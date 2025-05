KO BI REK’O : I ‘HIŽASLAV’ CERIĆ JE ‘VARIS’ DRŽAVE što potvrđuje Memoarima – Nije pravo ni po Božjim zapovijedima ni po Daytonu, Hrvatima u BiH se čini velika nepravda, Alija je svoju državu dok je bolovao zadnje dane dao u ‘amanet’ mnogima, samo njih je isključio iz nasljedstva, ‘namirio’ ih gazijom Komšićem …

Još nije pokrenuta ostavinska rasprava najbogatijeg muslimana u BiH Alije Izetbegovića (ono Fikreta Abdića nekada kako je najbogatiji musliman u BiH ne vrijedi, šta je ‘Agrokomerc’ naspram države BiH) ali se svaki dan saznaje ko su nasljednici njegove privatne države. Svako malo vremena se na našu veliku radost pojavi neki od ‘varisa’ (tako se po bh Zakonu o nasljeđivanju zovu nasljednici iza umrlog potomka) kao da znaju da mira u ovoj Zemlji neće biti dok se taj vanparnični postupak ne okonča. Sve dok ta odluka ne bude pravosnažna, Bošnjaci će tvrditi da su oni ‘vlasnici’ a Srbi i Hrvati ‘podstanari’ i tako se i ponšati prema onima koji uredno ne plaćaju stanarinu i druge dadžbine, kao što su južni ili istočni plin, struja, voda i zrak koji se ponegdje zove i vazduh.

Podsjećamo, svi su mislili da je skromni ‘dedo’ Alija sa svojim plavim pitomim očima hlopav i nezajažljiv i da će ono najvrijednije, ‘krijeposnu islamsku državu’ ostaviti sinu Bakiru i snahi Sebiji i njihovim potomcima, jer se zna, oni su sa njim krvarili i vodili žestoke bitke za obranu i spas države, međutim uslijedilo je poodavno snažno razočarenje. Naš brat, Otac i čak u nekim situacijama i Majka Tayib Erdogan je usmeni testament ‘šehida’ (onog umrlog na Allahovom putu koji zapravo nije umro, to se samo nama čini) saopštio kao da se preziva Izetbegović.

‘Dok sam ga posjetio u bolnici rekao mi je Tayibe ostavljam ti zemlju u ‘amanet’ – pričao je sa ushićenjem naš novootkriveni nasljednik, dok je Sin Velikog Oca klimajući glavom to odobravao. Dodajući da Tayib nije samo brat po vjeri, on nam dođe kao Poslanika, ali onaj pravi, ne onaj iz bh Parlamenta. Tako se poslije toga Tayib i počeo ponašati prema Bosni a Bošnjaci uzbuđeno odobravati, nema dana da neko iz Sarajeva ne trkne malo do Istambola ili da se neka opština ne pobratimi sa turskom opštinom.

Malo kasnije će mo saznati kako je Alija u postelji mijenjao testament kako je koja posjeta najavljivana, koji se svaki put završavao sa onim poznatim ‘ostavljam ti državu’ i ‘čuvaj mi Bosnu’, i nećete vjerovati (a morate jer ja tako hoću na bošnjački način), čak je u testament ubacio i jednog Srbina. Ne, nije Momčilo Krajišnik, ali je isto tako zahvalan Srbin u Sarajevu, i rijedak primjerak te vrste u ovom multietničkom čistom ‘Jeruzalemu’.

Ma nije on bilo koji Srbin već ‘naš’, pravi domoljubni Alijin suborac, sa njim je čak i krojio ovaj naš nasušni i potrebni Dayton, koji mu se baš nešto ne sviđa ali šta ćeš kad se ‘rodilo, valja ga i ljuljati’, zove se Miro ‘Sviro’ Lazović. Priča on za tursko-bošnjački ‘Stav’ kako je njemu Bosna pripala u ‘amanet’ još kad Alija nije ni razmišljao da će umrijeti, počinje sa ‘Owen-Stoltenbergovim- planom 1993 kojim je Bosna onda bila podijeljenja ovako kako je sada i danas, sa razlikom što su odmah bile tri a ne jedna Republika. Alija je, kaže ‘Sviro’ bi zauzet pa je mene poslao u Ženevu da potpišem takav ‘papir’, zvao sam ga da lično dođe jer ja tako nešto nisam mogao potpisati. A on meni veli : “Ne, ne, ja ne mogu doći imam preča posla, ali ti samo ne daj Bosne’, ako ste tako uradili i odbili potpisati, hoću reći prekrižili moj potpis koji sam bio dao, dobro je to i tako će biti.”

I Miro je glat odbio plan, precrtao Alijin potpis, dodao ‘Never’ te spasio Bosnu, postao prvi među Srbima koji su dobili državu u’ amanet’. Zato lagodno uživa u Sarajevu sve ove tri decenije, naplaćuje svoju oštroumnost.

