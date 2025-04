NEMA RAJA BEZ RODNOGA KRAJA : Isto tako nema kraja bh farsi medijskog hapšenja Milorada Dodika, izmišljanju krivičnih djela, razvaljivanju države do priželjkivanog ‘sporadičnog incidenta’ koji bi trebao što prije prerasti u ono ‘dajBože’ da što prije počne

* Obično i standardno, u svakoj državi bezbjednosne agencije po nalogu hapse i privode tajno i bez najave, u BiH kao po kakvoj privatnoj tužbi ‘oštećenog’ dočekali smo da SIPA umjesto da hapsi, podnosi ‘izvještaj tužiocu o počinenom krivičnom djelu’. I to ne bilo gdje već u Sarajevu, i ne u nekakvom postupku tuče dvojice braće oko međe ili supružnika zbog razvoda, već u mjesecima najavljivanom i ‘sad će, samo što nije’ hapšenju Dodika na Palama.

Zašto se to desilo i kako se desilo? Nekadašnji majstor, sportski komentator Mladen Delić bi da je živ, uzviknuo ‘ma ljudi je li to moguće’, jer scenama i medijskom nadmudrivanju uz ovo javno čerečenje i države i njenih organa nema kraja i upravo podsjećaju na sporstki događaj.

Naravno, kod ‘nas’ je sve moguće pa i ovo. Zato jer se proces razvaljivanja i raspada države vodi sinhronizovano iz Sarajeva i Banja Luke (što Bošnjaci sakrivaju a Srbi iznose javno), zato jer se proces protiv Dodika umjesto svih njegovih krivičnih djela koje ima u svom džepu kao i skoro svi ostali ‘lideri’ u vrhu vlasti sveo na nakaradni politički progon po nametnutom propisu VP Schmidt-a i neviđenu medijsku hajku, što u BiH još neće i ne shvataju složeni karakter Dayton-ske bh države i njenih organa i što su sva ova zbivanja u državi kanalisana preko medija, silnih ‘analitičara’ i ‘stručnjaka’ te tobože ‘nevladinih organizacija’, i na kraju što proces rastakanja sistema za sada ima šutnju kao prećutnu podršku iz međunarodne zajednice koja sve prati ‘zabrinuto’ sa pristojne distance.

* Prvo, rat u BiH i podjela BiH je dogovorena još prije početka krvavog sukoba a kasnije tokom rata, čak i Daytonski Sporazum je nakaradnim Sporazumom kojeg su potpisali akteri rata i mira Izetbegović, Milošević i Tuđman, ostavio mogućnost nefunkcionalnosti države i mogućeg razlaza. Po izjavama sveznajućeg ministra Zukan Heleza Alijine nedovršene karte se i danas šire po stolovima. Srbi ne kriju da hoće razlaz i pod parolom ‘mi nismo za rat a vi jeste’ suptilno i na tenane to odrađuju koristeći slabosti Dayton-a i mudro nemiješanje osim u traženim slučajevima visokog bh predstavnika. Bošnjaci u vlasti a uz snažnu podršku Reisa ne odustaju od Alijine ‘krijeposne islamske države’ ili bar ‘unitarne građanske Bosne’ Željka Komšića koja bi se tako samo u početku zvala, u kojoj su osim njih ‘vlasnika’, ostali – Srbi i Hrvati samo ‘podstanari’. Pri čemu uglavnom sa pozivom na žrtve i genocid iza čega nevješto sakrivaju svoje ciljeve uz ono ‘branićemo državu svim sredstvima’ najviše računaju na ‘dajBože’ ono najgore, zveckaju uniformama, silom i oružjem čak, ne odustajući od glavnog cilja : ukidanja Republike Srpske. Hrvati za sada koristeći de facto i de iure postojanje njihovog entiteta u krilu Federacije i igru Bošnjaka sa njihovim predstavnicima u vlasti, prvenstveno u bh Predsjedništvu, igraju mudro čekajući svoj trenutak.

Svi, ama baš svi, kopaju po Dayton-u, citiraju ga kako hoće jer nema originala, pozivaju se na njega a ‘rade mu o glavi’. Svako je vidio ‘svojih pet minuta’, Bošnjaci su ugledali ne minute već pet saHata i više.

