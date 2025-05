Utica NY – INSANI KAO KURBANI : Kalkulator Rijaseta IZ BiH uz kurbane dobro radi ali pogrešno pokazuje : cijene po džematima dijaspore različite, sve zavisi od dozvoljene provizije

Jedina religija na Svijetu koja najviše koristi u vjeri računar-kalkulator, kamate koje su zabranjene (a preporučuje se odlaskom na hadž ponijeti kreditnu karticu) i koja svoje namete i džabine kalkuliše prema vrijednosti zlata i srebra – to je islam. Čak i da nema inflacije, jer je KM u BiH vještačka valuta koja nominalno ne može nikad biti u inflaciji iako znamo da u BiH itekako ima inflacije, imajući u vidu promjene plemenitih metala, cijene dažbina prema IZBiH se mijenjaju prema i po odlukama Rijaseta. Kalkulator radi, od članarine do odlaska na hadž, radi i kod utvrđivanja cijene kurbana, svake godine je cijena drugačija.

Prošle 2024. godine cijena jednog kurbana, najčešće ovna ili ovce za sada (uskoro možda i kamile kako se stvari kreću i okreću prema Istoku i braći) utvrđena je sa ‘jedinstvenom cijenom’ u iznosu od 490 KMa. To je 280 US dolara ili 250,54 eura. Tako su ‘stručnjaci’ izračunali prema ‘živoj vagi’ mesa koja je ‘skočila’ u odnosu na 2023. godiu.

Ove godine, kao što smo vidjeli ‘skočile’ su i cijene odlaska na hadž, u Rijasetu cijene stalno skaču, skočile su i cijene u islamskim vrtićima, u platama birokratske IZ BiH, red je došao i na ‘skakanje’ kurbana za 2025. Rijaset se uhvatio kalkulatora kao uz muslimanski PDV ‘zekjat’ pa su ‘nas narezali’ za ovu godinu ovako. Jer je sve u BIH koja nema inflacije ‘otišlo gore’ pa naravno i ‘živa vaga’ stočng fonda. Cijena kurbana je narezana na iznos od 550 KMa, što u US dolarima dođe 314, 75 dolara iliti 281,22 eura.

Znači, svako onaj ko odluči žrtvovati kurban može ga kupiti po slobodnoj pogodbi, ali ako hoće da uplati lovu pa da IZBiH ‘žrtvuje’, tj. podijeli siromasima, onda se mora uplatiti utvrđeni iznos. I to samo preko džemata ili IZBiH, nikako preko druge organizacije (ima i takvih koje daju niže cijene), jer nije ‘u skladu’ sa Božjim propisima da iko drugi trguje osim bijelih ahmedija. A kad uplata ‘legne’ onda će kobajagi IZBiH kupovati i žrtvovati kurbane te vršiti raspodjelu. Iako se tvrdi da IZ BiH uzima jeftiniji stočni fond iz inostranstva ali ga uračunava po urezanoj cijeni, oni to demantuju. Nešto kurbana se preko veza otkupi od povratnika iz Podrinja, u ostalim dijelovima BiH od seljaka i privrednika ali samo sa preporukama efendija u seoskim džematima. Onaj ko je ‘dobar’ sa efendijom taj može računati da će nešto i prodati. Onaj koji nije ‘za našu stvar’, za Bošnjake, Reisa i SDA, neće prodati nijednog kurbana, staro je pravilo. Najjasnije ipak glasi otkup kurbanskih kožica : pripada isključivo firmi Nasera Orića, samo godišnje od kožica ovaj mračni tip i kriminalac zgrne od 700 do 800.000 KMa, budući da raja daje za kurbane iz godine u godinu sve više i više. Takav nam je vjerski takmičarski duh u našoj zemlji.

Klasičan islamski ‘bismillah biznis’ i klasična IZBiH sa svojim računanjem i kalulacijama. No, da džemati uvezani po dijaspori u IZ BiH ne prate naredbe vrha kod otkupa novca za kurbane jasno je kao dan, vijesti to potvrđuju. U tome imaju i ‘zakonsko uporište, kao kod sakupljanja ‘zekjata’ i drugih dažbina, ‘sadake’ ili bilo koje humanitarne pomoći, svaki džemat sebi zadrži do 30%. Da i on malo omasti brke.

Ove godine je džemat u crkvi konvertovanoj u džamiji u gradu Utica NY utrvdio ‘svoju cijenu’, vejrovatno će slično postupiti i ostala tri od ukupno četiri bh džemata u ovom gradu izbjeglica i emigranata u prečniku od par km. Tako je ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY’ kako se džemat u crkvi zvanično zove i kako je registrovan, objavio da je cijena ovogodišnjeg kurbana 330 američkih dolara. To znači da je za blizu 15 dolara kurban u ovom džemat veći od propisane cijene Rijaseta. U KM, veći je za … izračunajte sami, što moram sve ja. To opet zači da hodža sebi uzima ovu razliku zato jer je ispisao blok i uzeo lovu. Logično.

Međutim, na sliku uz kurbane hodža ovog džemata je uturio sliku ovna i junice ili bika, šta god da je. Sa tim je vjernike doveo u zabludu jer se ne zna da li je to ista cijena za obje životinje ili samo za manjeg papkara. A sigurno cijena žive vage nije ista za obje uslikane sirote životinje.

Nije fer prema životinji ali jeste prema hodži. Ako ćemo pravo i vjerski, nije fer ni prema uplatiocima, na ovaj način su i oni žrtve. Kurbani.

Ali, eto…

* učimo bosanski da nas ‘ceo svet razume’ :

– sadaka – donacija

– insani – ljudi

– kurbani žrtvovane životinje

– zekjat, zekat – muslimanski PDV, porez

photo : Montmontaža Cross Atlantic – Bosnian Islamic Association of Utica NY, džemat u Metodističkoj crkvi i uvećaan cijena kurbana za 2025, arhiv