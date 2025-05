HA OBMANUT, HA SUMANUT, JEDNAKO RUŠI DRŽAVU : kako je pijani, prostački i kriminogeni ministar Zukan Helez dokazao da su ‘zajedničke oružane snage BiH najbolja integrisana institucija u BiH’ samo u njegovim lošim internet performansama

Da li bh raja, ljudi i građani znaju ko su zamjenici ministra ‘sa najvećim mudima’ Zukan Heleza, prostaka i kafanske barabe na čelu OS BiH ili još bolje, da li narod zna kako su sklepane i od čega ‘nabolje integrisana institucija u BiH, zajedničke oružane snage BiH‘, kako nam permanentno podmeće i prepričava gorespomenuti ‘fejsbuk efendija SDPa’ i ministar?

Naravno da ne zna, nikad niko nije čuo za Aleksandra Goganovića (osim na stalne njegove reakcije na poteze Heleza) ili za Slavena Galića, prvi je predstavnik srpskog a drugi hrvatskog puka u OS BiH. Jer mi trebamo znati samo ono što nam se piše u medijima na profilima socijalnih mreža, uz navijačke i plaćene medije i još poznatije njihove kolumniste i to na način da se vidi kako su OSBIH zapravo ‘bošnjačka odbrambena sila’. Po čemu imamo ‘najbolje opremljenu’ oružanu silu koja je ‘spremna u svakom trenutku braniti državu i njen poredak’, i gdje o svemu odlučuje samo Zukan Helez, gdje kao ‘šerif’ metalnom palicom vlada jedino ‘Bošnjak sa najvećim mudima’, stručnjak ne samo za vojsku, od čijih slika sa predstavnicima NATOa, Eurofora i ostalih međunarodnih čimbenika svakom od strahe zastaje dah, koji je i guverner u vijeću ministara, diplomata i uzoriti džematlija, najžešći, odmah iza manekena iza karikaturalnog tajkuna Rame Isaka i familije – čuvar i stub odbrane države i ‘gazija’ i sve ono što od njega obični, dokoni i glupi narodni puk očekuje.

Ministar koji se uvijek smuca uz puške i dronove (čak i uz 01. Maj), slika uz topove i prelete stranih aviona iznad Banja Luke, planetarno je postao miljenik i stalni gost u bošnjačkim pijanim i navijačkim emisijama i na tv ekranima onog trena kad je u Konjicu elegantno i na svoj kafanski način opsovao mater Miloradu Dodiku svom partneru u vlasti 30.juna 2023. da zaštiti ‘vrjeđanje genocida’ (a onda to ponovio na sijelu kod Sandžaklije iz Sjenice Hadžifejzovića), superman koji ne propušta nijednu priliku da se kao Reis ‘očituje’ o predsjednicima susjednih država kojima dijeli lekcije a raji ’em mil, ’em drago, pa zajedno sa njim juriša u bojne pokliče, tek je danas podastr’o javnosti svoje umijeće rasturanja države.

Radio je on to i ranije lažući nas kako smo naoružani do mojega i do vašega, kako ‘zajedničke snage’ pod njegovim šefovanjem nisu nikad bile složnije i spremnije, iako svaki pionir u OŠ zna da sipa laži, bljuje mržnju i da je ‘naša vojska’ nažalost opremljena jedino donacijama i sadakom, od uniformi do svega ostalog što navodno posjeduje, i da jednostavno rečeno baljezga, međutim nakon što je izdao naredbu kojom zabranjuje ulazak u Kasarnu OS BiH u Banja Luci Dodiku, Viškoviću i Stevandiću, ‘otpadnicima od zakona’ i ‘bjeguncima’ uz proslavu 12. maja Dana Trećeg pješadijskog puka OS BiH u kasarni ‘Kozara’, moglo se naslutiti da će ovaj stand-up komičar razotkriti i sebe i ministarsvo koje ovako ružno i bahato predstavlja, te da će svjesno ili ne svojim potezom odraditi dobar posao za Dodika u rastakanju države.

