ZIJO NATO ‘ISPREBIJO’ : Prof. doktor Zijad Bećirović iz fantomskog ‘instituta’ iz Ljubljane pohvalio patriotizmom zatelebanog ministra Zukan Heleza i za ‘državni vojni puč’ srpskih oficira u Oružanim snagama BiH u kasarni ‘Kozara’ optužio NATO i EUROFOR!?

– Tako to biva kad se država vodi preko ‘instituta’, džemata, ‘medija’, ‘nevladinih organizacija’, ‘analitičara i stručnjaka’ svih fela, ‘patriota’ ministara, načelnika i ‘predsjednika’, uz pomoć ‘historijskih pobjeda’ bez poraza, sa djecom u maskirnim uniformama, slikaam sa puškama i dronovima,’fejsbučenjem’ i sjećanjima, isto se piše državi i kad je ovi svesrdno brane. Da nije njih, država koja je odavno u ratu pala bi krišom i listom, ovako ponosita ‘kano klisurina’ odoljeva’ i opstaje, statisti – obična dokona raja aplaudira i navija za pobjednike i ‘gazije’.

U toj borbi za državu sva su sredstva prisutna i dozvoljena pa i ona ‘dajBože što prije da počne’, molbe i dove Bogu se podrazumijevaju (što i nije baš odlična reklamna zaštita jer proizilazi da nam je država u Božjim rukama a tu se nikad ne zna načisto šta će se desiti), teorije o nečemu što se dogodilo a možda i nije su također sastavni dio tih bitaka. Pisali smo o tome, o tim teorijama zavjere (vidi ako te ne mrzi članak ‘Tajne operacije… u ovj istoj podrubrici Crozz Crveno od 25.03.2025.), ako nećeš evo kratkog podsjetnika i autora tih odbrambenih ‘naučnih’ teorija i njihovih radova.

– Među prvima je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sa teorijom ‘Crna Ruka’, prate ga u stopu Zlatko Miletić nekadašnji prvi Pendrek Policije FBiH a sada delegat u bh Parlamentu i mogući ‘nasljednik’ Željka Komšića sa teorijom ‘Meduza’ iz 1996. koja se ‘sad realizuje’ (ono, imam sigurne informacije upada NATO i EUROFOR i hapsi Dodika uskoro, samo što nisu), pa šta znam – tu su priče Avde Avdića ili Avde Huseinovića, Zukan Heleza, pa sveznajućeg novinara Slobodana Vaskovića sa ‘tajne lokacije’ (zbilja, zna li iko osim Sandžaklije Senada Hadžifejzovića gdje i od čega živi ovaj kolumnista kojeg ne proganja čak ni Dodik a samo o njemu piše iz minuta u minut), ali jedan među ‘naučnicima’ se posebno ističe. Nije advokat Ademović i stručnjak za Ustavno pravo te savjetnik još jednog ‘teoretičara’ Denisa Bećirovića koji se se mora spomenuti jer njegovih ‘7.000 Rusa koji stižu da zarobe i napadnu dražvu BiH’ a nisu BiH još ni plin zavrnuli, ne mogu se zaobići.

– To je profesor i doktor Zijad Bećirović iz fantomskog ‘Instituta’ iz Ljubljane (rekao sam vam davno da nam Slovenci iz ‘Dežele’ rade ‘o glavi’ a vi mislite da se zajebavam). Čim mi neko pomene ovo ‘institut’ – odmah kod mene izazove sraćku i kiselinu, toliko ih se namnožilo u BiH i po dijaspori i toliko su nahapali para da ih ne možeš više ni pobrojati. Sve silni stručnjaci a samo jedan dasa piše i napucava. Iz iznajmljene kancelarije ili iz džamije (kao onaj ‘akademik’ Zukorlića iz džemata u Canadi Ramić, recimo) pa samo piskaraju, smišljaju, uveseljavaju tužbalicama i pismima i države i državne organe i udobno uživaju, u medijima – kao starlete.

