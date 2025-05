HISTORIJSKA LUTRIJA VLASTI – zagrebi i ovoji fotelju : U novoj prekompoziciji državne vlasti sve je isto, samo umjesto američkog ambasadora lutrijske srećke dijeli – britanski

Svi se sjećamo nekadašnjeg predratnog reklamnog slogana nekadašnje Lutrije : zagrebi, sakupi četiri slova, osvoji ‘Golf’-a. Rečenica iz industrije kockarske nade koja je opuhala naše džepove i raspršila mnog snove, postala je ‘historijska’, čak su je koristili i nenadmašni ‘Nadrealisti’ u svojim skečevima na drugačiji način : gore lova, dolje slova, logično. Bila je to ‘četvorka’, koliko u nazivu auta ima slova, mnoge je i u zatvor otjerala, ljudi su ‘relaksirali’ tiket na sve načine samo da se domognu auta. Poslije smo dobili drugu marketinšku parolu ‘Lutrija BiH ima srce’ koja nam je kao i svaka kockarska podvala ubila i dušu i srce, po statistikama BiH je u samom vrhu po broju kockarnica i igara na sreću, međutim mi smo rođeni kockari, bez lutrije naš je život nezamisliv. Lutrijom nam se čak biraju i predstavnici u vlasti, ma i na hadž kad treba otići, zavrću se kuglice.

U toj našoj istoriji i ljubavi prema kupovini nade, ovaj slogan ponovo oživljava, državna bh vlast koja je po habitusu i po funkciji postala Lutrija, ponovo nam se nudi ‘historijsko’ pretumbavanje i grebanje. Umjesto nekadašnje ‘G.o.l.f . četvorke, u modi su ‘trojke’, ali svejedno, efekat je skoro isti. I ne može bez lutrije. Preko 130 političkih partija i isto toliko ‘lidera’ koji ‘ne žele vlast’ već se ‘bore za državu’, svako malo vremena printaju nove listiće a raja kupuje.

Eto, koliko jučer, decembra 2022. godine, sklepana je ‘historijska’ koalicija nakon izbacivanja SDA/DF/Reis koalicije u vlasti, dobili smo sarajevsku ‘trojku’ (Konaković – NiP, Nikšić – SDP i Forto – Našu stranku) koja je poslije demokratski pokradenih izbora potpisala Sporazum o suradnji sa SNSD Milorada Dodika i HDZ Dragana Čovića i slavodobitno ‘osvojila Golfa’. Lutrijske tikete je tada isprintao američki ambasador u BiH M. Murphy (zbilja, gdje je taj svemoćni dasa, da li iko zna?) a kupili ‘pobjednici izbora’. Sve je verifikovao VP BiH drug i ahbab Christian Schmidt, poznatiji kao ‘Švabo Šmit’. Država je, rekli su nam ‘proradila’, otklonjene blokade i krenulao se prema EU, fondovima i parama u njima, izgledalo je baš da je to lutrija sa srcem.

Podijeljene su fotelje ili kako se to ljepše kaže – resursi, formirana vlada, usvojeno par zakona tek da Evropa vidi kako se ‘napreduje’. Sarajevska ‘trojka’ potpomognuta sa još toliko i više državnih igrača na sreću je ustvrdila da u vlasti nema više mjesta za opoziciju Republike Srpske koja je sa SDA strankom decenijama bila u igri na sreću, ući sa takvima u vlast je ‘nonsens’, jer ‘oni nemaju kapcitetata za državnu vlast’, tvrdio je glavni igrač Dino Konaković a solirao Nermin Nikšić. Dodik nije silazio sa ekrana niti se vadio iz vijesti, uz njega su defilovali po medijima kao junaci iz priča i Stevandić i Višković i ostala ekipa iz Banja Luke, bošnjačka iz Sarajeva. Sporazumom koji je objavljen verifikovali su dogovor da se ‘surađuje o onome o čemu se možemo dogovoriti a da sve ono što nas razdvaja ostavljamo po strani’ i da se ide prema EU. Uz svesrdnu pomoć Murphy-a i ‘Švabe Šmita’, nametnuto je nekoliko propisa i formiran je i Parlament.

Poslije samo godinu dana, počele su svađe i pukotine u bratskom zagrljaju, čim se počelo raspravljati o ‘onome o čemu se ne možemo dogovoriti’, nastaje hrkljuš. Toga, ruku na srce ima više ‘od onoga u čemu se slažemo’, ali ministarske i parlamentarne stolice su na trenutak zatomile ciljeve vlasti, dok je država ostala na vjetrometini bahate, korumpirane i primitivne vlastele.

