BREAKING NEWS : NE DAJTE HANKI PARE, PARE NISU PROBLEM – Stiže ‘autentično bosansko drvo’ u grad Utica NY, javlja kriminogena političko džamijska udruga ‘BACA’, uskoro počinje implementacija drveta u projekt ‘Sebilj’

Hanka Grabovica – učiteljica u turskoj Gulenovoj (Fethullah Gulen) privatnoj školi u gradu Utica i poznata džematlijka te još poznatija predsjednica udruge ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) još ‘dramči’ pare za ‘Projekt Sebiji’, kako su valjda greškom nazvali izgradnju Otomanske fiskije i male džamije u parku našeg grada, ujedno najavljuje da uskoro ‘stiže autentično bošnjačko drvo’ sa kojim će se graditi ovo ‘naše nasljeđe’, replika Sarajevskog ‘Sebilja’.

Kaže, uz slike daski i gredica ovog nebeskog drveta učiteljica našeg života i sudbine, da bi drvo trebalo stići do prve sedmice juna ove godine. Kada počinje sudbonosno sklapanje gazibo – male džamije gdje će mo kafendisati i piti vodu ‘sa pipe’. I poručuje nam da još nije kasno da uplatite 1,000 dolara pa da vam se na nekom od basamaka ureže ime i prezime.

Ostaće zauvijek tajna o kojem drvetu se radi, ali kod nas sve mora biti ‘posebno’. Tako smo po ‘alem’, šiljak na munari, putovali u Tursku po ‘specijalan’ materijal. Meni na slikama izgleda kao ‘two by four’ (2X4 incha) u Americi uz malo deblje gredice jelovine, bez kojeg je ovdje nezamislivo bilo šta graditi, međutim – Hanka veli da nije, u pitanju je ‘autentično bosansko drvo’. Koge su ‘vrijedne ruke majstora’ (koje firme, čije, ko uvozi a ko izvozi?) uz debelu lovu pripremile pa će uz još deblju lovu i nove carine u kontejner pa za Ameriku.

Probali smo saznati o kojem je drvetu riječ ali ‘google’ ne pomaže. Može bit orah, može biti bukva ili dud, trešnja, grab ili hrast, ali more bit’ bidne da ne ‘hrđa’, nekisne i ‘netruHne’ nikad i nikako čim u Americi koja je poznata po gradnji i kvalitetu drveta, nije se moglo takvo drvo pronaći. Šljiva nije garant, to nije u ‘duhu naše tradicije’. More biti da je i nezapaljivo iako ima dokaza da gori, Sebilj u Sarajevu je zna se, gorio nekoliko puta.

U međuvremenu, dok drvo ne ‘sjedne na drvo’, vrijedne ruke Nedžada Smajića i brata mu ‘Brimus’a će uz obećanu ‘free’ akciju, odraditi zemljane radove i naravno, naplatiti, Hanka je već ranije izbacila njihov ‘halal cjenovnik’.

Šta reći, osim pripremite se za ”historiju’. O, da, treba dodti i ovo. Ne dajte Hanki Grabovici pare za ‘Sebilj’, ona te pare ima. Ne dajte da vas zavaraju junaci domaćih lokalnih slatkih priča u novinama Ćazim i Ševala, na isti način su i kod otvora crkve-džamije u našem gradu nastajali pranjem novca ‘vakifi’ i donatori. Džemat dadne lovu a ‘vakif’ se uslika kao donator. Pogledajte i spisak donatora, tamo će te naći samo par bh biznisa, sve je ostalo ‘anonimno’ ili familija. Ne zna se ni ko je projektant, ni šta se desilo sa nestalim donatorskim čekovima, gdje je odbor koji je Grabovicu smijenio, dokle je došla istraga Tužilaštva u vezi krađe donacija, sve je pokrio ‘ruzmarin i šaš’. Ukupila je odavno koliko joj treba, sve što još dođe pride, dobro će doći za ‘trošu’. Nešto je ‘ćapila’ i šivanjem dimija i putovanjima u New York od grantova, što zafali, namiriće načelnik M. Galime, poznati otvarač utičkih džamija, to smo već saznali i pisali o tome. Vidi podrubriku ‘Utica Trach News’.

Zašto sam ovako ‘antiprotivan’?

Zato jer je kod Hanke i ko svih naših akcija 2X4 (two by Four) uvijek bilo ne osam, već deset. Od svog učiteljskog zanata, matematika i vjeronauka joj idu najbolje. Tu je njena autentičnost najsličnija bosanskom originalom drvetu.

photo : ‘autentično bosansko drvo’ za Sebilj, BACA, arhiv