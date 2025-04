DOK JE ‘TROJKE’ BIĆE I BAKIRA : Fuad Kasumović ne govori ‘na ćerilici’ ali zna šta priča, ući će u koaliciju sa ‘trojkom’ samo ako mu dobro plate

* Bakir Izetbegović ne treba da brine, dok je sarajevske ‘trojke’, njemu ‘grah pada na devet hatmi’ (smiješi mu se sreća i otvaraju zvijezde). Oni naprosto u svom vođenju države gatanjem i trgovinom sa sumnjivim tipovima kao što su i sami, rade za njega a u korist svoje štete. Primjera ima bezbroj, poslednji pokušaj izbacivanja kadrova SNSDa Milorada Dodika ulaskom u partnerstvo državne vlasti sa opozicijom Republike Srpske, najočitiji su primjer neznanja, budalaštine sa puno ‘figa’ u džepu i neiskrenosti usljed čega, kakvi su izgledi, oni nisu u stanju čak ni iskoristiti potencijal opozicije Dodiku, jedinom i najučinkovitijem načinu da ga se otarase.

Uporno rade sve ono što su prebacivali mafiji SDA i korumpiranim kadrovima Bakira Izetbegovića, Reisa i notornog štetočine Željka Komšića na kojoj platformi su izbacili SDA iz državne vlasti. Vlast su popunili nepotizmom i familijama, sa karikaturalnim i kriminogenim ‘šibicarima’ kadrovima minornih stranaka, rasporedili ministarske fotelje i istrgovali ostale resurse vlasti, SDA stranci je ‘svanulo’ i samo čekaju slijedeće izbore koji dolaze iduće godine.

* I ponovo sklapaju vlast bez Dodika na isti matematički, dakle trgovački način kao na pijaci. Kao što su to uradili ranije sa Ramom Isakom i sinovima ili vehabijom iz Cazina Ogreševićem pa sa onim turskim školarcem Semirom Efendićem, sada skupljaju većinu sa njima sličnima i kalkulišu. I prijete i mašu svojim sposobnostima, muka ti dođe slušati.

Jedan od njihovih budućih ‘spasilaca’ koalicije je Fuad Kasumović i njegova privatna stranka ‘Bosanskohercegovačka inicijativa KF”, NES pa vjerovali ili ne čak i nešto za koje se ne zna da li je stranka ili kakav pokret – ‘Naprijed’ starog SDAovca Šemsudina Mehmedovića.

Kasumović je kao što su to i većina izraslina SDA u ‘trojci’ među prvima NiP hadžije Konakovića i sam ‘zametnut’ u jezgru SDA vjerske bulumente Alije Izetbegovića, promijenio je mnogo političkih košulja prije nego je osnovao svoju stranku sa kojom je sada ponovo načelnik Zenice. Tip je pravo zabavan ali na grbači države cijeli život, vazda se vuče po funkcijama. Čak je i ‘zlatni ljiljan’ sa čime se ponosi i na tome gradi i svoju ‘bazu’ gdje ga je dugo godina njegovala SDA koju je napustio kad je vidio da mu se buđelar prazni i da je ‘zanemaren’ u kombinacijama fotelja i love. Do 2016. bio je SDA nezamjenljiv kadar, poslije se preselio u ‘Nezavisni Blok’ hodže Senada Šepića i odmetnika iz redova SDA a koji blok se raspao kao trula cigla, pa je Kasumović brže bolje našao spas u FK inicijativi, u svojoj privatnoj prćiji stranci. Sa kojom je u nekoliko mandata stekao ogromnu imovinu, posebno onu ‘na ženi’ i njenim nekretninama koje je na vrijeme pokupovala tamo gdje će Kasumović kasnije odrediti početak industrijske zone Zenice pa se imovina učetverostručila.

* Za sebe voli reći kao i ostali da je ‘čovjek iz naroda i od istine’, međutim osim onog što mu donosi glasove ‘ja ne govorim na ćerilici’ i značke ‘ljiljana’ njegov imovinski karton čak i nepotpun je prava riznica za pravosuđe. Samo kad bi htjeli malo zaviriti. Kasumović je kao i ‘trojka’ najavio ulazak u bračni krevet sa ciljem ‘spašavanja države’ od Dodika, međutim na prvi zakazani sastanak oko formiranja nove koalicije, ‘Fudo’ kako voli da se naziva – nije došao. ‘Ljut’ je Fudo i u trenucima emocija je pojasnio zašto nije otišao na sastanak a ujedno dokazao kako ‘trojka’ sklapa politička državna bratstva. Po receptu SDA.

‘Prevario me Nermin Nikšić’, zajaukao je direktno na tv i zaprijetio ako se ne ispuni ono što mu je obećano ‘neću ući u koaliciju’.

‘Bili smo se dogovorili (sa ‘trojkom’, op.a.) i počeli smo praviti olimpijski bazen, Nikšić je obećao da će dati isto kao i Mostaru. Nikšić to nije ispoštovao i zato na ovaj zadnji sastanak nisam došao. Ukoliko sredstva ne budu pronađena za Zenicu, neću biti većina s njima…’ Uzgred je zaprijetio i jedinim svojim delegatom u Parlamentu ‘koja je do sada uvijek bila uz trojku’ a ako ne ispune uslove neće tako biti.

* Najjednostavnije. ‘Trojka’, odnosno Nermin Nikšić su Fudi obećali pare za bazen u Zenici kao uslov da im se pridruži što je adut-karta Kasumoviću za slijedeće izbore. A para nema zbog čega Fudo ‘drži do riječi’ i ucjenjuje kao kakva dobra udavača prije nego je ušao u krevet.

U startu ovaj ‘predbračni ugovor’ je na ispitu. Ako dođu pare Kasumoviću imaćemo još jednog Ramu Isaka ili Nermina Ogreševića, ako nema para, brak je puk’o. ‘Trojka’ je i pored ovakvih žalosnih a istinitih činjenica još u svom ‘fonu’. Još računa na Fudu i pali digitron. Pitanje je svih pitanja hoće li država imati toliko love da plati tu potrebnu većinu sa kojim parama se ‘trojka’ razbacuje kao da joj je nasljedstvo a dogovor je živi dokaz kako se većina kupuje (kakvi izbori, kakvi bakrači) pred očima ‘zabrinutg’ vp Schmidt-a i pospanog pravosuđa koji u ovim izjavama Kasumovića i poteza ‘trojke’ i Nikšića ne vide ništa kriminogeno. Zašto bi se pred toga Bakir sekirao i bolovao? On samo ima razloga više da se veseli i raduje svom skorom povratku kada idemo opet ‘Jovo na novo’. Mi unutra, vi i i ostali vani.

A država? Biće kao u onom vicu o Muji kad su ga nagovorili kako da stopira i bez para putuje tako što su mu napisali na karton ‘Ja sam peder’. Pa ga nakon obrade izbacivali da bi na kraju na pitanje jednog napaljenog kamiondžije ‘dokle ćeš’ – odgovorio. ‘Ako guzica izdrži, ja bi do Doboja’!

photo : Kasumović Fuad, arhiv