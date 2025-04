I KAZNA MOŽE BIT NAGRADA (‘i labavi može da zabavi’, stih iz pjesmuljka jedne folk pjevaljke) : Visoki bh predstavnik Schmidt nagradio Dodika i njegovu stranku – par miliona KMa manje iz budžeta države samo ojačalo njegovu poziciju ‘žrtve’ i političkog progona

Kao što smo i najavili (ovo ide u skladu sa skoro svim ‘ekskluzivama’ medija, kad hoće da ‘ispadnu’ važni’, međutim baš, baš smo tako i predvidjeli), potvrdile su se naše prognoze da će ‘Švabo Šmit’, kako Bošnjaci tepaju visokom bh predstavniku – krenuti u nametanja poslije Bajrama. Kao što ne znate jer sve zaboravljate, to i nije bilo teško predvidjeti jer svi bh visoki i niski predstavnici ‘nameću’ poslije Bajrama, budući da se uz ‘Najdražeg’ ništa važnog osim toga ne događa. Uostalom, to je indirektno i najavio VP Schmidt nakon nekoliko sijela sa Reisom Kavazovićem i sa direktorom ‘Districta’ Potočari Emirom Suljagićem.

I dobili smo očekivano. Schmidt je od svih mogućih i dozvoljenih metoda da iskoristi svoju silu i moć Dayton-a odabrao najpogubniju. Nametnuo je propis po kojem se zabranjuje isplata love iz budžeta države za stranku SNSD Dodika sa računa odakle se svake godine ove parazitske pljačkaške političke tvorevine hrane i razmnožavaju (što nema nigdje nego već jedino u BiH, samo prošle godine političke stranke su inkasirale preko 20 miliona KMa od naroda za svoje partije), čime je Dodik ostao uskraćen za par miliona KMa iz budžeta a raja dobila lažnu potvrdu kako VP ‘radi’ i štiti interese i suverenitet BiH.

Schmidt je zapravo ovim samo nagradio Dodika (i Stevandića, jer je obuhvatio nametanjem i njegovu stranku) i još više ojačao njeihovu poziciju ‘žrtve’, ujedno je pokazao da su njegova ‘nametanja’ u ovom slučaju privatni obračun sa Dodikom sa kojima se ne rješavaju gorući problemi koje VP svjesno zaobilazi. Da ne idemo dublje i šire, samo ovo kao dokaz da je ova ‘kazna’ nagrada : umjesto da zabrani djelovanje stranke i Dodiku, ili da ‘nametne’ koji zakon u vezi afere ‘Viaduct’ ili nelegalno donešenih zakona u Republici Srpskoj, Schmidt je ‘oprao’ ovim minornim i štetnim zakonom sve ‘nestašluke’ Dodika, Stevandića i Viškovića. Čak više, u svom nametnutom propisu ih je pobrojao. Tako nam dođe da je za sve to što je Dodik sa ekipom učinio, ‘kažnjeno’ sa nekoliko miliona KMa koje Dodik može i hoće namiriti samo jednim pozivom telefonom. Ujedno je ovom odlukom učvrstio poziciju Dodika i još više zbio redove Srba te potvrdio njegov pravosudni progon političkim. Usljed čega je Dodik mangupski i bezobrazno odhamnuo glavom ‘jebe mi se za Šmita’ i nastavio tanmo gdje je zastao. Podsjećamo, SNSD Dodika iz budžeta države dobiva par miliona KMa uz svake izbore, međutim daleko više dobivaju stranke ispred njega. SDA stranku tako država nagrađuje sa preko 4 miliona, iza nje su SDP pa onda ostale stranke pantljičare.

Da je Schmidt ‘nametnuo’ i ostalima da ne grabe iz budžeta, odluka bi bila za pozdraviti, ovako klasični balkanski lični obračun i srozavanje i ugleda visokog predstavnika i njegovih Bonskih ovlasti. Odluka VP Schmidt-a objavljena na stranici OHRa, više liči na rezoluciju ili deklaraciju nego na propis iako je postala zakon (‘stupa na snagu danom objave na web stranici OHRa’ umjesto da kao svaki normalan propis u svakoj normalnoj državi stupa na snagu objavom u ‘Službenom listu’, što je opet dokaz o karakteru države), uvod joj je veći od par nametnutih članaka.

Ovako je Schmidt pobrojao zbog čega je ‘nametnuo’. ‘Koristeći se ovlaštenjima Anexa 10 uz Bonske ovlasti’, ‘ozbiljno zabrinut zbog najnovijih aktivnosti vladajuće koalicije u Republici Srpskoj’, ‘izražavajući žaljenje zbog zanemarivanja odluka Ustavnog Suda BiH’, ‘napominjući Pravilnik Republike Srpske o osnivanju njihovg VSTVa’, ‘konstatirajući dopise vlade Republike Srpske sudoviam u BiH’, ‘imajući u vidu odluke Ustavnog Suda BiH i privremene mjere’, ‘radi otklanjanja svake sumnje u mandat viskog bh predstavnika’…

A onda odmjerio ‘kaznu’ od dva ili najviše tri miliona KMa Dodiku za sve što je ovaj uz odluke Skupštine entiteta do sad donio. Zar to nije nagrada?

Kao kod suđenja pred bh Sudovima kad se za teški kriminal izrekene preuda od godinu dana zavora kriminalcu kojem se odmah daje i mogućnost da to odplati.

photo : Christian Schmidt i Milorad Dodik, arhiv