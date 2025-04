Agencija za kontrolu zračnog prostora – BHNSA : Koliko je umjesna, korisna i napose kome služi reklama sa kojom nam ‘prva kontrolorka neba pod hidžabom’ što je u BiH prvorazredna vijest drži političku ‘hutbu’ u vezi duga od 110 miliona KMa zbog kojeg je ova agencija blokirana?

Već smo pisali o ovoj najnovijoj ‘aferi Viaduct’ po kojoj je Republika Srpska svoj dug od (za sada 110 miliona KM, plus dnevne kaznene kamate i do 10.000 KMa dnevno) Slovencima zbog date pa uzete koncesije lagodno isporučila državi BiH a po osnovu arbitražne odluke stranog Suda. Priča tek ulazi u srž zapleta. Hipotekom je ugroženo djelovanje ove Agencije a svi znamo šta to u konačnici znači : ako se rad Agencije zaustavi kontrolu bh neba će vršiti Srbija i Hrvatska a država opet plaćati usluge.

Vlada traži rješenje a kamate teku. Jedni druge okrivljuju a zaobilaze ono najglavnije. Za ovaj dug su najviše odgovorni Željka Cvijanović nekadašnja premijerka vlade Republike Srpske i Denis Zvizdić bivši SDA premijer vlade BiH. Njih dvoje su u fazi arbitraže potpisali Sporazum po kojem je BiH postala stranka u postupku i po tom’papiru’ dužnik je Republika Srpska a indirektno i BiH. Tamo stoji da će BiH, ukoliko isplati arbitražni dug, novac refindirati od Republike Srpske, nije navedeno na koji način. Slovenci su sada sasvim pametno hipoteku usmjerili na BiH jer je tu lakše naplatiti, Srbima baš svejedno, neko je izmajmunisao posao i sve prebacio na BiH. Bošnjaci naravno sada, da ne bi ugrozili ‘lik i djelo’ profe Zvizdića, glume ‘patriote’ (Nermin Nikšić hvalospjevno udario ‘veto’ na isplatu) i odbijaju platiti dug, treniraju državnost okrivljujući Srbe, Zvizdić kao da nije ni ‘jeo ni mirisao’ piše patriotske postove o Dodiku i pravnoj državi, kupi ‘lajkove’, baš ga briga za Agenciju koju je sa Cvijanovićkom zavio u crno.

O ‘aferi’ ne zbori direktor raspodjelom fotelja dogovorene funkcije u BHNSA Davorin Primorac, umjesto njega, po medijima ‘vazi’ putem ‘fejsbuka’ ‘prva kontrolorka leta pod hidžabom’ Sanja Selma Sadiković. Sa slikom i tekstom je oduševila Bošnjake, kao da Agencija nije umjesto onoga ‘pod hidžabom’ zapravo pod teškom hipotekom. ‘Nas’ uvijek razveseli i uzbudi da prostite to sa ‘hidžabom’. Prva parlamentarka pod hidžabom (Begija Smajić), načelnica (Amra Babić, Visoko), prva karatkistinja pod hidžabom (Dženita Mulahmetović), prva ‘vojnikinja pod hidžabom’ (Emela Mujanović), i tako redom, do prve kontrolorke leta. Sve dok svi ne budemo pokriveni kao što vjera zapovijeda u vjerskoj državi.

Iako je Sanja/Selma već 12 godina u ovoj Agenciji, zgodno je tako staviti naslov jer Sanja nije bilo kakva ‘pod hidžabom’, naprotiv. Kćerka je bh ‘heroja oslobodilačkoh rata’ Čedomira Čede Domuza koji je poginuo s početka rata jula 1992. godine, koja je davno prešla na islam. Zato jer joj je islam uzela i mati Vesna, Čedina supruga. Nije dokazano možda je i majka Čede Tanasija Domuza – Desanka ­isto ‘osjetila nešto lijepo’ ali eto nije se na vrijeme pokrila, umrla je kao Desanka.

