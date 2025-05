U bolesnom tijelu – zdrav (takmičarski) duh : opšta histerija u pokušaju slikanja sa američkim predsjednikom kao sa direktorom Interpola, kod nas naopako u Americi ‘upside down’, život teče dalje za iste (prljave) pare

*** Da je danas živ, rimski satiričar iz prvog vijeka nove ere Juvenal koji je izbacio u upotrebu latinsku izreku kasnije eksploatisanu do besvijesti “Mens sana in corpore sano” (u zdravom tijelu, zdrav duh), morao bi se korigovati. Ništa više ne može spojiti tijelo i duh, sve je naopačke. Duhovi se sada koriste samo u primamljivim naslovima van zdravog razuma i još bolesnijeg tijela, sada kao ‘uzburkani’. Ovako : ‘kako je Neko uzburkao duhove’. Trump, Dodik, Izetbegović, Karleuša, Maca Diskrecija, bilo ko, ko zna ‘uzburkati’. Od svega, ostao je jedino onaj takmičarski dio duha, Svijetom je zavladalo opšte takmičenje, kao na kakvoj lošoj seoskoj veselici ili koridi gdje čak i bikovi imaju više zdravlja i duha od takmičara.

Svi i svako se takmiči, samo neka se nešto dešava, rezultat se unaprijed zna (nema ga) ali ‘važno je učestvovati’, bez poštivanja elementarnih pravila i uzusa. Tek da se vidi ko je najvickastij, najbolji i što je najgore, sve to u našoj percepciji stvarnosti postaje normalno a ni blizu normalnog.

*** U zavičaju, u BiH državi sa milijardu puta potvrđenom suverenitetu, integritetu i nezavisnosti sa svih strana Svijeta, sve je manje i suvereniteta i nezavisnosti. Ali se zato takmičenje pretvara u bolesnu olipijadu besčašća, nerada i kriminalne budalaštine, sve pršti od igrarija, poena i nedostižnih medalja. Vlast se takmiči sa opozicijom, opozicija se nadurava sa opozicijom, vjera sa državom a država sa samom sobom. Život virtualno ide dalje a kraj je odavno preblizu, niko ga ne vidi od takmičarskog zanosa. Sudije sa međunarodnog Olimpa bilježe rezultate ne objavljujući pobjednika.

Najaktualnije bitke se vode po medijima između nekadašnjih partnera ‘trojke’, HDZa i Dodika i njegovih kompanjona i navodne opozicije Dodiku u njegovom ataru. Opozicionari iz Republike Srpske su medijske zvijezde, pune stupce novina, portala i popunjavaju tv programe po Federaciji, ‘lideri trojke’ im žestoko pariraju, svaki dan u novoj disciplini. Sudije šute a stvari odoše predaleko. Od nekadašnjih ‘partnera’ od godinu i pol ranije i nosilaca evropskih vrijednosti sada pred nama defiluju ‘bolesnici’, ‘slučajevi za psihijatriju’, ‘bjegunci od zakona’, ‘balije muslimani’, ‘islamisti’, čak i ‘teroristi’, kako je hadžija Konaković nazvao još uvijek zvaničnog partnera Dodika u medijima. Sve je naopačke odkako u vlasti nema Bakira i Sebije i odkada je američki ambasador u BiH napustio Sarajevo, više nije isti ni ‘Švabo Šmit’ niski predstavnik za BiH i on se takmiči u disciplini nerada i pogrešnih skokova, ma i vječito staloženi Dragan Čović kojeg je bošnjačka komponenta u Sarajevu ‘odfikarila’ istom taktikom kao u Republici Srpskoj (zavađanjem i napuckivanjem u HNSu hrvatskog bloka protiv Čovića) pocrvenio i zapjenio. Ili Komšić Željka zaboravite ili će te u završnici igrati sami između sebe. Na domaćem terenu.

