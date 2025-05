‘PIČVAJZ’ NA POMOLU : ‘Ajatolah’ hodža Kavazović i ministar za sve i svašta osim za odbranu Zukan Helez odlučili u ime Predsjedništva i države BiH : osuđujemo Indiju a podržavamo i svrstavamo se uz bratski Pakistan

– Početak sukoba na granici Islamske Republike Pakistan i Indije u podijeljenoj zoni Kašmira koji ovih dana eskalira prijeteći novim, ko zna kojem po redu ratu između ove dvije nuklearne sile, iako opasan i po čitav Svijet potez, zapravo i nije neko iznenađenje. Ovdje u ovoj Regiji se ratuje ovako ili onako već desetljećima, još od prestanka Okupacije Velike Britanije 1947. godine uz manje prekide i pregovore. Regija je podijeljena (nemuslimanska i muslimanska) između Islamabada i Delhia i sa njom vladaju vjerske maharadže uz podršku i stalna napucavanja Indije i Pakistana i incidente koji su ovih dana prerasli u prave ratne okršaje i prijetnje nukelarnim arsenalom kojeg u izobilju imaju obje države i sile koje odavno slove kao nuklearne svjetske sile.

Navodno, sukob je izbio nakon terorističkog ubistva par desetina turista od strane Pakistana nakon čega je Indija ‘uzvratila’ žestoko i sad slijedi već poznato ‘uzvraćanje’ sa druge strane.

– Tako to izgleda kad se susretnu dvije nuklearne sile, ali kad im se pridruži treća, tek onda nastaje ‘pičvajz’. A priključila im se, vjerovali ili ne iz čistog mira i bespotrebno BiH, slijedeći ‘naše tradicije’ i bratsku Tursku, koja je kao i BiH podržala Pakistan. Ono, nije da su zajedničke u svojoj različitosti oružane snage BiH poslale svoju silu i naoružanje u Kašmir, ali su poruke ‘jasno dale do znanja’ da sa nama nema šale.

Ministar za sve drugo osim za odbranu države, famozni ministar ‘sa najvećim mudima’ u BiH (u rangu odmah iza notornog policajca Rame Isaka i načelnice Benjamine Karić sa istim – samo ženskim mudima, kako su je Bošnjaci zbog njenog patriotizma rangirali), ahbab i drug Zukan Helez u startu je dao do znanja da Bosna neće ostati po strani u ovakvim važnim događanjima. Jednostavno zato jer mi hoćemo i moramo svuda da se umiješamo osim u svoj posao. Prvo je to učinio ‘Ajatolah’ i hodža Reis Kavazović koji je osudio Indiju a podržao IR Pakistan, naglašavajući da niko nema prava da narušava ‘sveti mir’ zbog ‘svetih ratova’, čime je okarakterisao ovaj sukob kao vjerski i pronašao nas i sebe, a onda se nadovezao Zukan. Koji je uvijek naslonjen na Reisa što mu daje epitet najvećeg čuvara i patriote neviđenih razmjera.

– Ako je iko uopšte trebao reagovati ili se očitovati o ovom sukobu, onda je to trebalo učiniti bh Predsjedništvo i po mogućnosti zadržati neutralnost i umjerenost, međutim u BiH ovaj organ odavno plovi nepoznatim vodama i rijekama bez stila i kompasa, a umjesto njega poslove ovog najvišeg bh organa obavlja svako ko stigne do kompjutera ili facebook platforme. Zukan je osudu Indije podebljao još i susretom sa ambasadorom Pakistana u BiH i sa nekakvom delegacijom ‘Nacionalnog odbrambenog univerziteta Islamske Republike Pakistana’ u prisustvu brigadnih generala OS BiH i IR Pakistana. Uz ‘osudu’ napada na suverenitet Pakistana (gdje je nađena odmah sličnost BiH sa Pakistanom, je li vam ovo poznato, a?), ministar koji sve zna i sve može ali ne može nam sve otkriti je dodao još nekoliko razloga ovog miješanja.

‘IR Pakistan je bila uvijek prijateljska zemlja koja podržava suverenitet i nezavisnost države BiH a osim toga jučer je u Vijeću UNa snažno najavila oštre mjere prema secesionistima u Republici Srpskoj, sa ovom bratskom državom imamo odličnu suradnju u namjenskoj industriji i u obuci pripadnika OS BiH’. Plus, ono najvažnije a što Zukan nije naglasio, mi smo u ‘bratskom zagrljaju’ i vjeri a od muslimanskog bratstva nema ništa preče i slađe. Ima čak i sličnosti u budućem nazivu Bosne po želji Alije Izetbegovića, jednog uskoro akoBoda dana, i mi će mo se zvati Islamskom Repubikom, kao onomad kako smo se zvali dok smo sa Iranom potpisivali ugovore o isporuci oružja u zadnjem bh ratu.

– ‘Ajatolah’ je odavno prekrižio linije razdvajanja vjere i države ali i Zukan ga prati u stopu, sad neka se Indija nasikira i nek’ pati, kad vidi da mi braću nikad i nigdje ne ostavljamo na cjedilu. Ako sutra slučajno Kina bude poduzela slično sa Ujgurima, i Kina će doći pod bh udar i kritiku.

Iako sve ovo izgleda vickasto, nije. Nekada je ministar ‘obmane’ OS BiH iz reda Željka Komšića drug i ahbab Sifet Podžić, onomad 05. maja 2022. godine kad je sjedio u Zukanovoj fotelji podršku i usluge EU ponudio uz početak rata u Ukrajini, Zukan je od njega imao šta naučiti. Tada je Podžić njemačkoj ministrici odbrane (Christine Lambrecht) uz osudu barbarizma Putina neuvijeno poručio. ‘Iako nismo članica NATOa ili EU, ako Evropa bude napadnuta, neće biti sama, tu smo’.

Ministrica je tada ostala začuđena jer je dolaskom donijela nešto ‘sadake’ za bh vojsku ali se učtivo zahvalila, ona nije znala uopšte kakva je snaga i moć bh vojske, posebno nije znala da smo mi čak i nukelarna sila, a što i mnogi drugi ne znaju. Malo njih zna i činjenicu da smo čak i ‘pomorska sila’, vidjeli smo i zaboravili kako je tu snagu sa gradnjom Pelješkog mosta u Hrvatskoj pokazao ‘gazija’ Željko Komšić. Svi zaboravili vijest dana koja je glasila ovako.

‘U Burkinu Faso u prva četiri mjeseca ove 2022. godine iz BiH je izvezeno robe u vrijednosti od 1.181.982 KM, a u ovu zemlju izvezli smo oružje i municiju, vozila i nuklearne reaktore. Iz Burkine Faso u našu zemlju do kraja aprila nije uvezeno ništa, kao ni iz Dominikanske Republike, ali smo zato u tu zemlju izvezli igračke, rekvizite za društvene igre i sport u vrijednosti 72.127 KM.’

Nisu onda tlapnje Zukana bez veze, kao što neki zluradi smutljivci pričaju po medijima. Ako ima ‘nuklearnih reaktora’ za Burkina Faso, šta onda može očekivati Milorad Dodik ili Delhi.

Sa Zukanom i sa Reisom nema šale.

photo : Kašmir, vječiti sukobi Indije i Pakistana, mapa, arhiv