgladio, i to preko Beograda za Ameriku još kad je država bila baš ‘za prave’ u ratu.

Onda se dosjetio da ‘osmisli’ udruženje bombastičnog naziva, čo’jek bi rek’o baš neka sila i Alijansa ‘US-Europe Alliance’ da ima ispred čega tamburati i odatle ‘hapati’ lovu, pa nam tako svaki dan glumeći Trump-a ili njegovog pobočnika Elon Musk-a twittne po koju ‘masnu’ iako je teški, preteški musliman Bošnjak. Kakvi su uglavnom poslije bh rata postali svi oni koji su prije rata zaplovili u mješvite brakove.

Srbi, genocid, ‘Švabo Šmit’, ustaše, UZPovci, Herceg-Bosna, Bošnjaci, džamije, politika, to su njegove omiljene trileme u kojima do zadnje kapi krvi Srba i Hrvata ‘gine’ za građansku šerijatsku Bosnu.

Ovih dana kad su Srbi dobili malo predaha u medijima i u vlasti države, na redu su Hrvati pa se Reuf s ponosom i strašću oglasio prije četiri dana zanimljivom tezom. Koja ruši sve dosadašnje teorije o bh ratu, presude Suda u Haagu, posebno one o genocidu i Srebrenici. ‘Uzdrmao’ je čak i zadnju Rezoluciju UNa od maja prošle godine.

‘Srebrenica nam se, između ostalog, dogodila zato što je Hrvatska napala Mostar, Vitez …’

Eto, mi do sada mislili da nam se Srebrenica dogodila zbog Slovenaca ili Srba, kad li, po ekskluzivi Bajrovića genocid napraviše Hrvati. I to indirektno, napadom na Mostar pa onda redom na odabrana područja. U političkoj i pravnoj teoriji nije do sada zabilježeno da se genocid može učinit indirektno i sa poprilične udaljenosti, Reuf nas je sve (pro)osvijetlio.

A koje iko normalan pomislio da će u ovom njegovom otkriću i nizu genocidnih napada slijediti, šta znam, recimo Lužani, Gusti Grab-Busovača, Dusina i Lašvanska Dolina, pa onda Orlište kod Konjica, Trusina, Grabovica, Miletići kod Travnika, Bilivode kod Zenice, Vitez, Kraljeva Sutjeska, Busovača, Kakanj, Vrbanja, Doljani, Bugojno, Kiseljak, Zabilje, Uzdol-Prozor, Vareš, Fojnica, Križančevo Selo i još poneko mjesto iz prelijepe uspomene na ArBiH i njeno ‘Ćisto’ ratovanje uz Konvencije o tekbirima, grdno se prevario. Nije mu to u opisu poslova u njegovoj ‘alijansi’ za instagram i ‘X’ novotarije.

Da ga nema valjalo bi Reufa osmisliti, na ovakvoj teoriji bi mu pozavidio ako niko drugi a ono sigurno Ratko Mladić dok je još pri savjesti.

Dakle, Srebrenica nam se dogodila napadom Hrvata na Mostar i ostala područja, Reuf nam se događa svaki dan. Sa ovim najnovijim otkrićem će biti zadovoljna ‘majka svih majki’ Munira Subašić jer ona je sa Reufom uvijek zadovoljna, shodno tome biće zadovoljan i Haag i UN, jedino će mo morati malo promijeniti udžbenike istorije i međunarodne presude i deklaracije o čemu će se pobrinuti ‘brat’ Emir Suljagić koji završava kurikulum i pripremu štampe za nove đačke knjige i učionice.

A Hrvati? Ah, koga briga! Ima ona stara i nova od ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića ‘kome se ne sviđa neka razguli preko Drine ili Une ili Save‘. Uz najnoviji dodatak : samo neka ‘podstanari’ države BiH idu, platićemo im karte i sve troškove preseljenja.

I mirna, hoću reći ‘Ćista’ Bosna.

photo screen : instagram profila Reufa Bajrovića, arhiv