* Vlast u državi faktički i u realnosti ne funkcioniše osim za sirotinju i sitne dilere drogom, no vlast se i dalje ponaša kao da je sve u okvirima normale. Dodik se ponaša i vlada kao da je u samostalnoj državi, i iako je ‘bjegunac’ i pritvorenik kojem je već izrečeni pritvor istekao a on na slobodi i ležerno u Sarajevu drži svoje predstavnike koji ‘rade’ i donose odluke a vlast u Sarajevu ih ‘smjenjuje’. Sarajevo glumi kontrolu nad institucijama na čitavoj BiH uključujući i entitet Republiku Srpsku a nema tu moć ni po propisima ni po Dayton-u čak ni u Federaciji. Pored Dodika, vlasti su još žešći protivnici SDA/DF/Reis koalicija u opoziciji sa svojim polugama ‘duboke države’. Međunarodna zajednica sastanči sa Reisom i ‘liderima’ i ne reaguje, sve prebacuje na ‘domaću vlast’ uz tvrdnju da je država suverena i da se zakoni moraju poštovati.

U državnoj vlasti svako djeluje samostalno i po svom nahođenju. Blokirano je vijeće ministara, Predsjedništvo, Parlament, samo ‘prolaze’ oni zakoni koji odgovaraju svakoj od tri konstitutivna naroda, kao što su propisi o platama ili o dogovorenim foteljama i pozicijama, sve ostalo je predmet trgovine. Bošnjačke tobože nevladine organizacije potpomognute medijima vode glavno kolo i napaljuju raju, pravosudne institucije i državne bezbjednosne agencije su faktički obezglavljene, sve do Ustavnog Suda.

I, sad, mi se čudimo što SIPA nije jučer uhapsila Dodika? Da je htjela i mogla, uhapsila bi ga prije dva mjeseca i ne bi se hapšenje najavljivalo mjesecima već u tajnosti provelo. Ova bezbjednosna služba nema direktora koji je jedini ovlašten da izda naredbu i njeno sprovođenje i zato nam se ‘desilo’ da par službenika dođe na Pale sa pokušajem da uhapsi Dodika. Je li to ono medijsko ‘planiranje sa najmanje rizika’? Gdje je naoružana pratnja odgovorila da to neće dozvoliti. Medji su odmah iskovali novo krivično djelo ‘oružanu pobunu’, kao što su u sudskom predmetu protiv Dodika iskonstruisali ‘državni udar’, iako su službenici SIPAe bili nenaoružani po navodima medija, iako niko od policije Republike Srpske nije ni pokušao ni upotrijebio oružje. Da bar kažu djelo je u pokušaju, jok! Svršeno djelo. Oni najrevnosniji državni mediji su se nacrtali na Pale prije službenika SIPAe i čak najavili ‘Dodik je uhapšen’. Da budu prvi, iako je to nemoguće kad se zna da je Hadžifejzović Senad uvijek prvi. Čim mu javi Slobodan Vasković.

Da stvar bude bolja ili gora, službenici SIPAe su ‘podnijeli tužiocu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu’.

* Da nije žalosno, bilo bi smiješno. No, hvaleći državne organe, mediji idu dalje pa likuju. Sad će u politički progon i ostali, ne samo Dodik, dok je SIPA kao izvela namjerno ‘provokaciju’. Malo nam provokacija medija, ‘majke nad majkama’ Munire, pa Reisa, pa Suljagić Emira i brata mu Reufa Bajrovića, analitičara i kvazistručnjaka te odabranih novinara. Da se tužioci zabave još više sa dodatnim osumnjičenima. Sve dok pod optužnicom ili istragom ne bude sve i jedan Srbin iz Republike Srpske. Osim opozicije Dodiku koju Sarajevo, iako je ona jedina u mogućnosti da pomogne razriješiti ovaj bh ‘čvor’, zvanično Sarajevo namjerno drži u dogovoru sa Čovićem na ‘ledu’. Glupa i opasna činjenica da je šetnja ovih službenika sa ‘nalogom za hapšenje’ mogla dovesti do onog što se priželjkuje i što se godinama najavljuje (‘neće biti rata, mogući su neki sporadični incidenti’) nikog nije zabrinula. Jer se zna da se neće završiti na ‘incidentu’. Ako se nije desilo sada, desiće se slijedeći put, idemo dalje navijati i očekivati.

* Nikome ne pada na pamet da razgovara i pregovara. ‘Mi’ smo rekli da ‘nema pregovora’, a zna se i zašto. Ako se pregovara onda nema ni ‘incidenta’ ni sukoba. U suprotnom, imamo i imaćemo ono što treba.

Ma dajte više tu naredbu Rami Isaku da prekinemo ovu farsu i da ‘ćapimo’ Dodika. Nadčovjek se nudi svaki dan i sve bh policije i agencije imaju tu famoznu naredbu da hapse i privode samo on i njegova vojska nemaju. Nema smisla. Ako nećete njega da uposlite, braćo sudije dajte bar mig Zukan Helezu. Njemu je i Reisov ili Bakirov ‘išaret’ dovoljan.

Nema raja bez rodnoga kraja.

photo : Mediji brži od SIPAe, već uhapsili Dodika, arhiv