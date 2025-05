NEĆE JEZIK NEG’ PRAVO, MINISTRE LUDA GLAVO : kad ministar VP BiH hadži-Dino Konaković kaže ‘MI’, to po automatizmu znači ‘Ja, država’ …

Neuspjela smjena vlade US Kantona koja već tri decenije tavori u preletima, šibicarenju i beskrupuloznim trgovinama mandatima (zbog čega je permanentno u ‘tehničkom mandatu’) propala je ne zato što su SDA i njeni korjeni jaki i stabilni, desila se jednostavno zbog toga jer je sarajevska elita iz ‘trojke’ nesposobna i korumpirana da se to više ni ne sakriva. Uz trijumfalnu novu državnu koaliciju u koju su se ponovo samo radi fotelja i šverca sa pozicijama vratili ‘cazinski europejci’ notornog vehabije Nermina Ogreševića, bivše aSDA a poslije tobože NES (Narodni veropski Savez) koji u želji da bude ‘neko i nešto’ ne zna ni kud je poš’o ni gdje je doš’o, ide tamo gdje mu najviše ponude, plan je bio ponovo vratiti u fotelju Mustafu Ružnića u Bihaću i Nerminove klerikale izrođene iz bašče Bakira Izetbegovića. Omaklo se Konakoviću kao što mu se omaknulo mnogo toga na državnom planu.

Iskreno, i da nije bilo opskurnih i providnih planova stranke NiP i SDP brata Nermina Nikšića koji je planirao u Bihać poslati Vojina Mijatovića da ‘stvari odradi’ u ime i za račun Sarajeva, jalov je to (bio) posao. ‘Ćirilica’ ili ‘ćerilica’ kako to naziva prepismeni Fudo Kasumović (‘ja ne pričam na ćerilici’) zenički tajkun i također nekadašnja SDA uzdanica, ne prolazi kod Bošnjaka nigdje, u Bihaću posebno. Čak više, notorni SDA kriminalac, ubica i ratni zločinac Abdić Hamdija zvani ‘Tigar’ je najavljeni dolazak Mijatovića pojasnio jasno i glasno na bošnjački način. ‘Neće nas Vojinova ekavica natjerati da pokleknemo‘ – ‘fejsbučio’ je ovaj Bakirov idol i junak mogućih tv serija i filmova jednoga dana, što je još jedan u nizu dokaza o BiH kao ‘multietničkoj i bratskoj državi’ na muslimanski način i nebeskoj snazi nebeske Krajine, malo većoj od snage notornog preletača i ‘patriote’ bivšeg načelnika Bihaća iz fantomskog ‘POMAK’ etablišmenta Hamdije Lipovače – Šuhreta Fazlića. Dakle, ostaje nam opet ista ‘tehnička vlada’, koju uzgred ne treba nimalo hvaliti, no hadžija Konaković ne bi bio hadžija da svoj neuspjeh u ovoj prekompoziciji vlastele u Bihaću nije pojasnio na samo njemu svojstven način, jer drugog ne zna niti ima.

Okrivio je SDA i Sebiju Izetbegović za ovaj neuspio pokušaj prekompozicije vlasti otpočete ne zbog naroda ili nedaj Bože demokratije već samo i zato da bi namirio cazinskog načelnika Ogreševića zbog njegovog povratka u koaliciju. Uputio je kritiku Krajini koja ‘sluša Sebiju Izetbegović a ne prati državničku politiku’ bez trunke srama. Naime, njegov glavni zadatak po osnivanju NiP stranke i izlaska iz SDA je bio maknuti ‘profesoricu’ bez diplome i dovesti u KCUS mladomuslimana dr. Ismeta Gavrankapetanovića, ujedno je dovesti pred sud pravde. Ništa od toga nije uspio, da je htjela ‘profesorica‘bez zvanja i diplome još je mogla ostati u direktorkoj fotelji, eto toliko su transparentne i jake riječi ministra Konakovića i njegova moć također. Sebija ‘prva snaha U Bošnjaka’ je ostala nedodirljiva. Prije dva dana je umro i glavni svjedok i akter Sebijinih vratolomija sa studiranjem, potvrdama i upisima kako u Sarajevu tako i u Zagrebu profesor Nedžad Mulabegović, sve Sebijine tajne i dokumenta su ovom smrću otišle pod zemlju a da ga ni Konaković ni bh pravosuđe nije o tome ništa pitalo a sve je znao. I potpisivao, i davao uvjerenja, i postavljao je na funkcije.

‘Ajde što je Konaković upleo Sebiju u neuspjeli puč u Bihaću i dao joj time sve komplimente koje od njega i zaslužuje jer je nekada bila njegova miljenica a on njen, međutim na tv u emisiji ‘Mreža’ Konaković kojem je jezik uvijek brži od misli dao nam je još toga za razmišljanje. U vezi bjegunca’ koji ne bježi Dodika i njegovog ‘sad je gotov’ hapšenja i privođenja pravdi.

“Sada kada mi tučemo Dodika SDA nas udara po stajonoj (valjda nozi na kojoj vlast stoji, op Cross). Nemojte nas tući dok se mi obračunavamo s Dodikom…’

Ne treba dugo razmišljati ko smo to ‘Mi’ koji tučemo Dodika’, nedvosmisleno iz ovoga proizilazi da je to Konaković sa vodstvom ‘trojke’ i oni su država. Poznato pistovjećivanje stolice sa državom, ali neizmjerno štetno po državu o čemu Konaković uopšte ne razmišlja već kao i mnogi slični njemu, Zukan Helez, Isak i ostala ‘država’, ovakvim izjavama samo pušu u leđa Dodiku. Zato jer valjda Dodika treba da ‘tuče’ država, zakoni, Agencije ili Policija, a ovamo ‘ispade’ kako je sva ta ujdurma oko Dodika privatni posao ‘trojke’ uz plaćene medije. Nešto kao osveta zbog raskidanja koalicije, šta li?

Zato imamo ovoliko ‘hapšenja’ i ovoliko vickastih i smiješnih procedura već skoro tri mjeseca. Štetno po Konakovića, po državu još više, Dodik ima razloga za veselje uz ovakvog ministra i njegove pajdaše u vlasti. Džaba 30 miliona KMa datih medijima za samo godinu dana koji imaju također razloga da ‘tuku’ po Dodiku (a tuku i takmiče se ko će ga prije uhapsiti ili opanjkavati, sve pršti od naslova i moći), sve ti džaba kad to ministar u jednoj rečenici obezvrijedi i razotkrije.

Pa čak za takvu situaciju optuži i vlast u US Kantonu.

photo : nekad bilo sad se spominjalo, Milorad Dodik i Elmedin Dino Konaković nakon uspješne koalicije, arhiv