Kao što smo saznali, dio oficira ‘iz reda Srba’ se pismeno pobunio protiv takve naredbe ministra smatrajući to nezakonitim potezom jer naredbe takve vrste može izdati bh Predjedništvo a ne ministar, Zukan je kao pravi ‘gazija’ ostao kod svoje narebe zaprijetivši da se mora ispoštovati, pri tom je Viškovića nazvao ‘budaletinom’ kad je ovaj rekao da će doći na proslavu jer ‘ide u Banja Luku a ne u Sarajevo’.

Već koliko danas, vidjeli smo da su Dodik i ostala ekipa ‘bjegunaca’ ležerno i uz svečani vojnički pozdrav ušli i prisustvovali toj manifestaciji, nakon čega ‘naš komičar’ ide dalje pa objavljuje da je ‘obmanut‘ i da će ‘svi snositi posljedice, podnijeće protov njih krivične prijave‘. Dodajući kako je ‘imao obećanja od srpskih oficira da je dovoljan jedan vod vojne policije da zaustavi i čak uhapsi Dodika i ostale’, on im povjerovao a imao u pričuvi ‘čitav bataljon najbolje opremljenih specijalaca koje nije aktivirao vjerujući obećanjima’.

Imao je Helez u svojoj pijanoj kafanskoj glavi i brigadu ako treba, međutim ovako je samo pokazao ko je on i šta su nama ‘zajedničke oružane snage BiH’ sa njim. Ponovimo gradivo. OS BiH su po Dayton-u tri odvojena nacionalistička i nacionalna puka vojske koja, svaka za sebe baštine i tradicije i običaje ‘svojih’. Imaju zajedničke vježbe, odlaske u Mirovne misije, plate i oznake OSBiH na jednom ramenu, sve drugo im je različito. Čak i oznake na drugom ramenu ili nadlaktici su ili oznake Republike Srpske (kod Srba), odnosno Hrvatske (kod Hrvata). Svako od njih ima svoje vjerske predstavnike u ‘zajedničkoj vojsci’, džamijice, crkve ili kapele, tu je čak i hrana podijeljena, na halal i nehalal ‘sofru’. To je, nažalost slika i prilika ‘zajedničkih OS BiH’, gdje se Zukan ponašao i ponaša kao da se radi o bošnjačkoj Armiji bivše RBiH. Stoga, svako ko je povjerovao u ovu štetnu farsu Zukana po kojoj će Srbi u kasarni ‘Kozara’ uhapsiti Dodika i ostale članove vlasti ovog entiteta, taj nema pojma o ustroju BiH i vickastiji je od Heleza.

Najnormalnije bi bilo da se oko svoje zabrane prethodno konsultovao sa zamjenicima i sa bh Predsjedništvom, međutim njegov alkoholizirani ego i medijska uvrnuta slava su mu pomutile razum. Zato je sada ‘obmanut‘ a ja bih rekao sumanut, dođe mu na isto. Može, kao i ranije, podnositi krivične prijave i uveseljavati dokonu raju, međutim ovaj put nam je dokazao da je i ova bh institucija pukla po šavovima. Zahvaljujući prvenstveno njemu a onda i Dayton-u. Osim toga, čim je razmatrao i držao spremnim ‘čitav bataljon vojnih specijalaca’ to znači da je planirao i hapšenje pomenute ‘trojke’ na svoj način ili u dogovoru sa civilnim organima gonjenja, što se potpuno uklapa u njegovu želju da se ‘konačno’ razriješi situacija, da ‘ispadne’ heroj nad herojima. Kao pravi ‘gazija’ nije se pojavio lično on u Banja Luci da se uvjeri u ‘obećanja’ i da obavi to dugo očekivano hapšenje, ali je zato srozao i načeo OS BiH, dakle pripomogao je Dodiku a umjesto njega javnost je ostala ‘obmanuta’. Sada slijede ‘oružane pobune’, ‘napad na ustavni poredak’ i sve ostalo uz to, do slijedeće stand-up ovog štetnog komičara na tv ‘Face’, glavnom ratnom štabu.

Podsjećamo, glavni cilj Bošnjaka nije samo hapšenje Dodika već ‘slavodobitni ulazak u Banja Luku’, stari ratni nedosanjani san.

Zukan je i to propustio.



photo ilustracija : Zukan Helez hapsi Dodika, arhiv