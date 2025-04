SARAJEVSKA VJERSKA (fil)HARMONIJA : da li su ženu na trafici ‘bokserom’ izudarale žene strankinje ili muškarci stranci? Ili domaći ulični jalijaši?

Od maHrame (kako Bošnjaci ‘krste’ maramu), hidžaba (pokrivanje samo kose), nikaba (pokrivanje čitavog lica osim očiju) do zara ili feredže (pokrivanje čitavog lica uz mrežu preko očiju) i na kraju burke (pokriveno čitavo tijelo) mala je razlika, ali IZBiH i zvanična bošnjačka vlast ne odustaje od ovog islamskog pokrivala žena za glavu i islamizacije države. Čime uveliko i odavno uvode u praksu pored postojećeg Zakona o zabrani nošenja hidžaba i zara ovo rigidno vjersko pravilo u sekularni bh građanski i državni sistem. ‘U skladu sa našim tradicijamai vjerom, pokriti glavu je obaveza svake ženske osobe’ – tako glasi svakodnevni poziv ženama bh muslimankama da se pokriju. I ne samo to, dok se na Zapadu već donose propisi koj to izričito zabranjuju, u BiH se slavi ‘svjetski dan hidžaba’, traži se zakonsko pravo pokrivanja žena u bh vojsci, državnim organima i ustanovama, dok je sve više pokrivenih i u bh Parlamentu i u skupštinama Kantona, isto tako i po Opštinama. Nama čak o tome odlučuje i Ustavni Sud BiH uz pomoć bošnjačkih ‘lidera’ i ministara, ne vjeruje se postojeći propisima.

Paralelno sa tim, vizuelni izgled stanovnika naših gradova i opština sve više podsjeća na regije sa Bliskog Istoka ili Azije, sve manje na EU gdje kobajagi želimo i dušom i srcem i u ovu ‘žensku slobodu’ kako se afrimativni govori o pokrivanju kose i lica muslimanki ciljano i po planovima se uvlače najmlađi : djeca i đaci, pa i studenti. Kad nam je već ministrica po hidžabom, šta fali onda đacimai studentima.

No, ova ‘sloboda’ ima ponekad i svoju ‘cijenu’. Ne mislimo pri tom na ostvarenje ili gubljenje kakvih zakonskih prava i statusa. Riječ je o prepoznavanju ili identifikaciji, obaveznoj zakonskoj stavci u mnogim prilikama koja je ovim islamskim pravilima ugrožena.

Jučerašnja vijest kako su ‘dvije strankinje pod nikabom’ metalnom spravom ‘bokserom’ teško ozlijedile radnicu na jednoj sarajevskoj trafici’ kad je pokušala da naplati stvari koje su silom uzete bez plaćanja, naša je slatka bajka o suživotu i multietičnosti glavnog bh Grada, međutim vijest je nepotpuna. Kako je oštećena ili kako su novinari utvrdili da su ove radnje počinile baš strankinje i baš žene? Jednostavno, to je mogao biti bilo ko, i muško i žensko. Posebnu dozu sumnjivosti je pojašnjenje kako su ove strankinje radnicu izudarale ‘bokserom’, spravom koju obično koriste muškarci a žene vrlo rijetko. Napose, ko je identifikovao ove razbojnike ljepšeg spola, kad se zna da njih samo mogu pogledati žene, takvi su nam propisi, budući da se ispod ‘nikaba’ osim očiju ne vidi ništa.

U Sarajevo se slilo svega i svačega od ‘naše braće’ Arapa i sve je više na njegovim ulicama ‘hidžaba’ i ostalih ‘ikaba’, slično je i sa drugim većim gradovima BiH. Moguće je da su u tako promijenjenoj krvnoj slici glavnog grada i žene počele krasti i koristiti ‘bokser’, međutim meni ovo više liči na drski kriminal lokalnih kabadahija nego na zločin ‘strankinja pod hidžabom’. Ostavimo to policiji Rame Isaka da utvrđuje, valjda imaju odjel za moral i ćudoređe kao u svakoj islamskoj državi koji će to ispitati i utvrditi.

Nešto drugo je ovdje bolnije od povreda radnice na trafici. To je budućnost mladih i države koju Rijaset i vlast svjesno i ciljano pod parolom građanštine i sekularizma uvode u svijet ‘slobode islama’. Kako kod kuće u BiH, tako i još više u dijaspori. Bikini je odavno zamijenjen sa ‘burkinijem’, ostaje još nekoliko faza da od ‘hidžaba’ dođemo do ‘burke’.

Za ‘bokser’ će mo lako.

photo : ‘nikab’ ilustracija, arhiv