Šta su to izvršne naredbe sa kojima se bavi američki predsjednik Donald Trump, koje kao na fabričkoj traci izbacuje iz dana u dan, i koliko će ih još donijeti i potpisati?

* Kažu da je Trump od dolaska po drugi put u Ovalni Ured donio i potpisao preko 200 izvršnih naredbi, samo za prve dvije sedmice donio ih je ravno 40, sada je brojka veća od dvije stotine.

Neke od njih kao ona o protjerivanju ilegalnih emigranata a posebno onih koji su već počinila teška krivična djela imaju smisla i logike, međutim većina takvih naredbi koje su zapravo jedna vrsta propisa, ‘uslovnog zakona’, zapravo su neracionalni, nepotrebni i ishitreni potezi obećani u izbornoj utrci da ih ismijava i američka javnost. Mnoge od njih, kao primjerice ova zadnja o carinskim stopama koje on u ime Amerike uvodi na čitavom prostoru Zemaljske Kugle zabrinule su čak i njegovu stranku Republikanaca i njegovu kastu milijardera a kod širokih narodnih masa izazvale ogromna ogorčenja i proteste širom Amerike, budući da su se efekti takvih mjera odrazili negativno ili će se odraziti vrlo brzo na sve građane i firme, na čitavu ekonomiju, čime je postignut sasvim suprotan efekat od zamišljenog.

* Zašto je Trump pribjegao ovim predsjednički aktima, ne zna se sa sigurnošću. Jedni kritičari kažu da je to njegova osveta prethodnoj administraciji kojoj ujedno dokazuje da ‘oni prije njega nisu ništa radili ili su namjerno radili pogrešno’, druga da želi pokazati svjetsku silu i moć i sa tim straši i svoju državu i vodi je u propast kao i ‘ostatak’ Svijeta, treći se osvrću na njegov stil i način rada : ponaša se kao prebogati trgovac kako posmatra i državu. Šta god od toga bilo tačno, garađanima se ‘ne piše dobro’, dobro neće biti ni tajkunima i milijarderima sa kojima se udružio i koje je uveo u Bijelu Kuću, onakvima kao što je i sam, dok je imidž Amerike njegovim potezima u EU i generalno u čitavom Svijetu ovim njegovim aktivnostima poprilično uzdrman. Što je najgore, Trump nema namjeru odustati i za pretpostaviti je da će i u buduće donositi i potpisivati takve mjere.

* Izvršne naredbe ili uredbe nisu nepoznanica u pravnom sistemu Amerike i ovlaštenjima predsjednika, i nije prvi put da ih predsjednici donose. Zapisano je da je recimo Abraham Lincoln još u ono davno doba donio izvršnu uredbu u vezi ropstva, Roosvelt u vezi vojnih ugovora i ugovora sa vojskom, donosili su ih i George W. Bush, Obama ili Joe Biden, međutim nijedan od predsjednika ih nije donosio ovoliko i na ovaj način. Po Ustavu Amerike, izvršne naredbe su zapravo ‘uslovni zakoni’, jer podliježu ‘potvrdi’ Kongresa ili akcijama nekih drugih organa države. Ne znači da će svaka od Trumpo-vih potpisanih naredbi automatski postati zakon, iako on to predstavlja drugačije. Vidjeli smo da su mnoge ili zaustavljene na određeno vrijeme ili se razmatra na sudovima njihovo ukidanje. Po Ustavu Amerike u članu II, stav 1 i u stavu 3 istog člana koji je neprikosnoven, predsjednik može izdati ‘executive order’, izvršnu naredbu sa kojom ukazuje ili ispravlja propuste u propisima ili na činjenicu da se zakoni ne provode kako treba, iz čega je Trump izvukao svoje pravo da ih kao na fabričkoj traci proizvodi iz dana u dan pretvarajući ih u propise. Da bi takve naredbe postale propis, zakon, moraju biti odobrene u Kongresu ili od nekih drugih državnih agencija. Što je sasvim logično i ispravno, da je drugačije, onda bi samo predsjednik donosio zakone, i to još mimo Ustava. Ovolike uredbe stvaraju i privid da niko u vlasti ništa ne radi osim njega, slijedom čega se nameće zaključak kako onda Americi ne treba zakonodavna vlast, tu je predsjednik koju je zamjenjuje. No, relanost je drugačija, dok se one ne potvrde ili opovrgnu a što može potrajati zbog složenosti pravosudnog sustava, ovakve naredbe mogu i već jesu prouzrokvale haos u pravnom sistemu. Zato jer se po nekima već počelo postupati a neke će proizvesti efekat ubrzo.

