Domaći akteri crtači karata i podjele Bosne nedaju spavati ministru svega i svačega Zukan Helezu a uspavljuju tužioce …

Kao što smo naučili (jer se svako malo vremena ukaže ili ispliva iz bh medijskog taloga) neki neslužbeni ‘non paper’ koji Bosni službeno ‘radi o glavi’. Onda po uhodanom receptu mediji o tome naglabaju danima, teoretičari i analitičari iznose silne teorije a ‘patriote’ u vlasti i Rijasetu i njihovi botovi udare u bitke i odbranu. Raja se zabavlja izvjesno vrijeme, političari učvrste fotelje, i tako životarimo od ‘papira’ do ‘papira’. Sjetimo se samo predzadnjeg, onog iz ‘Dežele’ iz ledice Janeza Janše ili onog daaavnog iz kancelarije OHRa (Raffi Gregorian, zamjenik druga Visokog bh predstavnika) i famoznih ‘bošnjačkih krugova kriminala’ 2009. a u glavnim ulogama Bakir, Radončić, Alija Izetbegović, Reis Cerić, Zlatko Lagumdžija i ostali statisti u kriminalu.

Evo, i ovaj najnoviji francusko njemački je, kako se ono kaže, aha, ‘uzburkao duhove’. I srpske i bošnjačke. I on kaže, sve ‘nezvanično’ da EU treba i da planira svašta ponešto prema Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj. Prvo, ograničenje finansijske podrške, uvođenje ciljanih sankcija, suspendovanje svih projekata korisnih za ovaj bh entitet.

U Bošnjaka-ekstaza i slavlje, logično, u manjem bh entitetu većem o ‘većeg bh entiteta’ tuga i razočarenje i nove prijetnje sa novim potezima. A radi se čisto o ‘neslužbenom dokumentu’ bez autora, bez zaglavlja ‘firme’ i pečata, što je zapravo definicija svakog ‘non-paper’ dokumenta koji se ciljano pusti u medije, da se ‘ispipa’ reakcija.

Ovaj najnoviji francusko-njemačke produkcije od 12. maja 2025. je eksploatisan do besvijesti i još se naslađujemo, međutim prešućujemo jedan ‘neslužbeno-službeni’ bošnjački ‘non-paper’ koji je malo više od ‘nezvaničnosti’. U medije ga je ispalio ministar svega i svačega a najmanje ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’, nenadmašni ‘patriota’ i ‘Bošnjak sa najvećim mudima’ poslije nečalnice Benjamine Karić, javno pred tv kamerama 02. aprila ove godine. Stručnjak za dronove kojih nemamo, helikoptere koji će se nabaviti jednog dana i podnosilac krivičnih prijava protiv svojih pomoćnika i zamjenika od kojih nema ništa ni ‘od korova’, stručnjak za hapšenje Dodika i glavni izvor ‘stoposto tačnih informacija samo ih ne smijem kazati, shvatite me’ Zukan Helez, otkrio nam je ovu svoju noćnu moru u jednom od svakodnevnih gostovanja po televizijama. Od tada, kaže, niti jede niti spava, za piće ne znamo, i vidi se na njemu da načisto ‘kopni’. Nabacio je desetak kilograma u par mjeseci, toliko ga je taj ‘papir potresao’. I veli. Vidio sam svojim očima nacrtane karte podjele Bosne na jednom sijelu.

‘Karte su crtali naši domaći akteri, podijeljene Bosne i Hercegovine. Tu sam informaciju dobio prije mjesec dana. Nisam htio zbog defetizma koji bi se širio u Bosni i Hercegovini, bez obzira što nisam ja u pitanju nego neko drugi. Ja sam bio šokiran. To sam prenio prije Predsjedništva, premijeru Nikšiću. Rekao sam da nisam spavao cijelu noć, što je tačno…’ – zaplakao je ministar a sa njim i voditelj. Ostali ‘ni mukajet’, hoću reći kao da se ništa nije desilo.

Onda je ‘dronolog’ Zukan dodao kako ne može sve otkriti, da je riječ o ‘probosanskoj stranci’ a na upit novinara da li je riječ o SDA, nevješto i poluprikriveno to potvrđuje.

‘Oni kažu da su probosanska stranka. I to ću reći javno. Obećavam. Neka javnost zna. Dalje ne želim, zbog ove situacije u BiH. Smatram da svi trebamo biti jedinstveni, svi ovi koji vole ovu državu, a ja mislim da je puno ljudi. I za neke koje mi mislimo da nisu, bolji su za ovu državu nego ovi što crtaju karte. Obećavam javno da ću izaći i reći. Kako sam došao do toga i ko su ti ljudi. Doživio sam jedan šok, razočarenje, jer ja vjerujem u ovu državu.. a oni govore mi trebamo svoj dio imati. Ma nema, ne treba nama to, šta će nama Gacko, šta će nama Laktaši, to nije naše…‘

Vjerujemo Zukanu da je patriota i ljubitelj države, takvi su svi redom i listom oni na jaslama države, međutim ne vjerujemo u objektivnost i profesionalnost bh novinara i medija. Zato jer ovaj ‘non paper ima i ime i prezime, i firmu i autora, ima čak i svjedoka Zukan Heleza a niko ni da mrdne onom novinarskom stvari. Čak ni bh tužioci kojima je krivičnu prijavu protiv Heleza uputio advokat Mirnes Ajanović optužujući ga da, jer neće da otkrije aktere, postaje saučesnik u teškom krivičnom djelu ‘rušenja i podrivanja države i poretka kao što to čini Dodik’.

E, jebiga, Mirnese, Dodik je – zna se, a Zukan – tek će mo ga upoznati. Takvog majka više ne rađa. A ‘non-paper’ o podjeli Bosne?

Stara priča još od ‘Oca Nacije’ Alije do unučeta Zukana ili sina Bakira, svejedno. Saznaćemo detalje kad nam se ‘papir’ desi, nije daleko.

Ne trudi se samo Zukan, svi su ‘trudni’.

photo : Zukan Helez zamišljen i zabrinut sa zamišljenim helikopterima, arhiv