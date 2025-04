ZAPADNI BOŠNJAČKI BALKAN : Željka Cvijanović u scandalu sa zastavom u Antaliji, Reis Kavazović ‘osvjetlao obraz’ države u Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji …

Jučer je bh političar SDA i bh diplomata ‘Ajatolah’ Kavazović okončao svoju diplomatsku četverodnevnu misiju na Zapadnom bošnjačkom Balkanu. Ono što ne stigne Dino Konaković, dopunjava Reis sa svojom svitom političara Reisata.

Dok je sva bošnjačka javnost udarila na kritike i optužbe Željki Cvijanović koja se također nalazi u diplomatskoj misiji jer je pored zvanične zastave BiH u susretu sa mađarskim premijerom Orbanom na summitu diplomata u Antaliji, u Turskoj, isturila i zastavu Republike Srpske kao svojevrsnom ‘diplomatskom scandalu’, put ‘našeg lidera’ i diplomate Reisa je opisan kao pravi primjer postupanja političara koji je ‘osvjetlao obraz’ države.

Reis je, kao što su nam dojavili obišao Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, održao nekoliko državničkih predavanja, potpisao nekoliko državničkih Sporazuma, susreo se čak i to sa posebnim zadovoljstvom sa premijerom Kosova Kurtijem, ali ono najvažnije što nas sve dovodi do vrhunca i zadovoljstva, predstavnik naše države je kako i priliči umjesto zastave Islamske Zajednice koristio i držao ispred sebe zvaničnu zastavu BiH. Zastavu države koju zapravo predstavlja. Da je bar kao Reis Sjeverne Makedonije uz zastavu države imao i svoju vjersku zastavu firme koju predstavlja, moglo bi se nekako to shvatiti i razumjeti, ovako, shvatili smo onako kako nam je servisirano. Reis je zapravo diplomata BiH i njemu je za ovakve političke susrete potreban jedino zastava države, kao i svakom bh zvaničniku kad državu predstavlja negdje vani ili kod kuće.

‘Naše politike zbližavaju Bošnjake’ – procvrkutao je ‘Ajatolah države BiH čime je dodatno potvrdio da je njegova diplomatska ekskurzija političke naravi. Sastanak ovog hodže sa premijerom Kosova je posebno bio dirljiv, kao kad se sastanu dva premijera. Činjenica da BiH nije zvanično priznala Kosovo i da Reis nije (još) zvanično premijer ni ministar ne znači da ovaj bilateralni susret dvojice kolega ne treba obilježiti i zabilježen je. Iz najvažnjeg razloga.

Neka Srbi znaju koliko ‘nas’ ima i da je Zapadni bošnjački Balkan još živa ideja pa ne’k ‘crknu-puknu’ od muke. Bolje ovo prvo.

photo : Reis BiH i ‘Ajatolah’ Kavazović u susretu sa Reisom Sjeverne Makedonije za bh zvaničnm zastavom u krugu, arhiv