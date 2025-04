Dodik obećao platiti Federaciji da se ona odcijepi i počelo je … U Bihaću uz izmišljeni Dan ArBiH puštali koračnicu JNA a sve ‘zalili’ kod muftije… Vještački zemljotres u Doboju je izazvao Zukan Helez sa ‘Redžo Bekto’ oružjem … Novost za hadžije : trening deset km pješačenja dnevno… Afera u bh ambasadi Kuvajt : kako je nestalo 1,2 miliona KMa pitajte savjetnika Rame Isaka …

Nema secesije ali ima koncesije

Koje smo mi naivčine. Treba samo slušati Milorada Dodika i na vrijeme reagovati. Čovjek, dobro nije čovek već ‘bjegunac koji uopšte ne bježi’ (pusti novinara Vaskovića ili Hadžifejzovića i njima slične proizvođače medijske magle i rata) stalno nam ponavlja da se neće odcijepiti a mi uporno prizivamo i vičemo ‘odcijepi se Mile’. Čak mu, eto, i tepamo, jer logično – priželjkujemo odcijepljenje. Naprotiv, on nam na tv kod sandžačkog beglerbega Hadžifejzovića reče ‘haj’te se vi odcijepite, daću vam nekoliko milijardi, da vas se riješim’. Mi smo to uzeli kao ‘skandal’ ili ‘provokaciju’ jer se zna da tako mora biti. A ozbiljno je mislio, evo najnovija pozitiva iz BiH uz ‘aferu Viaduct’ dokazuje da je bio ozbiljan. Napravio je dug Federaciji i ona će to morati platiti, za sada 110 miliona KMa Slovencima, hvala dragom Denisu Zvizdiću pored Željke Cvijanović (i njihovim potpisima iz 2017. godine) i Dodiku, sutra već ta će cifra biti blizu dvije milijarde KMa, koliko se procjenjuje da će država trebati isplatiti za sve ostale koncesije koje je sklapala vlast Republike Srpske. Ako se to hipotetički i u stvarnosti desi, Dodik je ispunio obećanje dato na TV, Federacije može sa tim lako nestati, dakle, bez odcijepljenja se Dodik odcijepio. Platio nam svojim ugovorima da se odcijepimo, je li tako? Kako nije? Ako država neće to da plati tvrdeći da su to obaveze entiteta, onda znači da entitet nije u državi BiH. Logično. Nismo uostalom nikad ni smatrali to državom osim u zajebanciji i patriotskim šegama. Ovo odcijepljenje ne treba dramatizovati i vezati samo za ‘Viaduct’ i Slovence posebno ne samo uz koncesije u entitetu. ‘Googlajte’ malo pa će te vidjeti koliko je ugovora o koncesiji sklopljeno u Federaciji, Sarajevu, u kantonima i po opštinama pa će vam sve biti jasno. Naravno, u Federaciji će to biti o.k., kod Dodika to je bog zna koji po redu ‘državni udar’. Ne branim ga, moram ponoviti zbog onih čitalaca sa pilećim mozgom, hoću samo da kažem da ga treba poslušati i sve će vam biti jasno. Ništa ne krije a vazda ga se trpa u sakrivanje i bježanje. Eto, odmah nakon uredbe Trump-a o carinama, predložio je da BiH ukine Americi carinske tarife a mi to proglasili ulizivanjem i udarom, da bi nakon par dana Federacija donijela takav propis i ‘oslobodila’ Ameriku od bh carinskih stopa.

