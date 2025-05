NEMA ‘ALIJINIH CERTIFIKATA’ ALI IMA JOŠ FIRMI OD ZLATA – I, ima sarajevske burze ‘SASE’, ima Komisije za vrijednosne papire, ima čak i Konkurencijskog vijeća, kad treba ‘mahnuti’ državne firme, svega ima….

Odavno nema ‘Alijinih certifikata’, onih dobro isplaniranih tiketa za pljačku državne imovine u takozvanoj ‘pretvorbi’ državne svojine sa kojima je izvršena najveća pljačka velikih državnih firmi koje su poklonjene podobnima iz redova SDA mafije u vlasti. Nema ni famoznih ‘PIF’ova, slovenačko-bošnjačkih ‘Fondova’ koji su printanim certifikatima privatizacije krčmili državnu imovinu, ostalo je još par ‘zlatnih koka’ koje treba predati probranim tajkunima milijarderima, ostalo je na hiljade otpuštenih radnika i penzionera koji su bez uplaćenih doprinosa i staža na ledini čekajući smrt u bijedi i nadanju.

Kriminogena privatizacija u državi koja je tri decenije u tranziciji (još jedno u nizu bh čuda) nastavljena je i poslije Alije Izetbegovića drugačijim sredstvima, na suptilniji način. Sada imamo kao i onda vlast koja samo gleda da što proda i istrguje, imamo sarajevsku berzu ‘SASE’ i direktora dr. Tarika Kurbegovića koji posluje punom parom sa dva ‘indexa’ prodaje dionica : evropskim i islamskim, dakle šerijatskim burzovnim mešetarenjem u ‘talu’ sa bh tajkunima i vlastodršcima, kad omanji burza stoluje po džematima BiH i dijaspore sa Mustafom Cerićem ‘Hižaslavom’ i drvi o svemu i svačemu čak i o vakcinama, imamo još nekoliko preostalih dobro stojećih državnih firmi koje treba predati u ruke jaranima i ‘uspješnim privrednicima’, ima za divno čudo i Komisija za vrijednosne papire koja je godinama u aferama i kriminalu koja koordinira i aminuje ove koruptivne poslove a sama do guše u korupciji i krminalu, imamo čak i Konkurencijsko vijeće koje tobože sve to nadgleda. Sve imamo, čak i podatke da su nam državna poduzeća najveći dužnici poreza, sve imamo samo treba nastaviti davno započeto.

U ovom poslu je sve nažalost prirodno kao što je normalno da nema ni pravde ni zakona za kriminal i korupciju pa je slijedom toga najnormalnije da nam tako nestanu ‘Agrokomerc’, ‘Aluminijum’, ‘Krivaja’, ‘Hidrogradnja’, ‘Sarajevo osiguranje’, ‘Sarajevska pivara’, niz je beskonačan i nedovršen kao onaj broj na kamenu ubijenih u Srebrenici, na redu je kažu ‘najbolja akvizicija’ u BiH. Većinski vlasnik jednog od najperspektivnijih državnih firmi ‘Bosnalijeka’ postaje tešanjski tajkun Rusmir Hrvić i njegova proždrljiva firma ‘AS Holding’. Svakako je ovaj magnat zahvalna akvizicija ali samo za njega, uskoro će mo to osjetiti na kupovii ljekova i na sopstvenom zdravlju, za državu samo još jedna u nizu sumnjivih i isplaniranih prodaja državne imovine. Podsjećamo, ovaj tajkun je raširio pipke po čitavoj BiH u svim granama djelatnosti, ima ga čak i u zdravstvu BiH u njegovoj privatnoj ‘ASA’ bolnici u centru Sarajeva, prije par godina je ‘kupio’ i srce preostale imovine ‘Agrokomerca’ u Velikoj Kladuši preko fantomske firme ‘Ac Food’.

Ode tako ‘Bosnalijek kupovinom dionica preko ‘off sore’ kompanija Hrnjiću uz suradnju sa burzom ‘SASE’, sa vladom koja je prodala većinski dio u dionicama i Komisijom za vrijednosne papire i već čujemo oprobano za javnost i budalaste uši javnosti : unaprijediće firmu, dograditi, poboljšati status radnika, blah, blah, bla …