Čedu Domuza nećete naći među ‘9 heroja oslobodilačkog rata’ iako je odlikovan posmrtno sa tom značkom, nećete ga naći ni na groblju ‘šehida’ iako je kažu to bio, gdje ćeš Srbina među ‘šehide’ i ‘borce na Allahovom putu’, jednostavno jer nemusliman u ‘čistoj’ i ‘multietničkoj ArBiH’ koju su Alija Izetbegović i SDA baš onako ljudski očistili i od nje napravili muslimansku vojsku, ne može biti ‘heroj oslobodilačkog rata’. Međutim, kad god je prilika da se mediji prisjete Čede Domuza i njegovih podviga, svaki put dakako namjerno, priča ode u pravom smjeru. Piše se o njegovoj porodici koja je skoro sva prešla na islam, pa onda se doda dio o ‘pitomosti i dobroti Alije’ koji je Čedinoj mami dao stan i ‘primio je, i sve riješio za nekoliko dana čim mu je pisala’, posmrtna značka je bila i previše od Alije. Za Čedu kojeg je kao i njegove saborce pustio iz zatvora u ‘kažnjeničku bojnu ‘da borbom ‘izdrže’ kaznu. Ako izdrže. Uzgred, iza Domuza je ostalo dvoje djece, kćerka ‘kontrolorka leta’ i sin koji je sada zaposlenu zajedničkim oružanim snagama.

No, vratimo se priči i Sanji. Ona se u svom postu zapravo nije žalila na nametnuti drug državi već je logično, osula paljbu po ministrima i vladi koji dug ne rješavaju, kao da joj je post pisao Haris Zahiragić. Između ostalog nabacila je sasvim jasno kako vlada ništa ne radi i dodala šta je sadašnja vlada te kako je lijepo biti ministar. A onda hipotetički navela kako bi to bilo da i ona tako ništa ne radi. Šta bi bilo da sam ja kao vi? ‘Neko koga nije briga. Kome je svejedno hoće li uraditi svoj posao ili neće. Koga nije briga za njegov život i živote njegove djece. Kakav je to osjećaj? Je li ugodno? Je li prijatno? Ne brinite, pitanje je hipotetičko. Nismo mi kao vi. Ne samo zato što krivično odgovaramo za svaku svoju odluku, a ima ih na stotine dnevno, nego zato što nam je stalo. Stalo nam je do ljudi, do njihovih života, stalo nam je do njihovih porodica, stalo nam je do odgovornosti prema onima koji nas plaćaju da im pružimo sigurnost. Stalo nam je, iako do nas ovih dana nikome nije stalo‘ – zaključila je kontrolorka Sadiković.

Kritika vladi je na mjestu ali je nepotpuna, upućena je umjesto SDA stranci i Zvizdiću onima koji nisu sve ovo zamijesili i zakuhali. No, iako ‘hipotetički’, njen post je ipak neumjesan i vrlo loša reklama za kontrolora leta. Za Reisa i IZBiH odličan potez, za BiH nije za pohvaliti. Jer kad ti onaj koji kontroliše let aviona nagovještava ‘šta bi bilo da i ja tako uradim’, nije baš ugodno za one koji lete. Ugođaj je neprijatniji tim prije kad ti to nagovijesti ‘kontrolor pod hidžabom’, makar i hipotetički kad već znamo kakve se sve teorije, događaji i insinuacije vežu uz takve ‘naše’ slatke i pitljive naslove i skazke.

Inače, Sanja je i vlasnik ‘life coach’ certifikata i ima i svju privatnu firmu milozvučnog imena ‘Sisterhood’. Nešto kao ‘muslimansko sestrinstvo’ što poprilično liči na ‘muslimansko bratstvo’.

Rješava stresne situacije i daje upute za bolji i ljepši život.

Ovo sa njenom hipotetikom u zraku je kao rođeno za stres.

*** učimo maternji jezik :

– hidžab – pokrivalo ya glavu i kosu po islamu;

– vaz, vaziti – govor;

– šehid – borac ArBiH poginuo na Allahovom putu;

– hutba – govor hodže u džamijič

photo : Sanja Selma Sadiković bh kontrolorka leta, arhiv