I ‘Mi’ možemo i moramo biti kao ‘Oni’ : urednica sarajevskog nekad partizanskog ‘Oslobođenja’ Vildana Selimbegović i lekcija ‘pivskog tablidnog žutila’

Odakada su sarajevski tajkuni – braća Selimovići preuzeli Sarajevsku Pivaru i nekada poznati ‘partizanski medij’ – novinu ‘Oslobođnje’, ova novina se guši u pivskom tablidnom žutilu, nešto slično nekadašnjoj ‘Slobodnoj Bosni’. Žutilo i mahalska, navijačka i naprđivačka mantra se pojačala postavljenjem Vildane Selimbegović na stolicu glavne urednice ovog nekad objektivnog i profesionalnog medija.

Pisali smo nekoliko puta o naslovima i tekstovima te o snažnom zaokretu urednice koja se permanentno hvali porijeklom i koncepcijom ‘Oslobođenja’ osnovanim još dok su partizani vodili bitke za oslobođenje od fašista, kojima je ova nekadašnja profesionalna novinarka načisto skrenula u uličarsko mahalanje i tabloidne okršaje sa ‘neprijateljima’ te zorno otpočela poznatu brigu o ‘našim tradicijama’ i ‘našim osjećanjima’.

Zbog kojih je, podsjetimo čitaoce, najpoznatijeg novinara Borisa Dežulovića (Feral Tribune’) naprosto nogirala nakon višegodišnje suradanje ovog kolumniste iz Hrvatske. Samo zato jer je ‘u vrijeme Ramazana ‘povrijedio naša vjerska osjećanja’ u svojoj poznatoj stalnoj kolumni ‘Kod Kože’, u sarkastičnom tekstu o Erdoganu i Bakiru. A zapravo ‘povrijedio’ Bakira Izetbegovića i Erdogana.

Danas je urednica opet briljirala sa tekstom o odlasku u Ameriku ministra Zukan Heleza onako kako to radi već nekoliko zadnjih godina. Ispod naslova na naslovnici ‘Helez putuje u SAD: Zbog nekih susreta u Washingtonu, Dodiku i ekipi “skočit će pritisak“, slijedi ono što je Zukan već davno najavio na svom ‘fejsu’ i što je za ‘Oslobođenje’ udarna vijest. Koja kaže ministar odbrane ide ‘Preko Bare’ u svojstvu ministra i čak ‘guvernera ministarskog vijeća’ (da, dobro ste pročitali, funkcija ne fali) pa će se sastati sa predstavnciima MMFa i Svjetske Banke i Monetarnog Fonda i posjetiti ‘visoke dužnosnike za pitanja odbrane SADa’. Pa će se sastati sa bh ambasadorom u Americi, pa će ga čak primiti i neki pomoćnik zamjenika odbrane i tako voditi ‘službene bilateralne razgovore o strateškom partnerstvu BiH i Amerike’.

U tekstu je glavni lik pijani i bahati ministar ali jebeš tekst i naše ‘nenadjebivo partnerstvo’ sa Amerikom, naslov je bitan. Jer će od ovoga ‘Dodiku skočiti pritisak’, to je važnije i čitanije i zato se urednica ucrtala da nam to dokaže.

Vjeruje se da je Dodik zbog ovoga završio na hitnoj, tamo naime završi svaki put kad Zukan zazuji svojim drostima, ali Vildana je odradila svoje već u svojoj slijedećoj samostalnoj kolumni, zbog koje se i piše ovaj tekst. Pod naslovom ‘Trebaju li BiH mediji ili megafoni’, urednica sama daje odgovor. BiH trebaju megafoni njenog tipa, megafoni mržnje, napuckivanja i trovanja ionako zatrovanogi bolesnog naroda jer je to sada cool i glavna preokupacija svih bošnjačkih medija. Tema njene kolumne su ‘neprofesionalni mediji’ u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na RTV Republike Srpske, gdje bez trunke profesionalizma i srama i sama arlauče neprofesionalno obavještavajući nas o službenom putu Zukan Heleza preko zdravlja Milorada Dodika.

Znamo svi koliko je nepristrasna, nacionalistički obojena i neobjektivna Televizija Dodika, međutim Selimbegovićka nije ništa više profesionalnija od njih jer naslovi u ovom listu su odavno prepoznatljivi. ‘Šta će na ovo reći Dodik’, ‘Ovo će zalediti Dodika’, ‘Kako će regaovati Dodik’, ‘Bećirović otresao Dodika’… samo je djelić iz repertoara urednice sa čime zabavlja svoje čitaoce i doprinosi miru i suživotu, dok ‘Oslobođenje’ postaje sastavni dio žute štampe ‘vjernih čitalaca’. A Vildana oličenje profesionalizma i principa novine ‘Oslobođenje’.

photo : Zukan Helez i naslov u ‘Oslobođenju’ po ukusu Vildane Selimbegović, arhiv