Sa ovom transakcijom se osim firme sahranjuju i sve tajne i kriminal u njoj, mučni, spektakularni i dugotrajni postupci hapšenja bivših direktora i sramne ‘osude’ za desetke i stotine nestalih miliona KMa iz ove profitabilne kompanije. Ko se još sjeća hapšenja jednog od bivših direktora iz familije Arslanagića i njihove trgovine sa Rusima preko firmi na Kajmanskim Otocima, akcije ‘Profit’ i sličnih sranja medija i pravosuđa, njihove višemilionske ‘zamrznute’ imovine u Sarajevu i u Californiji, pa onda presude od ‘godinu dana zatvora’ koja se lako otkupi ili drugog direktora Uzunovića sa sličnim optužnicama, stotinama miliona nestalih KMa, ali sa istim i nepoznatim pravosudnim ishodom? Niko se toga ne sjeća, čak ni hapšenja bivšeg predsjedniak Komisije za vrijednosne papire Hasana Ćelama ili ahbaba Blekić Zijada i njegovih firmica po poreznim oazama Svijeta, čak se zaboravilo da je zamjenik Komisije za promet ovim vrijednosnim papirima Matej Živković jedva preživio dva atentata jer je prijavio kriminal i ‘svjedočio u slučaju Bosnalijek’, on ni danas ne prima platu i strepi kad će ga ponovo stići metak. Novi predsjednik te famozne Komisije Adnan Zukić koja je ‘mahnula’ ovu akviziciju ‘Bosnalijeka’ ga skinuo sa liste za plate i prijavio za ‘počinjeno krivično djelo obmanjivanja janosti’. Živkovića su spašavale i na jedvite jade spasile trenutno strane ambasade ali ‘Bosnalijek’ se nije mogao spasiti jer nadrogirana parama vlast gleda samo da namakne lovu. Po cijenu da smakne svakog ko joj je na putu. Njoj i njenim kupcima buduće nade za radoznale budale i raju.

Na način kako je ovih dana ‘pao Bosnalijek’, pašće uskoro i ‘BH Telecom’, jedini državni kablovski i internet operater, iz vijesti se da naslutiti uskoro najnovija ‘povoljna akvizicija’. Koju je unaprijed pripremila vlada nelegalnog i sada u zatvoru premijera Fadila Novalića a dokusuriće ga Nermin Nikšić sadašnji premijer, ili njegov nasljednik ako to Nikšić ne uspije za mandata srediti. Znam, mnogi će reći da je to u domenu teorija zavjere i zlobe, međutim čim vlada i kad god vlada tvrdi da neće biti prodaje, prodaja nam stiže. Novalić je sto puta ponovio da se ‘neće nikada prodati Bh Telecom’, što po automatizmu i stanju u relanosti znači obrnuto. Čim je to prije nekoliko godina Novalić pustio u medije, iz Svjetske Banke, odnosno iz MMFa su nas obradovali viješću kako je ta ustanova ‘uradila ekspertizu poslovanja’ ove državne firme. Takve ‘ekspertize’ se rade i naručuju samo onda kad se planira trgovina i ispituje bonitet, tako da možemo odahnuti – prodaje će biti. Tvrdnje vlasti su kao i postupak ‘salivanja strahe’ bolesnima. Da se ne iznenade kad cknu.

Da takva razmišljanja imaju osnova pokazuje i suludi potez vodstva ‘BH Telecoma’ ovih dana, iz kojeg se saznaje kako ova firma iako vazda dobrostojeća po novinskm pričama uzima kredit od blizu milijardu KMa, jer navodno i ona planira ‘akviziciju’, kupovinu srodne firme ‘Telemach’ koja drži prostor BiH i Crne Gore. Da se kao ‘BH Telecom’ proširi i modernizuje. Ovim kreditom se sva imovina ‘Bh Telecoma’ stavlja pod hipoteku a rok otplate kredita je 10 godina uz kamatnu stopu od 4,5 %. Matematički, mjesečna rata kredita bi bila 7,7 miliona KMa, jer se samo na kamate plaća 183 miliona KMa.

Iz vrha države koja je dakako većinski vlasnik ove firme za sad šute o ovom najavljivanom poslu godine pa iako šutnja ne mora biti iznak odobravanja, znajući metode rada bh vlasti, ne znači ni da vijest nije tačna i da se vlast nije tome usprotivvila već da u tome najvjerovatnije i učestvuje. Famozna Komisija za vrijednosne papire je dala odobrenje, očekuje se da klimne glavom i Konkurencijsko vijeće, a onda će mo očekivati da nam jednog finog dana jave kako je ‘još jedna uspješna akvizicija’ obavljena i svi zadovoljni. A ‘BH Telecom’ postao privatna firma.

I uspješna, čak. Teško da tolika zaduženja može iznijeti ‘Bh Telecom’, a čim postaneš nesolventan, eto ti razloga da kažeš ‘morali smo’.

Uostalom, hipoteka će i sama od sebe učiniti svoje.

photo : ‘Bosnalijek’ preuzima bh tajkun Hrnjić i njegov AS Holding’, arhiv