*** Pored takmičenja kod kuće, ova sportska disciplina poprima i međunarodni karakter. Kod nas je sve internacionalno. Od ‘univerziteta’ u Travniku do aerodroma u izgradnji u Bihaću. Vjerujem da ste vidjeli kako se pola sarajevskih vlastodržaca slilo ponovo u New York pa se tamo nataču ko će se i kad sa kim sastati i uslikati. Uglavnom je potražnja za senatorima i guvernerima Republikancima sa željom da se dođe do Trumpa po svaku cijenu a on ‘ni mukajet’. Tamo je pokušao proboj i Aco Aleksandar Vučić nenadjebivi oboljeli takmičar sa svojim narodom koji održava maratonske ulične utrke po Beogradu i ostalim gradovima ali nije bio sportski registrovan pa ispao iz utrke. Željka Cvijanović iako pod američkim sankcijama kao i Denis Bećirović ‘hvata’ Republikance po Metropoli i slika se sa njima po hodnicima natakajući se sa Bećirovićem : ko će više nakupiti slika i prilika. Imamo dva člana bh Predsjedništva u ovoj reprezentaciji bez državnog cilja i plana i oba glume ‘predsjednike’ i državu. Željka došla da lobira za Republiku Srpsku i da proslavi Dayton a Bećirović da proslavi Rezolucije o genocidu u Srebrenici, dernek koji se priprema uskoro u UNu i džematima Amerike, zbog čega je sa njim na tajnom zadatku i Dino Konaković. Džaba što im je bh ambasador Sven Alkalaj poručio prije dva dana da ‘Amerika nema BiH na svom ekranu’. Važno je učestvovati. Uz Bećirovića je i bivši AID policajac Ademović ‘Senior’ i još nekoliko takmičara, uskoro će Preko Bare i ‘majka svih majki’ Munira sa bratom Muratom i olimpijcem Emirom Suljagićem, vječiti dugoprugaš sa SDA kriminogene staze Zlatko Lagumdžija je svratio na utkamicu u Sarajevo odakle nam se smješka i najavljuje nove pobjede ‘za nas’ i samo što nisu poraze ‘za njih’.

*** Nedavno smo vidjeli kako se odvijala ‘mrtva utrka’ u operaciji ‘kako se približiti direktoru Interpola’ (Ahmed Naser Al-Raisi) u kojoj se ne nazire pobjednik. Prvo se sa njim uslikala Željka Cvijanović pa mu se ‘zahvalila’ šro je potjernicu za njeng šefa odbio jer je politička, a onda je odmah Konaković iako je bio na odmoru našao načina da se sa njim ‘sastane’. Da ne zakasni a već okasnio podebelo. Pa mu objasnio ‘kako je Dodik terorista i kriminalac i kako ga razumije u vezi potjernice’. Samo zbog slike sa ovim šefom potjernica zbog kojih svi kriminalci osim Dodika ne spavaju noćima, išlo se i u Dubai a on smireno i ležerno uz osmijeh pozira kao kakva starleta. Kao da hoće reći ‘neka ste me posjetili, ali mogli smo se naći i u Sarajevu, tamo imam imanje i nešto familije’. Naime, tu u stotinama i hiljadama Arapa koji su okupirali bh grunt i Sarajevo, ima i familije ovog kontroverznog šefa Interpola. Ili kod Ivice Dačića, nedavno sam se i sa njim slikao.

*** U ovim sportski disciplinama nema naročitih pravila. Samo prati. Ako su Hrvati naručili francuske avione, mi će mo bolje – američke. Ako su Hrvati sklopili Vojni savez sa Kosovom i Albanijom, mi iz Srbije će mo sa Mađarima. Slijedom logike nepameti mi Bošnjaci će mo u savez sa Sandžakom gdje je otišao kod Osama Bin Zukorlića ‘naš’ Ćamil Duraković. I sa Turcima, obavezno. Tu se slilo pola Sarajeva u osam dana : Ramo Isak, Irfan Čengić, Zukan Helez… Falio samo Senad Hadžifejzović i ‘Benjka’ Benjamina Karić ‘zelenkapica’ načelnica. Pa su odmah sutradan došli Turci kod nas u Sarajevo na uzvratnu bratsku utakmicu i to ‘sa obrazom’. Ministar Helez dobio ‘sadake’, ‘used dron’ ili što bi se reklo: korišten stari antidron sistem, komada – jedan. Takmičenju nema kraja i ne zna se kad će ova Olimpijada ugasiti plamen u bakljama. Od silnog takmičarskog zanosa, vlast zaboravila na Dodika i njegov hapšenje, takmičarski duh se prenio na ekonomsko polje : čije su penzije manje a čije veće. Čiji građani su siromašniji a čiji bogatiji. ‘Naši’ zna se, ‘njihovi’ umiru od gladi. ‘Platforma’ sa opozicijom Republike Srpske po kojoj ‘idemo sa onim u vezi čega se slažemo’ zapela u startu. Čović zategao ručnu a opozicija pala na prvom kviz pitanju : je li bio genocid u Srebrenici i da li je BiH njihova domovina. Odgovorili, zna se već kako.