* Ova zadnja uredba sa uvođenjem kažnjeničkih carinskih tarifa prvo Canadi i Mexicu a potom Evropi, Aziji, na Balkanu pa čak i nekim pustim ostrvima, svima osim Rusiji i Putinu nije ostavila ravnodušnim nikoga. Počele su kontra mjere i Wall-Street se uzdrmao, cijene su skočile u vis a burza zatrešena i preplašeni narod se sručio na ulice uplašen za svoju budućnost, jer jedino je ovim mjerama on najviše pogođen. Usljed čega je Trump ‘odgodio’ stupanje na snagu carinskih tarifa na 90 dana’. Svima osim Kini, nju je ‘uzeo na pik’. A čitava Amerika preplavljena kineskom robom, a veliki broj američkih fabrika u Kini.

Biće da su bogati milijarderi uplašeni najviše za svoje bogatstvo i da je Trump ustuknuo zbog njih ‘dok ne razmisli’, i dok se ne ‘sabere’ kuda ide ovaj trgovinski rat i kako će završiti. Iako je on naredbama ukinuo i USAID, skresao dio troškova zdravstva a preko leđa siromašnih ili zakinuo obrazovanje, nijedna od donešenih uredbi nije naišla na ovakav otpor njegovih najbližih suradnika kao ova, po čemu se da naslutiti da će njegovo ‘oslobađanje Amerike’ i njegova izborna parola ‘učinimo Ameriku velikom i bogatom’ doživjeti još izmjena i poteza.

* Ako se donekle i može razumjeti donošenje ovih propisa na ovakav način u pojedinim segmentima državnih propisa, u nekima je zaista nerazumljivo pa čak i komično. Kao što je, na primjer’ njegova uredba o plastični štapićima ili o protoku vode u tuš kabini. Što je izazvalo dozu humora i vica. Predsjednik se bavi količinom vode koja prolazi kroz tuš samo radi svoje frizure. Tako je on, naime pojasnio donošenje ovog propisa kojim za razliku od onog od Biden-a sada dozvoljava veći mlaz tuša, kako bi – kako reče Trump, mogao imati svoju ‘finu frizuru’ koja hoće i traži više i snažnije mlazove vode.

Za sada, Trump je od one famozne izjave nakon uvođenja carinskih tarifa ‘svi me zovu, ljube u guzicu i mole da razgovaramo’, završio ‘pod tušem’ i ‘ljubljenje’ odgodi na 3 mjeseca. No znajući ga, poznavajući njegovu sujetu i trgovanje sa svim i svačim, čak i kod sklapanja obećanog mira u Ukrajini gdje dosadašnje donacije hoće prinudno naplatiti mineralima, naftom, plinom i energijom, ili sa narodom Paletine kojeg hoće iseliti i tu napraviti hotele i tornjeve, spomenimo i bezobraznu najavu pripajanja Canade ili kupnju silom Greenlanda, neće on sa tim prestati lako. Osim ako ga ne umire oni ‘1% Amerikanaca’ (koje su već pogodile njegove naredbe o carinskim taksama) koji u ime ‘onih 99%’ vladaju Amerikom.

I Bijelom Kućom. Njegov najbliži suradnik Elon Musk, državni prazit broj kojeg je nezakonito ustoličio u Bijelu Kuću i koji uz onaj bezobrazni osmijeh ravnodušnog i otkačenog bogataša sugeriše i učestvuje u krojenju propisa, već je dijelom razočaran sa carinskim brojevima. Šta će se tek desiti ako uredba nastavi da živi poslije devedest dana i ako se otkrave milijarde dolara i njemu i jaranima, možemo samo pretpostaviti.

