Bivši direktor FUPa, delegat stranke ZNG U BH Parlamentu i ‘usječeni nasljednik’ Željka Komšića – Zlatko Miletić angažovao privatno džamijskog moljca, vehabiju – ‘pisca’ i novinara Muhameda Mahmutovića da istražuje aferu ‘Viaduct’ u Sloveniji i postao ‘gazija’

* Da Bošnjaci uz opšte izbore iduće godine opet spremaju istu, već viđenu i dokazanu ‘igranku’ i izbornu prevaru Hrvatima u bh Predjedništvu provjerenu nekoliko puta sa ‘gazijom’ Željkom Komšićem, niti se sakriva niti se može sakriti. Kako se po propisima Komšić ne može iduće godine kandidovati i kako mora ‘pauzirati’ mandat, sam je najavio još prošle godine svoga ‘nasljednika’ (kojeg ne želi otkriti), podobnog Hrvata kao što je i sam, kojeg bi Bošnjaci kao i Komšića svojim glasovima izabrali ‘iz reda Hrvata’ na tobože ‘građanski’ način, a onda bi ‘nasljednik’ kao i Šefik Džaferović Bakiru sačuvao mu stolicu za slijedeće izbore kad je opet moguća kandidatura ‘zlatnog ljiljana’ i gdje bi nanovo na istim principima u Predsjedništvu zastupao bošnjačke interese i bošnjačku naciju. Hrvati se na ovaj način varaju već skoro dvije decenije a otpor izmjenama Izbornog zakona koje bi spriječile ovu prevaru raste iz minuta u minut prijeteći raspadu koalicije vlasti ‘trojke’ sa HDZ strankom, na što se bošnjačka komponenta zvaničnog Sarajeva uopšte ne osvrće.

Komšić, jedna od najvećih političkih štetočina i ubleha je upravo tako kao ‘nasljednika’ najavio tajnog kandidata prije godinu i više dana kao da mu je Predsjedništvo babovina. Tu naime ‘gazija’ i ‘zlatni ljiljan’ grije fotelju već decenijama, ne obazirući se na činjenicu da je glavni i jedini krivac pogoršavanja odnosa sa bh Hrvatima i sa Republikom Hrvatskom na štetu BiH, koje odnose je svojom mrzilačkom, ratnohuškačkom, populističkom i nebuloznom politikom te zastupajući samo interese Bošnjaka zatrovao bez granica.

* Ovih dana profesor Enver Kazaz otkrio je javnosti plan Komšića i mogućeg njegovog ‘nasljednika’, koji je po Kazazu već ‘usječen’, ili kako je on to rekao ‘koji se već začešljao’. Riječ je o Zlatku Miletiću, bivšem direktoru FUPa i delegatu u bh Parlamentu ispred kompromitovane i minorne stranke ‘Za Nove Generacije ZNG’ šefa Damira Marjanovića, od koje se nedavno ‘ogradio’ nakon što je uslijedilo hapšenje nekoliko ministara te stranke u vladi Kantona Sarajeva te postao ‘nezavistan’ član Kluba Bošnjaka.

Gdje ima dima, ima i vatre. Tako Miletić nije direktno opovrgnuo ove navode Kazaza, tvrdeći da ‘sada o tome ne razmišlja’ jer ‘ima prečih stvari u državi BiH’ (pomenuvši između ostalog aferu ‘Viaduct’ i hapšenje Dodika) koju on kao i svaki političar patriota brani na svakom mjestu, dodajući da je dobio dosta poziva građana i ‘naroda’ koji to traže. Ono već poznato bljutavo i degutantno ‘ ne bih ja, ali kad narod i država zovu’, ne možeš ostati ravnodušan.