*** Velim vam, u bolesnom tijelu je zdrav takmičarski duh. A sve ode naopačke. Reis bh ‘Ajatolah’ nije jedini koji prima strane ambasadore, i Zukan Helez je ‘primio’ brata iz Kuvajta, pa brata ambasadora iz Turske, nije Zukan samo ministar, neka se zna. U tom natakanju kroz sportska natjecanja zna se i pretjerati, ali Bože moj. Tako recimo, Bakirovi medijski telali zamjeraju Konakoviću kad kaže ‘bosansko-hercegovački građani’, jer se zna da u BiH postoje samo Bošnjaci a da su u toj državi autohtoni jedino konji – Bosanci, kako je to Reis pjesnički pojasnio. Dodiku zamjeraju kad Bošnjake nazove muslimanima koje tako čak i Reis ponekad naziva jer to i jesu, raspravlja se danima da li je BiH ‘sastavljena od dva entiteta’ ili se ‘sastoji od dva entiteta’, da li se kaže ‘državne’ ili ‘zajedničke’ institucije o čemu čak i Ustavni Sud zasjeda po apelaciji Zvizdića Denisa još jednog takmičara na duge staze. Jednostavno takmičiti se mora makar bilo naopačke, mora se ‘ćerati’.

*** I u Americi je naopačke, samo to se ovdje kaže ljepše – ‘upside down’. I takmiči se na sve strane. Osim između Demokrata i Republikanaca, tu nema mjesta nadmudrivanju jer Republikanci imaju svu vlast. Trump je u sklapanju obećanog mira u Ukrajini ‘za 24 sata’ malo odužio, zauzet je jer ga ima i po ostalim ratnim destinacijama. Odabrao do sad neviđenu sportsku taktiku. Vi meni minerale, naftu i još poneki resurs, ja vama mir i oružje za svaki slučaj. Još – svi ste pobjednici a America is great again. Na teorije o mineralima nije nasjeo samo taliban u Siriji novi i moderni predsjednik te države, ‘pala’ slika sa Trumpom, Dodik je odmah ponudio geološku kartu ‘svoje države’ Trumpu na tacni. Dosadašnja svjetska praksa sa ‘sadakom’ iliti donacijom nije više živa, Trump uveo novo pravilo. Dali smo vam donaciju ali to se kod nas kaže – zajam, vraćajte to. ‘Šta bi bilo s nas’ kako to na bosanskom veli Reis, kad bi se to pravilo primjenilo na BiH, ne smijem ni pomisliti. Sva je država na ‘sadaka’ principu. Trump je uveo i oslobodio takmičarski duh i u donošenju propisa, tu je učinkovitiji nego i Kongres i Senat zajedno. Svaki dan ‘opali’ po jednu ili dvije ‘izvršne uredbe’ sa kojima se poslije država i Sud moraju baviti, ali on ne mari za tim. Tragom njegovog sportskog duha carina i tarifa trgovci se takmiče ko će više isprintati novih cijena, farmacije ko će prodati skuplji lijek, doktori koga liječiti a koga ostaviti da boluje. Jedino je Putina izostavio u svojim kaznenim carinskim propisima, Kineze je, iako sam ga molio i kumio ‘udri svakog nemoj samo Kineze jer sve nam je ovdje skoro sve kinesko’, njih je naprosto ‘olešio’. Zapravo nas, ali tako se to kaže na engleskom. Još su dobro i prošli, mogao ih je kao i Canadu proglasiti jednom od država Amerike. Ili ponuditi cijenu da ih kupi kao Greenland. Preveliko druženje sa američkim milijarderima učinilo je svoje. Kako je krenulo još će biti i kandidat za Nobela. Kad je već Obama ovu prestižnu nagradu osvojio za samo dva mjeseca boravka u Bijeloj Kući, što ne bi Trump za dva mandata. Ako se uspije sastati sa bh predstavnicima vlasti koji poslije direktora Interpola jurišaju na sastanak i sliku sa njim i ako skonta dvije tri različite verzije ‘istine’, biće apsolutni pobjednik u ovoj utrci i takmičenju.

photo : Dino Konaković i Željka Cvijanović sa direktorom Interpola, arhiv