žriJEBANJEM i ‘slatkim grijehom’ do funkcije : Pored funkcije v.d. i Poslovnika i Statuta koji zamjenjuju zakone sve više se u državnu vlast uvodi lutrija i bubanj kao zakonsko sredstvo izbora funkcionera

Ne zna se koja je to pametna glava smislila pa u bh propise ugradila izbor funkcionera države uz pomoć lutrije i bubnja ali ova inventivnost i snalažljivost postaje naša realnost.

Čuli smo i doživjeli da se i na odlazak na ekskurziju u Saudi Arabia-u – na hadž vrši zrijebanjem sretnih dobitnika (jer gužva je i ekspanzija pa se Rijaset zadovoljio sa ovim kockarskim igrama na sreću protiv kojih se tobože bori svim srcem i dušom), u praksu je u nemogućnosti donošenja propisa, dogovora partnera u vlasti i trgovine foteljama odavno i uveliko funkcija v.d. postala nezaobilazan faktor u razvlačenju (možeš biti v.d. sve dok se ne izabere ‘pravi’ funkcioner) legalnog izbora funkcionera dok se ‘ne steknu zakonski uslovi’. Na ovaj način imamo vd. predsjednika Ustavnog Suda, v.d. SIPAe, v.d. direktora KCUSa i tako redom sve do kantona i opština. Imamo i svemogući Pravilnik i Statut kao interne akte ustanova koji također mijenjaju zakone, zaobilaze ih. Sve što nema u zakonu a hoćeš da bude zakon, samo ugradiš u Pravilnik ili Statut i eto rješenja. Nema žurbe za zakonitošću i izborom. Najočitiji primjer zaobilažanja propisa dobili smo na mjestu gdje se najmanje očekivalo, u Ustavnom Sudu BiH. Podsjećamo, u nedostatku sudija, sudije se dosjetile pa donijele Pravilnik po kojem, iako su obavezni ići u penziju, mogu ostati sudovati sve dok se ne izaberu druge sudije. Veselo a praktično, predsjednica Ustavnog Suda SDA stručnjakinja Seada Paravlić je tako kao penzionerka sudovala i još (malo) suduje, i sve je ‘po zakonu’.

Sada je aktualan bubanj i čarobne kuglice lutrije. Samo upališ ‘mješalac’, ili nađeš kakvu staklenu posudicu, ubaciš papiriće sa imenima i loptice sa imenima ili nazivom stranke i eto izbornog veselja i štimunga. Samo nam još fali nekadašnja barbika Lutrije koja ‘ima srce’ pomamna još uvijek Suzana Mančić pa da politički ugođaj bude upotpunjen.

Iako je kocka porok i po islamu i po državnim propisima, iako smo po broju stanvonika srazmjerno broju igara na sreću i kockarnica u (ne)slavnom svjetskom vrhu, polako ali sugurno ozakonjuje se ovaj vid isprobavanja sreće i na nivou državne vlasti.

Famoznim žriJEBANJEM država ozakonjuje kockanje. Gdje god se ‘ne možemo dogovoriti’, a teško ide gdje god se upre, pali bubanj. Ili ubaci u stakleni ćup imena pa promješaj, stvar riješena.

Jula 2024. smo u bh Parlamentu odigrali ‘bingo’ tako što je izvlačenjem iz bubnja izvršeno biranje delegata u bh Parlament. Jebenom sećom a ne po propisima, Snježana Novaković Bursać je nakon rotiranja u bubnju ‘kinder jajeta’ ostala bez funkcije a sretni dobitnik Nenad Vuković je postao parlamentarac i zasjeo u njenu fotelju. Bubanj je proradio i sve pripremio za izbor načelnika Sarajeva, gdje je kao v.d. trenutno Predrag Puharić, muška verzija (ona voli baklave a on hurmašice) bolesno nasmijane Benjamine Karić. Sve od prošlih lokalnih izbora pa do sada, delegati opštinskih vijeća Sarajeva koji biraju načelnika glavnog bh Grada nisu se mogli dogovoriti (čitaj : nisu uspjeli dovršiti otimanje resursa i fotelja, najviše se čekalo na dovršetak postupka izbora kod turskog školarca bivšeg SDAovca Semira Efendića), sada jesu ali opet je zapelo, jer dva delegata iz opštine Centar imaju ‘isti broj glasova’. Da bi se konačno implementirali izborni rezultati zadnjih lokalnih izbora, CIK-Komisija za izbor i imenovanja je opet upalila i pripremila izvlačenje sretnog dobitnika. I ‘izvukla ga’ jučer da prostite iz bubnja, sad se može krenuti u proces izbora načelnika Sarajeva.

Ovom najnovijem izumu za sretno kompletiranje države nije odolilo ni najviše pravosudno tijelo, famozni VSTV, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, organ koji bira i sudije i tužioce, a kuglice i pairići se spremaju uz tobože novi Zakon o VSTVu koji ide ovih dana u proceduru.

Glavni ‘reformatori’ bh pravosuđa se nisu mogli dogovoriti niti iznaći pogodan zakonski osnov za institucije iz kojih će se u buduće birati članovi ovog organa, provedbu etničke i spolne zastupljenosti pa su promptno osmislili Komisiju koja će obaviti i nadgledati žrijebanje i izbor tih institucija. Inače, zakon nazivaju ‘novim’ iako je blijeda kopija starog, ali svejedno on ide u proceduru kao ‘evropski’. Naime, iako je Venecijanska Komisija dala negativno svjetlo jer se i dalje u ‘novom’ zakonu zadržava ‘etnički’ princip, šefovi sudija i tužioca se nisu na to obazirali pa su zadržali dosadašnji ‘konstitutivni’ model izbora i imenovanja. To u BiH najviše odgovara. U prijedlog ‘novog’ zakona je također izbjegnuto unijeti odredbe o ‘sukobu interesa’ na čemu posebno insistira EU, zato jer glavnim nosiocima pravosudne države nikako ne odgovara ta formulacija. Nema tu sukoba interesa, interesi se ne sukobljavaju već dogovaraju, a da bi pospješili usvajanje takvog Zakona, VSTV je ugradio odredbu po kojem će se te stvari rješavati Pravilnikom.

Logično. Jeste kockanje ‘slatki grijeh’ ali žriJEBANJE je još slađe. Tu svak(a)o dobiva, to je dodir sreće.

photo ilustracija : izbor petog delegata u bh Parlament, arhiv