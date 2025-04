ILI ‘DŽA’ ILI ‘BU’ (TO BE, OR NOT TO BE) : advokat, pilot, političar i publicista Mirnes Ajanović osnivač i predsjednik Bosanske stranke ‘BOSS’ a priznaje jedino naciju Bošnjak

Još od maja 1994. kada je osnovao ‘Bosansku stranku’ BOSS (na koju je mnogo računao lično i Alija Izetbegović ali ga je brzo otkačio nakon njegovih percepcija politike) Mirnes Ajanović neprestano intrigira svojom pojavom, razmišljanjem i potezima. Pojednostavljuje uštogljeni pravnički rukopis zakona i drugih propisa pokušavajući ga približiti što više narodnim masama, rado je viđen gost na tv i u medijima. Istakao se podnošenjem brojnih krivičnih prijava i apleacija Ustavnom sudu koje su riješene u njegovu korist i za dobrobit naroda, posebno je postao poznat nakon što je uz corona period života građana i države tražio i dobio od Suda odluku koja potvrđuje da su državni organi uz ovu pandemiju nezakonito postupali ograničavajući prava ljudi, zbog čega je optuživan i kao ‘antivakser’.

Ovih dana je u žiži javnosti nakon gostovanja na tv ‘Face’ gdje je direktno optužio ministra Zukan Heleza za saučesništvo u teškom krivičnom djelu razbijanja države na način što je Zukan u tv emisiji izjavio kako je bio prisutan jednom sastanku gdje su ‘bošnjački predstavnici’ crtali karte podjele Bosne a odbija reći ko su autori ‘karata’, čime ga je svrstao u isti red sa Dodikom. Nacifrani Sandžaklija Hadžifejzović je na sve načine pokušavao izbjeći pominjanje svog stalnog gosta Zukana koji mu donosi uvijek ‘šokantne ekskluzive’ o ratu i ‘našoj spremnosti’ čime se ovaj naturalizovani Bošnjak hrani decenijama, međutim kad je došao na red Dodik i pregovori, tek je onda ‘Sandžo’ ostao ‘šokiran’. Jer, njemu je svaka prva i druga uhapsiti Dodika i ratovati ako treba, a treba. Dok Ajanović kaže da nema alternative pregovorima a Senad bi zna se, ratovo kao nekada, uvijek i sada. Pojednostavljeno, Ajanović je načisto vladao intervjuom i napirlitanom narcis-novinaru nije ostalo ništa drugo nego da sluša još mnogo toga. Posebno ono kako je Alija htio podjelu Bosne, kako je prije rata imao više Bosne nego poslije, i ostalo mu je samo da se pohvali sa ‘oko pola miliona pregleda’ ovog veoma turbuletnog intervjua 12. aprila ove godine.

Ajanovića treba saslušati, ima on dosta toga pametnog i korisnog. Međutim, kad smo kod njega, treba reći da je zagrižljiv zagovornik samo i jedino Bošnjačke nacije kako se i sam deklariše, gdje dolazimo kod njegove bazične kontradiktornosti. Podržava ovu po Aliji Izetbeviću osmišljenu vjersku naciju koja je uništila nacionalnost Bosanac, koje nema čak ni u Ustavu BiH, dok u svom nazivu stranke ima upravo tu naciju. Njegova stranka nije naime ‘Bošnjačka stranka’ već Bosanska.

Dakle nije BOŠŠ već BOSS, a ne može tako. Ili ‘dža’ ili ‘bu’. Kao kod Alije. ‘Trebamo se zalagati da svi budemo malo više Bosanci’, tako što ćemo biti samo i isključivo Bošnjaci. Kojom mantrom Bošnjaci decenijama vrludaju i manipulišu sa nacijom. Može ovako a može i onako.

A ne može i ‘neće da može’.

photo : logo ‘Bosanske stranke’ BOSS Mirnesa Ajanovića, arhiv