Međutim, ne lezi vraže a evo vrag stiže, pojavio se jučer još jedan ‘varis’, Mustafa Cerić poznatiji kao ‘Hižaslav’. I opet u tom ‘Stav’ magazinu zaduženom za pripremu ostavinske rasprave iza Alije. I ko bi rek’o, evo ja kažem, skoro na isti način kao i brat Erdogan, Mustafica nam oglasi kako je posjetio Aliju u postelji i kako mu je tiho ali razgovijetno rekao ‘ostavljam ti Bosnu u amanet i čuvaj mi je’. Da je iko od bogatih vlasnika imovine ovako piskarao i mijenjao testament svaki dan, odmah bi bilo sumnjivo i notaru i sudiji, ali kad to kaže ‘predsjednik’ a iznesu pošteni ‘varisi’ preko ‘Stav’ magaze, onda nema nikakve sumnje.

Ono, ako ćemo pravo, ima logike da ova prva nekadašnja ahmedija bude nasljednik, zaslužila je to više nego rođeno krvno srodstvo Alije. Popis njegovih zasluga se ne krije samo u opuhanoj kasi IZBiH onomad kad su otjerali pravog Reisa Selimoskog, u računima Švicarske ili u ratovanju sa ‘autonomašima’ skupa sa ‘Dučeom’ Atifom Dudakovićem, on je raj zaradio i u kući komuniste Rate Dugonjića koju mu je dala ‘Hidrogradnja’, u svakodnevnim bitkama za vehabije, hodže pedofile i vakufe i dovama da mu ovo nasljedstvo dođe kao manji ali zasluženi dodatak.

‘Hižaslav’ Mustafa je objavu svoga nasljedstva upotpunio najavom ‘Memoara’ koji će ‘akoBogda’ izaći do kraja iduće godine, pišu se. Kaže, zvaće se ‘Na liniji vatre’, ‘sudbine’ ili ‘na crti sudbine’, negdje oko Brčkog najvjerovatnije, ili tako nekako, ništa bez linija razgraničenja.

Memoari će se gutati u dahu jer riječi ‘Hižaslava’ su molitve i kletve, kažu iz ‘Stava’ mirno, svi jedva čekamo da iscure iz štampe. Posebno kad se bude prisjetio ratovanja, dijaspore, putovanja, dnevnica, hotela, aviona i srebreničkog cvijetka, čiji je coautor skupa sa hanumom Azrom. Ili onoga kad je bio kandidat za bh Predsjedništvo pa mu se omaklo.

Ostalo je zapisano da je Alija bio darežljiv prema svima a nikako i najmanje prema Hrvatima. Njima nije ništa od Bosne ostavio u ‘amanet’, osim što im je indirektno ostavio gaziju Željka Komšića. Računao je da im je već poklonio ‘Herceg – Bosnu’ a nije, oni su to odbranili još prije nego je Alija žrtvovao rat za nepravedni mir. Osim toga, po njemu Komšić vrijedi koliko i deset Stjepana Kljujića ili dvadeset Ejupa Ganića, iako brat-bratu ne vrijedi puno više od bakira ili Šefika Džaferovića.

Nije fer ni ispravno ni po Božjim ni ovozemljskim zakonima da se tako vlasnik države ponio prema svojim ‘podstanarima’. Čak i da HB računa u nasljedstvo. Istorija je zabilježila da bez tih UZPovaca i ustaša ne bi bilo ni suverene, ni jedinstvene pa ako nećete ni Bećirovićeve nepokorene BiH. Za očekivati je da će ovu nepravdu nakon što se sprovede ostavinski postupak ispraviti Sud. Ako toga ne bude, neće ni Alijin testament proći potrebnu validnost. Dok je za očekivati kao u svakoj ostavini svađe i sporenja, nije isključeno ni ono najgore ‘daj Bože da se desi što prije’. Naime, već se odavno čuju najave kako bi Hrvate trebalo iseliti iz BiH, što i nije neka vijest, ali tako što će ih se potrpati u vagone pa pravac Hrvatska. Pa će država BiH još platiti im smještaj, kuće i njhove dugove, samo neka idu. A zašto nije fer, pitate li se?

Zato jer Bošnajci po izjavama ministra Heleza hoće nepodobne i neposlušne Srbe evakusiati iz BiH luksuznim autobusima, 100 komada air condition autobusa je kaže dovoljno, dok za Hrvate rezervišu obićne vagone.

A zna se kuda voze vagoni.

P.S. Svaka sličnost sa testamentom Alije Izetbegovića i ostalim događajima i imenima, slučajno je – namjerna.

photo : bivši Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, arhiv