Muftije plešu uz koračnicu JNA

Jučer je brojnim sadržajima obilježen Dan Armije Republike BiH širom suverene i nezavisne BiH na 23 % BiH. Iako ArBiH nije postojala 14. aprila, taj mit kao i mnogi pored njega naša su stvarnost. I opet ista priča: ­Kovači, Alija, ‘šehidi’ i slavlje Armiji koja za razliku od 250.000 vojnika u ratu, eto u miru izrasla u silu od pola miliona boraca, ‘sačuvala BiH u njenim granicama’. A granice smo već naveli i znaju se. Uz ovaj kao i uz svaki državni praznik u građanskoj i sekularnoj BiH glavnu riječ vode ahmedije, hodžice i muftije uz Reisa, u molitvama, hoću reći dovama prednjače pored ahmedija SDP načelnici i ministri, po uzoru na Partiju i partizane. Nermin Nikšić je baš onako muški užario dlanove i osvježio arapski. Tako je bilo i u Bihaću. Dobro, ovdje je bilo malo drugačije. Prvo, čim vidiš optuženog za ratni zločin Atifa Dudakovića uz bandita i robijaša Hamdiju Abdića u istom stroju ‘Tigra’, bez Srba i Hrvata odmah ti se smrkne na govor kako je to bila ‘multietnička’ bratska ‘neokaljana zločincima i zločinima ‘sila. Još kad muftija odvali da je manifestacija ‘jasna poruka da u BiH ima mjesta za sve narode i ostale, da žive u miru, bez obzira na vjersku pripadnost’, ne može biti jasnije. Dakle, eto tu ima mjesta i za hrvatskog generala Šantića kojeg su ‘Duče’ Atif i njegov pobočnik Hamdija (‘Duče naredio a ‘Tigar’ izvršio) odveli iz hotela ‘Sedra’ 8. marta 1995. od kada mu se gubi svaki trag od života. Možda je ubijeni kao i svaki ‘šehid’ još živ samo što mi budale to ne vidimo. Šalu na stranu, zbilja muftije je jača od svega. Ujedno prijem generala kod Muftije Mehmeda Kudića pokazuje ko je bio logističar ovoj ‘zajedničkoj vojsci’, ko je učestvovao i davao smjernice te komande u zadnjem bh ratu. Vidi pod bivši Reis Cerić ‘Hižaslav’ i Zagrebačka džamija. To što se navodno ‘greškom’ za vrijeme pozdravljanja zastave, ljiljanima i dok se ‘tukla’ koračnica sa razglasa puštala muzika bivše JNA, nije uopšte skandal ni iznenađenje. Atif Dudaković je, naime, još dok je rat u BiH otpočeo, uz ovu koračnicu i sa svojim topdžijama palio i žario po Mostaru i okolici kao komandant JNA. Ovo mu došlo kao melem za dušu.

Otkrivamo i zakrivamo : Vještački zemljotres u Bugojnu izazvao ministar Zukan Helez sa svojim puškama, topovima, zvučnim topovima i dronovima

Prije dva dana Bugojno je oko 17: 30 h potreslo nešto nalik na zemljotres i uznemirilo građane, stručnjaci seizmologije ne mogu utvrditi uzrok ovog zagonetnog podrhtavanja tla i neobičnih detonacija i zvukova. Epicentar je kažu iz FHMZ bio u Bugojnu magnitude 2,8 sa intenzitetom od 3 stepena Merkalijeve skale. Seizmologinja Amra Krehić za ‘Avaz’ kaže da ne znaju o čemu se radi ali da su sigurni da nije u pitanju prirodni već vještački zemljoters i da nije u njenoj nadležnosti da govori šta je prouzrokovalo ovu nepogodu.

Otkrivamo specijalno da građani ne treba da se brinu, riječ je o isprobavanju najnovijeg oružja nenadjebive vojske još više nenadjebivog ministra Zukan Heleza ‘za slučaj nedajBože’. Izvršeno je istovremeno isprobavanje Helezovih topova, dronova, pištolja i pušaka marke ‘Redžo Bekto’ iz naše a njegove privatne namjenske industrije ‘Emka Bosnia’ i ‘AC Unity’. Da, to je ona puška sa kojom često, skoro svaki dan vidimo ministra u punoj ratnoj opremi i šemi, evo i na slici uz ovaj tekst, ‘jer država se tako brani kad je napadnuta’ a vidimo da jeste. Neobičan zvuk koji je pomjerio i djelić zemljine kore potiče od naših domaćih dronova, a dobrim dijelom i od ‘zvučnog topa’ kojeg kao i Srbi imamo i mi, samo Helez nije smio da nam to saopšti, razumijete i zašto. Mi, tj. Helez moramo biti uvijek budni i spremni i zato ako malo podrhatava, ne sikirajte se, Helez zna šta radi. Dok je u tom cilju sjedio i kafendisao sa načelnikom iz Bužima, pokušali smo informaciju potvrditi ali on nam je šeretski rekao da ‘ne može otkriti detalje’ osim što može reći da od našeg oružja ne drhti samo u Bugojnu već i duže i šire. Upravo je sa načelnikom Bužima Nanićem o tome razgovarao.

