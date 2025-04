BATINA NIJE IZ RAJA VEĆ IZ ‘DŽENETA’ : za zloupotrebu položaja i sredstava budžeta Fikretu Abdiću nepravosnažnih tri i pol godine zatvora uz obavezu povrata opštini Vel. Kladuša pola miliona KMa, drugim pljačkašima budžeta plakete i torte

– Kantonalni Sud u Bihaću je brineći se o državnim novcima iz budžeta odmjerio Fikretu Abdiću 3 i pol godine zatvora i obavezao ga da obešteti opštinu Vel. Kladuša sa skoro pola miliona KMa za koliko je zloupotrebom položaja i budžeta Abdić nanio štete opštini dodjeljujući ‘drugim osobama nezakonitu finanansijsku korist’. U presudi je naznačeno da mu se u kaznu uračunava i vrijeme pritvora od 18.06. do oktobra 2020. određenog u kodnoj akciji ‘Mreža’. Osuđeni penzioner i bivši načelnik ima pravo žalbe, ujedno je oslobođen za dodjeljivanje ugovora odabranom projektnom birou i za unapeđenje državnih službenika po svojoj zamisli.

Aferim. Pravna država je proradila i korupciji je odzvonilo a Fikreta stigla sudbina zbog koje je stalno po zatvorima ili po sudovima, od ‘afere Agrokomerc 1987’ pa dok ne umre. Detalji presude još nisu objavljeni ali po detaljima optužnice po kojoj mu je suđeno i istrage u kojoj je uhapšen dva mjeseca prije početka izborne kampanje, proizilazi da su najveći ‘grijesi’ Abdića u tome što je sam proglašavao budžet opštine i sam ga raspoređivao. Oni najžešći zbog kojih mora vratiti pola miliona KMa Opštini se odnose na okolnost da je upravo toliko para za četiri godine mandata dodijelio ‘nevladinoj udruzi’ a zapravo svom udruženju i udruzi svoje stranke (‘Laburisti BiH’) za nekakve programe spašavanja Agrokomerca.

– I neka je osuđen (među nama, ne bih ja da ko čuje, stvarno je pretjerao u ulozi načelnika mimo budžeta : pozapošljavao čitavu familiju u Opštinu pa još notarskom ovjerom dao da opštinu vodi sin Ervin Abdić čitavo vrijeme, pa šta znam, rasprodao garaže izgrađene na državnoj imovini, ima toga još), međutim zakoni u BiH imaju kao i batina iz raja dva početka i dva kraja. Pljačka budžeta i njegovo troškarenje po želji te samostalno i nezakonito proglašenje budžeta, zapošljavanje familije i jarana te namještewni tenderi, sve to nije autorski izum Abdića. Ali, nemaju svi tu sreću i sudbinu da znaju kako batina nije izišla iz ‘raja’ već iz ‘dženeta Sarajeva’ i SDA stranke. Po bh propisima to radi velika većina načelnika u silnim opštinama u BiH i donose budžet samostalno kao i Abdić kad nemaju većinu u Vijeću dok se pare troše i uzimaju kako ko hoće. A kadrovi sve sama rodbina bliža i dalja i tenderi bez sukoba interesa frcaju na sve strane. No nisu svi sretnici kao što je on da se imaju čime pohvaliti a to je da su ‘patriote’, ‘čuvari države’ i probosanci sa dna kace. Naprotiv, dovoljno je samo reći ‘ratni zločinac i izdajnik’ i odmah je u startu svima olakšan posao. Kao da ne znaju da je kao i Abdić za ratni zločin mogao i trebao biti optužen i osuđen i ‘najdraži’ Alija Izetbegović kojeg je od Haaga spasila samo prirodna smrt. Naime, i on je bio pod istragom i oznakom ‘A’ kao i Abdić. Ili recimo kao Ganić ili Dudaković, Mahmuljin ili… bilo koji drugi general ArBiH iz plejade nih što se sada često viđaju po Sudu BiH,čekajući ‘potvdu o poštenju’ zvanu oslobađajuća presuda. I ono najglavnije, nemaju straha od slatke osvete Alije Izetbegovića i nasljednika u vlasti, zbog čega je, ne samo potezima Abdića i njegovim zloupotrebama i nepotizmom Velika Kladuša ‘kažnjenička zajednica’ bila i ostala. Od bh rata do današnjih dana.

– Krivično djelo Abdića je veće činjenicom da je ovu lovu dodijelio jaranima iz stranke i udruženja ‘nezaposlenih dioničara Agrokomerca’ i poduzeću JP Komunalno sa kojim je obavljao većinu poslova kao sa građevinskom firmom, da je pare dao recimo za odbranu Atifa Dudakovića (za čiju odbranu je samo Sarajevo izdvojilo 800.000 KMa) optuženom za isto krivično djelo zbog kojeg je Abdić odrobijao 15 godina, dakle za ratni zločin, ili za spomenike i jarbole gdje se spiska na stotine miliona KMa godišnje, ne bi bilo ni optužnice ni ove presude.

Olakšavajuća okolnost u kažnjavanju Abdića je bila i poznata njegova bitka za imovinu Agrokomerca koja firma je planski i ciljano uz SDA i vladu u Sarajevu oteta i predata SDA tajkunima koji su budzašto došli do imovine i nekretnina radnika i građana i sada ‘uspješno razvijaju biznis’. Bakir -Sin Velikog Oca, onog što je uzeo na prevaru glasove Abdiću pa postao ‘predsjednikom’ i gurnuo ga u sukob u Krajini te dao obećanje da će država vratiti građanima, tj. njemu Agrokomerc, e baš taj – bez trunke srama ponekad dođe uz konjske Alijine trke u Bihaću i upakuje koji ‘tops’ keks Abdića i njegovih nekadašnjih 13.000 radnika bez posla, staža i penzije.

– Čitali smo i gledali kako se ‘arče budžetske pare od Kalesije do Sarajeva i uzduž i poprijeko ali načelnici su umjesto optužnice dobivali plakete i zahvalnice. Eno, koliko jučer i načelnik SDPa u Doboju sam je kao i Abdić proglasio svoj budžet jer nije dobio podršku većine u svom Vijeću ali umjesto istrage, stigla je torta. ‘Sretno usvojenje budžeta’ piše na kolaču iz zajebancije, umjesto ‘sretno mi proglašenje budžeta’. Za ponadati se je da je tu tortu načelnik Edin Mašić platio svojom karticom a ne karticom budžeta, što se tiče utroška sigurno će biti sve po zakonu, načelnik javno obećao. Koliko je tek bivši načelnik Sarajeva i bivši ambasador BiH Abdulah Skaka sada optuženik za korupciju spiskao love iz budžeta Grada ili glagoljiva baklava načelnica Benjamina Karić, to je ne za jednu već za deset torti.

– Nezvanično saznajemo da u Kantonalnom Sudu u Bihaću postoji još jedna potvrđena optužnica protiv Abdića zbog Pravilnika o pečatima Opštine te jedna nepravomoćna iz Zagreba u vezi njegovog poduzeća ‘Finab’.d.o.o. Abdić će se imati čime baviti u penziji a država će biti zaposlena. Šta mu ja mogu kad voli pare i kad više voli ‘raj’ od ‘dženeta’.

photo : načelnik Doboja Edin Mašić sam usvojio budžet i onda to čestitao sebi tortom, u okviru Fikret Abdić, arhiv