No, bh vlast za sve ima rješenje. Sada se vraća opozicionim liderima iz Republike Srpske umjesto Dodika i njegovih jarana, i oni postaju, možete zamisliti ‘faktor na kojeg se mora računati, imaju 500.000 glasova’. Od onog da su ‘podkapacitirani’ ranije, sada postaju medijske zvijezde i evropske lučonoše a Dodik sa pajdašima ‘bjegunci, otpadnici od vlasti, kriminalci sa kojima ‘nema pregovora i razgovora osim hapšenja’. Stiže nam nova prekompozcija vlasti. Sada, umjesto ‘Sporazuma’ potpisuje se ‘Platforma’ između sarajevske ‘trojke’ i ‘trojke’ u Banja Luci (PDP Draška Stanivukovića, SDS Milana Miličevića i Lista Za pravdu Nebojše Vukanovića), a u ‘Platformi’ sve ono što je nekad bilo sa Dodikom nekad. Evropski put, usvajanje potrebih zakona, fondovi, mir i bolji i bolji život, ‘ostavljamo po strani sve no u čemu se ne slažemo’. I ono najvažnije u ‘Platformi’ : idemo sa onim o čemu se možemo dogovoriti, ostalo ostavljamo po strani’.

Tite mi, kao da se u BiH sve događa i dešava na onome o čemu smo suglasni, i kao da svi ne znamo da je glavni problem u BiH upravo ‘ono’ po čemu smo nažalost različiti.

Opet, dakle, ista ‘historijska podvala’ pred našim vratima iz više razloga. Za razliku od prvog dogovora i ‘Sporazuma’ iz 2022, sada se još ne zna šta će i kako odlučiti HDZ i Dragan Čović, koji je po Sarajevu odavno svrstan u ‘saff’ sa Dodikom i rušiocima ustavnog poretka, a bez HDZa vlast se može samo napraviti matematički, kao sa bilo kojim ostalim strankama, u relanosti je to skoro neizvodljivo.

Drugo, čak i u matematički kombinacijama nema dovoljno ruku za Parlament BiH, iako u novu koaliciju ulaze i neke strančice u BiH i ‘lideri’ šibicari i trgovci foteljama kao što su Nermin Ogrešević, Semir Efendić ili Fuad Kasumović, pa čak i Zlatko Miletić. Treće, još nisu razriješeni kadrovi Dodika ni u Vijeću ministara ni u Parlamentu i ne zna se kako će to biti izvodivo budući da imaju ‘poluge’ blokiranja tih procesa i Dodik i Čović. Objašnjenje je : ‘to će morati riješiti VP Schmidt, što znači da se ide godinu i pol dana pred izbore u nove avanture bez jasnog ishoda. Ovaj put, umjesto Murphy-a, lutriju printa ambasador Velike Britanie u BiH. Ima i četvrto. To je bratski savez SDA/DF Bakira Izetbegovića i Željka Komšića koji su više zainteresovani za osvetničku smjenu Konakovića i cijelog Vijeća ministara, nego za smjenu Dodikovih kadrova, i koji neće u prekompoziciju vlasti sa ‘trojkom’.

Kad sve to sabereš, dođeš do prostog zaključka. Potez obje ‘trojke’ je samoubilački. Bošnjaci su razjedinjeniji nego Srbi u Republici Srpskoj, i ovaj igrokaz više je usmjeren na spašavanje sadašnjih pozicija u vlasti ‘trojke’ nego u spašavanju države. Ideš u promjenu vlasti a znaš uaprijed da niti imaš sigurnu većinu niti znaš ako će i da li će postupiti Visoki bh predstavnik. Sa glavnim ciljem kako sačuvati fotelje i domoći se, ako se ikako može milijardu KMa iz Evropskih Fondova koje stoje spremne ‘ako se usvoje traženi evropski zakoni’. A znaš da su to upravo zakoni koji potpadaju pod ‘ono o čemu se ne možemo dogovoriti’.

Računajući na to da će HDZ prešutati izmjene Izbornog zakona i da će Komšić i dalje ostati u stolici namijenjenoj Bošnjacima, glumeći Hrvata. Plus, ne računajući kako može postupiti SDA i sve potopiti ako hoće. Jednostavnim Sporazumom sa Čovićem i Dodikom, sa kojima je uz manje prekide već tri decenije i sklapala sporazume. Što se još u tajnim kuloarima i po sećijama SDA razmatra.

Zar to nije lutrija? U kojoj ‘svaka dobiva’. Svaka vlast, na to mislim.

photo : još jedan ‘historijski trenutak’, sarajevska ‘trojka’ potpisuje Sporazum sa ‘trojkom’ iz Republike Srpske o novom ustroju vlasti, arhiv