Maratonci Za hadž SPREMNI !

Iz državnog Ureda za hadž i dokolicu javljaju kako je hadžijska nacija – bh nacija (ovim tempom i kod činjenice da tamo idu i novorođene bebe, za deset godina svi ćemo biti hadžije akoBogda) spremna za ovogodišnju ekskurziju u Saudi Arabia-u. I pored poskupljenja ove godine se prijavilo preko tri hiljade budućih hadžija ali na svu sreću vlasti ‘Harema’ imaju kvotu pa može tamo ove godine otići ‘tek’ oko 2 i pol hiljade. Ostali ‘sretnici’ su se upisali za slijedeću godinu. Za razliku od prethodnih, ove godine vlastela Reisata uvodi dvije novine. Zbog potrebe silnog pješačenja po gradovima i brdima hadžije će imati na raspolaganju hadžijski voz do Džemreta, drugo : da bi hadž bio uspješniji ‘duhovno i fizički’ kandidati su pozvani da ‘svaki dan treniraju najmanje 10 km hodanja’. Tite mi, kad oni to istreniraju, neće biti samo hadžije već pravi maratonci. Kako ove godine ima 939 onih starijih od 60 godina i 269 onih starijih od 70 godina, maraton će im dobro doći da nas ne obrukaju Tamo Daleko. Nema uputa da li je potrebno nositi i ‘naše kamenje sa Drine ili Une’ za udaranje na ‘šejtane’ (griješnike, lopove i dušmane) a što je jedan od obaveznih testova za hadžije, zato ne nosite te minerale sa sobom. Kao što su ih onomad Atif Dudaković i Dino Konaković nosili pa im prigovarali u avionu zbog težine, ne shvatajući da mi imao posebno i kamenje koje najbolje uništava te ‘šejtane’. Sve nam je posebno.

Za svaki slučaj, neka hadžije uprate jedna od ranijih naputaka : ponesite sa sobom kreditnu karticu obavezno. Jeste da naša vjera ne prizanje kamatu ali priznaje kreditnu karticu, tamo se sa njom skoro sve plaća. Posbeno ako slučajno koji od hadžija napravi kakav ‘prekršaj’. Kao recimo da spava (gluho bilo, pfuj) sa svojom ili tuđom ženom, kada se taj grijeh po propisima ‘Harema’ može odplatiti utvrđenim iznosom u novcu. Karticom, dabome.

Mehmed zove ‘Condora’, Ramo javi se!

Ima ona ‘sadaka nas je održala, njojZi Fala’, ali vrijedi i ova : afera nas održava i izdržava i njoj ‘Fala’. Nismo mi društvo proletera već zemlja afera. Najnovija je iz dvorišta ministra Dine hadži – Konakovića i bh ambasade u Kuvajtu. Nismo još ni zaboravili a kamo li rasčistili (taman ćorava posla, zataškali smo je) onu sa sinom Sefera Halilovića ambasadorom i sinom Bisere Turković u državi Qatar bezbjednjakom ambasade u kojoj je ambasador Semir optužio ‘Osmicu’ Mehmedagića SDA direktora OSAe i sina Bisere Turković (Ali Turković) koji je tu uhljebljen da ga prisluškuju, dok on nije dolazio na posao šest mjeseci a primao platu pa na kraju dao otkaz. Tako ti je to u bh diplomaciji gdje svako šalje svoje ‘stručnjake’ u dogovorenu destinaciju. Denis Bećirović doktor islamologije je na tome dva puta doktorirao. Kao što znamo njegovi SDA kadrovi su skoro svi pohapšeni li su pod optužnicom kao onaj načelnik Sarajeva Skaka ili onaj još ‘žešći domoljub’ sa Ilidže Senaid Memić.

Elem, đelem, ova slatka priča iz Kuvajta je baš onako ‘naša’, vrijedi brat-bratu 1, 2 miliona eura, koliko je država Kuvajt davala bh ambasadorima, što preko banke a što i više u kešu a lova isparila. Konaković se ne oglašava već samo mlati nekim kopijama po televizijama, lovi Dodika i smjenjuje sve redom dok viče kao Šojić Srećko iz ‘Bele Lađe’ – ‘zumBiraj’, ali cure ‘papiri’. SDA se naslađuje, kao da su njeni ambasadori gluho bilo … pljuc … pljuc … Božji Poslanici.