– E, taj, baš taj Zijad iz ‘IFIMES Institute’ Ljubljana, on je neumoran kod ovih teorija vjere i zavjere a navodno je stručnjak za ‘Balkanske i blisko-nam istočne studije’, ali može i za bilo koga drugog, ko bolje plati to bolja ‘studija’. Ona njegova ‘Operaciji Kula’ kojom su ‘međunarodne snage’ udarile na ekonomski sistem BiH pa uhapsile Fadila Novalića (Kula Gradačac, pa naš kapetan Husein Gradaščević, pa nevini Fadil koji je otuda rodom) i ‘Osmicu Mehmedagića šefa OSAe, nije se još ni isprovjeravala jer se u ovog stručnjaka kao ni u Reisa ne sumnja, a već nam je dao slijedeću lektiru, medijima posebno jer oni su najveći i najžešći branioci i čuvari države.

– Ova najnovija je povezana uz mudru i nenadjebivu naredbu ministra Zukan Heleza ‘dronologa’ i spasioca države i nema kodno ime kao što obično imaju sve ove ‘naučne fantazije’ ali imaju odličan poučak. Kaže, Zijo, ovako. Helez je ‘postupio mudro’ ali pravo pitanje je za tužioce i međunarodni zajednicu koja ‘mora dati odgovore’ na moje pitanje : ‘šta su radili srpski oficiri iz ‘zajedničkih OS BiH’ u kancelarijama NATO saveza Sarajevu i u kancelarijama EUROFORa i OHRa, dan prije nego će odbiti uhapsiti Dodika u Banja Luci u kasarni ‘Kozara’? Iz ovako fino sročenog pitanja u intervjuu bošnjačko-turskog-SDA nacionalističkog magazina ‘Stav’, vidi se, ko hoće da progleda, i odgovor. Koji glasi : stranci, NATO i ostali su sve ovo u Banja Luci dogovorili sa generalom Kneževićem i Zukanovim zamjenikom Goganovićem, samo da se Dodik ne uhapsi. Pitanje u vidu naredbe je otišlo od Zije i tužiocima, da se zna šta dalje raditi, a to je, uhapsiti NATO i ostale ‘međunarodnjake’ koji nam rade ‘o glavi’.

– I, pazite sad. On još tvrdi da EUROFOR ‘ima mandat’ da haspi ‘bjegunce’ i ‘udarače na ustav i državu’ a Zukan Helez kojeg Zijo ovim vadi iz kanalizacije njegove sopstvene gluposti tvrdi kako taj mandat ne postoji.

BiH opstaje zahvaljujući međunarodnoj zajednici dok se bošnjačko zveckanje oružjem i prijetnje ratom ne ostvaruju samo zato jer su snage NATO i EUROFORa tu u BiH, međutim Zijo ih evo optuži kao suradnike Dodika bez da trepne. Zna doktor sve.

A koliki je borac za BiH iz Ljubljane i koliko uz ove teorije zaslađene pričom kako iza svega stoji Beograd, te koliko mu treba vjerovati, pokazuje samo jedan eklantan primjer iz februara 2019. godine. Tada su ‘institut’ i Zijad stigli u Beograd kod Vučića, predali mu ‘stidiju’ u kojoj su nahvalili Srbiju i Acu predsjednika do te mjere da je još tada Srbija trebala i morala ući u EU. Osim što je ovaj ‘papir’ Vučić debelo platio Ziji, čak se sa njim i uslikao i dao mu veliki prostor u medijima.

Ko se od te 2019. godine do danas promijenio, šta mislite? Zijo ili Aco?

Ja mislim­ nijedan. Neka me Bećirović uvjeri u suprotno u slijedećoj teoriji zavjere protiv bh države, za sada Zijo ‘razguli’. Zdraaaa’ooo!

photo : februar 2019, Zijad Bećirović i predsjednik Srbije u Bogradu, arhiv