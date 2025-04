ODE ČITAVA STRANKA U ZATVOR, MILETIĆ SE OGRAĐUJE, Marjanović o pravosuđu priču plete dok mu u zatvor idu njegove ministrice ‘starlete’ : Vlast sarajevske ‘trojke’ je pred zadnje lokalne izbore najavljivala ‘metlu i čišćenje’ za punjenje zatvora u Vojkovićima kadrovima SDA, sada zatvor puni sa svojim i koalicionim partnerima

Sarajevska ‘trojka’ sklepane vlasti uz pomoć bivšeg američkog ambasadora u BiH nakon zadnjih izbora baš nema političke sreće. Obećavala je ‘metlom’ i najavljivala ‘bagerom’ čišćenje i borbu protiv korupcije te punjenje zatvora u Vojkovićima sa mafijom SDA partije, međutim njihov nakaradni izbor ‘stručnjaka’ i ‘menadžera umjesto stranačkih poslušnika’ rezultirao je time da sve više njenih kadrova umjesto ‘Bakirovih’ završava u ovoj ustanovi.

Tako to obično i biva kad je većinska vlast nategnuta manjinskom trgovinom sa minornim političkim srančicama i političkim ‘šibicarima’. Prvo je ministar Bojan Bošnjak iz ‘Naše stranke’ završio u pritvoru novembra 2024. godine a sada i ovih dana u toku su hapšenja nekoliko kandidata iz stranke ‘Za Nove Generacije’ – ZNG predsjednika Damira Marjanovića. SIPA je uhapsila ministricu za nauku i visoko obrazovanje Adnu Mesihović i njenu zamjenicu Dženitu Viteškić, te Ibrahima Obhođaša direktora JU Studentski Centar Sarajevo. Sve troje uhapšenih su iz ZNG kolekcije a sumnjiče se za djela korupcije u zapošljavanju. Odlična reklama za strančicu ZNG koja pod hitno mora mijenjati svoje ime. Umjesto stranke za nove generacije postale je kako vidimo stranka za zatvor nove generacije.

Ova minorna, nevažna i nadasve nepoznata partija registrovana 29.04.2022. je samo jedna u nizu bh stranaka koje se zahvaljujući Izbornom zakonu BiH osnivaju iz dana iz ostataka ranijih partija i najčešće uz izore, usljed čega smo svjetski rekorderi po broju političkih partija. Ima ih više od 130. Stranke se uglavnom osnivaju kad ne mogu doći do željene pozicije u stranci i češće uz izbore kada par ‘preletača’ iz već postojećih stranaka odluči osnovati novu i onda u konstituisanju vlasti ‘pregovaraju’, trguju i ulaze u vlast u kojoj je dominantna većina partnera misaona imenica i zavisi od jedne ili dvije kupljene ruke. Poznati slučaj je već odavno na sceni a riječ je o ministru FUPa Rami Isaku koji je u ovakvim trgovinama sa svojom strančicom ‘Snaga naroda’ i sinovima u njoj napravio svjetski uspjeh : od njega i familije zavisi kompletna državna vlast. Po istom receptu su nam u vasti i NES vehabijski kadrovi, SBiH Semira Efendića, ‘Naprijed’ Šemsudina Mehmedovića, SB Fuada Kasumovića … I ZNG u podkapacitiranim kadrovskim šemama, iako nevažna i sa neznatnim brojem glasova zauzela je nekoliko važnih pozicija i čak ministarskih fotelja, šef stranke je ugledni sarajevski profesor Damir Marjanović. Osim njega u ovom više pokretu nego stranci najpoznatije ime je Zlatko Miletić, bivši član strnake DF Željka Komšića i bivši direktor FMUpa, sada delegat u bh Parlamentu.

Nakon hapšenja šef Marjanović je izjavio kako vjeruje u pravosuđe (šta bi drugo?) ali i u svoje ministrice, dok se njegov najjači adut Miletić ‘ogradio’. Kao, ‘odavno je on vidio da mu se u stranci sprema ‘svilen gajtan’ dok u zemlji vlada kriza, i zato mu je ovo sa ministricama ‘morbidno’. ‘Nalazim se u stanju mirovanja’ – rekao je, i ‘neinteresuje me’. Čovjek koji je svaki dan na tv ili u novinama sve je ovo predvidio, mo’š mislit’! Sad ‘miruje’, hibernira, ima mandat a kad mu istekne, može lako u novu ili neku od stotinu drugih partija, hljeba ne fali.

Nevjerovatna je naša bh bh i balkanska sudbina. Danas si ‘kralj nargile’ sutra poslanik ili ministar, odlučuješ o zakonima i sudbinama građana i države, sastaješ se sa čelnicima NATO Saveza ili predsjednicima stranih država. Kao u slučaju sina Rame Isaka, danas si optužen i presuđen za kriminal a sutra i ministar, kao recimo Ramo Isak, Zukan Helez i mnogi prije i poslije njega. U SDA to je već stranačko pravilo : što žešći lopovluk to veća funkcija. Od Odmanagića ‘Osmice’, Prevljaka i Sarajlića do podbuhlog Zahiragića ‘čakijaša’ ili njegovog brata siledžije. Vlast ‘trojke’ je samo kopirala modus operandi, slijede je i ostale stranke i strančice.

Da nam je iko rekao da ove mlade uhapšene ministrice Damira Marjanovića mogu biti ministrice, niko ne bi u to povjerovao osim profesora Marjanovića. Bez imalo namjere za uvrede i znajući da izgled vara, više liče na ‘pevaljke’ ili starlete, ali one su ministrice i doministrice. Za nove generacije. Marjanovićev pulen Obhođaš je baksuznog imena u nevjerovatnoj koincidenciji. Uhapšen je na aerodromu a ne u kancelariji ili kod kuće. K’o da je pokušao pobjeći. šta li? Ovo je treća politička faca zatvora iz politike koja nosi svijetlo ime Ibrahim, što na arapskom znači ‘otac naroda’ a ima i Poslanika sa tim imenom. Takvo ‘očinstvo’ krasi i lik načelnika Trnova Ibru Berila koji je iz zatvora vodio izbornu kampanju i pobijedio i bivšeg načelnika opštine Stari Grad Hadžibajrića koji je mjesecima bio u pritvoru i pušten tek januara ove godine da se brani sa slobode, a petljao je i zgrtao lovu sa sinom i jaranima uz sarajevske parking prostore i ostale nekretnine.

photo : uhapšene ministrice Stranke za nove generacije ZNG i njihov direktor, arhiv