Sve je otkriveno kad je ambasadi isključen telefon zbog dugova pa ambasador otišao da se požali a oda mu rekli da razumiju ali propisi su za sve, osim toga da je država davala pare ambasadi pa raspleo priču. Po kojoj je Kuvajt od 2017. do 2023. dao ambasadorima ravno 1, 2 miliona eura a prema evidencijama nema para. Ima isključen telefon, kao dokaz koliko su nam državne kancelarije vani – državne. A koliko mi volimo, znamo i hoćemo ukrasti. Sad počinje i počela je igra. Niko ništa ne zna, svako kaže ja sam svoje odradio pošteno, neki neće ni da pričaju i uglavnom se ‘ne sjećaju’. Ima i potvrda da su pare dobivali u kešu i da su ‘položene na račun’, pa opet isparile. Sad će Komisija pa utvrđivanje odgvornosti pa svašta po nešta, dok ne zaboravimo ili nas ne strefi nova bh kriminogena idila. Sadašni ambasador BiH u Kuvajtu Nusret Čančar tvrdi da radi sve po zakonu, prethodni se ‘ne sjeća’, jedan službenik je napustio ambasadu i taj je kao najsumnjiviji. Nije ‘naš’, zove se kao da je Slovenac (Bojan Jožanc) a nama ovdje i sada je zanimljiv onaj prethodni ambasador Mehmed Halilović. Nije samo zbog toga što je trenutno savjetnik našeg najnaj show ministra Rame Isaka ali zapravo baš zbog toga, mada nam je fino i ovo njegovo da se ‘ničeg ne sjeća’, osim da je ‘radio po zakonu’.

Hmm, milion eura ‘gori-doli, šta je to, što bi rekla Fata u vicu, ‘jebeš milion danas’, jebeš i ambasadore kad su i oni kao i većina vlasti kriminalci, na stranu što nam je sadaka-donacija’ pravilo, na kraju svih krajeva kakva država kad ni telefonske račune ne može podmiriti-takvi nam i ambasadori i ministri. Što se tiče Halilovića treba mu vjerovati čim ga je Ramo Isak uzeo za savjetnika, jer Ramo zna kako se štiti i voli država. Dok se mediji stidljivo bakću sa Kuvajtom i nestalom lovom, Mehmed je dobro nasavjetovao šefa Isaka. Vijesti kažu kako je poduzeće ministra Rame kojeg je navodno ‘prodao’ rodbini (‘Condor’ Security) opet dobilo nekoliko tendera od države, par stotina hiljadica KMa. Pisale su novine kako je ova firma ovog milionera i fejsbuk’ ministra Isaka (što nije uvreda Rami jer svi su naši ministri, poslanici, predsjednici i načelnici takvi) uzela jedan tender od 14 miliona uz Konzorcij prošle godine i čak se pisalo kako će Isak odgovarati za to krivično djelo, kad li – opet novi tenderi i majka država. I novi milioni, malo Rami 18 miliona KMa koliko su rekli da vrijedi njegovo pošteno bogatstvo sa sinovim u vlasti i ženom koja kao vodi firmu. On ponosno tvrdi da su novinari neznalice i da je ‘težak’ tri puta više.

Država se štiti iznutra više nego izvana, zna Ramo patriota. Zato je umjesto oglašavanja o njegovom savjetniku Mehmedu ‘Condor’ dobio nove tendere a Ramo otišao u Bužim. Da se uslika na ‘turbetu’ Izeta Nanića. Slika će ušutkati sve ”nevjerne Mehmede’ i Tome i tu je kraj piče, I o Rami i o njegovom savjetniku i o bh ambasadi. Kad je država u opasnosti, zna se kako se bori za nju. Sa puškom u ruci, sa slikom u Bužimu, dovom na Koavčima ili sa ‘nanom’ Fatom.

Proučiš dva tri ‘oČeš neČeš – moraš’ i sve ti oprošteno.

photo : Zukan Helez i nova slika sa novom puškom, arhiv