* E, kada smo kod te afere ‘Viaduct’, Miletić inače glasan delegat u Parlamentu, uvijek na braniku države i sa patriotskim nabojem te žestok kritičar zbog čega je stalno po gostovanjima u medijima, posebno zbog iskustva ‘prvog Policajca’ – pokazao je pravo lice i ‘dim i vatru’. Nakon što je prvobitno izjavio kako se angažovao ‘preko svojih privatnih veza sa obavještajcima Slovenije’ uz aferu ‘Viaduct’ gdje očigledno ‘nešto smrdi’ da to osvijetli i rasčisti, naknadno na tv nam je otkrio te svoje veze i poznanstva i totalno razočarao. Ne zato što u aferi ‘Viaduct’ sve od početka do kraja i ovih famoznih 110 miliona KMa (za sada, budući da su dnevne kaznene kamate do 10.000 KMa) smrdi na tešku korupciju u suradnji srpskih i bošnjačkih predstavnika vlasti, zbog koje će, iako je to dug Republike Srpske, dug morati platiti država BiH, već što su se njegove ‘veze i poznanstva’ svele na privatnog istražitelja Muhameda Mahmutovića. Koji za njega hoda po Sloveniji i prikuplja podatke o firmi ‘Viaduct’. Angažovao je privatnog novinara, ‘pisca’ i ‘publicistu’, pravog džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića da mu prikuplja obavještajne podatke o Slovencima i fantomskoj firmi ‘Viaduct’. Mahmutović je inače javnosti i previše poznat a najviše po ‘romanima’ iz bh rata zasnovanim na pričama izbjeglica po džematima (vidi nano onog goluba, to je tvoj sin šehid’) u Švedskoj gdje je ovaj nacionalistički fićfirić dugo živio kao emigrant, da bi se skrasio u Sarajevu gdje je kupio kuću. Njegove knjige je recenzirao uglavnom ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić i silni hafizi, a izdao je ‘romana’ više nego Tolstoj. Džamije su mu glavni tržni centar za tu šund literaturu, dok je svoje ‘kolumne’ obavezno podastirao na web sraoni Islamske Zajednice ‘Bošnjaci.net’, formalno u vlasništvu Sandžaklije u New York-u. Mahmutović je inače tip koji svoje ‘knjige’ promoviše uglavnom po džamijama dijaspore u EU, u BiH ili po Sandžaku, i ljubitelj je i zaštitnik vehabija (posebo je blizak sa vehabijskom udrugom ‘Tempo’ koju finansiraju vlasti Sarajeva) i zagriženi Bošnjak koji bi sve one koji ‘rade na štetu Bošnjaka i države’ likvidirao. U koju svrhu je tvrdio da je osnovana tajna organizacija ‘Tihe likvidacije’ (kako se naziva i jedan od silnih ‘romana’ Mahmutovića) zbog čega je Tužilaštvu podnešena i krivična prijava bez rezultata. A školski primjer krivičnog djela podstrekavanja na ubistva i teror. Ispitivan je također u Tužilaštvu BiH zbog crtanja meta na čelo sudijama Srbima u predmetu ratnog zločinca generala Sakiba Mahmuljina koji je zgladio u Tursku da bi izbjegao zatvor od osam godina. Nekadašnja nada i uzdanica SDA mafije hodža Senad Šepić iz Cazina, odakle je rodom i Mahmutović, pokušao je ovog ‘pisca’ ugurati u bh Parlament, srećom propao i Mahmutović kao i šef mu Šepić.

* Tog istog Muhameda, Zlatko Miletić nam sad potura kao svog privatnog istražitelja koji kako on kaže ‘ide od vrata do vrata’ i nalazi nevjerovatne podatke o firmi ‘Viaduct’, koja uopšte ne postoji u Poreču gdje je navodno registrovana. Za Miletića je ovaj tip ‘ugledni i fini novinar’, a zapravo je riječ o vehabiji koji godinam zastupa radikalne islamističke ideje i truje državu BiH i dijasporu zbog čega je dobio i nadimak ‘Bošnjački Breivik’, po onom čuvenom Norveškom teroristu. Kako onda i ko onda ne bi povjerovao Miletiću, kad je po svoj prilici kao i Muhamed ‘patriota’ i ‘čuvar države’.

Mahmutović je poznat i kao osoba koja ništa ne radi ‘onako’ već za dobre pare, on je čak i hadž obavio o trošku Islamske Zajednice BiH koja mu sponzorira i njegovu web stranicu ‘senzor.ba’ koja služi za lomljenje kostiju i napade na sve one koji ‘nisu za našu stvar’ i najmanje liči na ‘nezavisni medij’, pa se osnovanim postavlja pitanje Miletiću ko plaća istragu ovog vehabije i koliko to košta? I da neće možda, gluho bilo, Mahmutović ‘tajno likvidirati’ ili pozvati na ‘tajnu likvidaciju’ slovenačke firme, to mu je uža specijalnost, a vidi se da firma ne ‘radi za našu stvar’. Zna se pouzdano da u BiH najveću cijenu ima ‘patriotizam’ ovakvih hulja. Da i ne spominjemo kakvu pravnu snagu će imati ove istražne radnje kod zvaničnih bh i stranih organa.

* ‘Istražitelj’ Miletića – Mahmutović se pored slanja slika i video zapisa iz ‘Dežele’, obratio na svom ‘fejsbuku’ uz sliku nalogodavca biranim riječima ‘domoljuba’ kojima se mora vjerovati. Jer piše ‘gazija’ svom ‘gaziji’.

“Nakon snimka koji sam objavio ispred nepostojeće firme, Vijadukt, naš bosanski gazija Zlatko Miletić odlučio je pokrenuti tužbu. Pogađajte, koliko mi se javilo ovih selamdžija koji bi sve dali za državu, vjeru i narod?”

Pogađamo, takvih je najviše, nije se ni Miletić ‘onako’ svrstao u isti saff mada se izborom nelegalnog privatnog istražitelja-vehabije Mahmutovića debelo kompromitovao. Makar mu namjere bile i državničke i patriotske. Ako se iduće godine kao kandidat za bh Predsjedništvo pojavi na plakatima i glasačkim listićima kao kandidat ‘iz reda Hrvata, kompromitacija će biti potpuna i dovršena.

photo : Zlatko Miletić poslanik bh Parlamenta i njegov privatni istražitelj vehabija Muhamed Mahmutović, arhiv