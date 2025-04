LOBIRANJE ZA BiH U USA : Sasvim očekivano ministar vp BiH hadžija Dino Konaković kopirajući Dodika u pronalaženju lobista za BiH po svaku cijenu još 2023. našao konsultante u redovima džematlija, njegov glavni ‘konsultant’ Almas Šehić je svojevremeno tražio isključivo ženu muslimanku putem oglasa na internetu

* Da bošnjački političari kopiraju Dodika nije nikakva vijest to se vidi iz dana u dan. Ako, primjera radi, Dodik postroji Policiju entiteta, onda i ‘svoju’ postrojavaju u Sarajevu ili u Tuzli. Ako iz Srbije dopre vijest da je Vučić nabavio dronove, odmah se oglasi Zukan Helez pa i on nabavlja još bolje i savremenije’, i tako redom. Ako Milorad Dodik glumeći državu angažira lobiste preko kojih se želi približiti Bijeloj Kući, a to radi već godinama, onda po inerciji (ali sa velikim zakašnjenjem) i BiH mora imati svoju lobističku firmu. No, za razliku od Dodika koji u Republici Srpskoj može odlučiti šta god zamisli, sa lobiranjem i lobistima u BiH je to znatno teže, po propisima se za izdvajanje novca moraju saglasiti ‘sve tri strane’, a svi znamo da je to teško ili nikako izvodljivo.

* Ovih dana priča o angažovanju lobista BiH u USA gdje su sve oči i uši uprte zbog krize i raspada sistema i države, dobiva na snazi. Nakon što je Dodik pored već aktivnih advokatskih lobističkih ureda angažovao advokata i bivšeg načelnika New York-a (Rudy Giuliani) koji je nedavno dolazio u Banja Luku, angažovan je i Rod Blagojevich nekadašnji funkcioner a kasnije zatvorenik kojeg je pomilovao Donald Trump, milioni dolara iz entiteta se slijevaju u advokatske i konsultanstske kuće u Americi, svako hoće da samo ‘njegova istina’ dopre do Kapitola, na red je došla i Bosna. Po logici događaja, i BiH se ‘trgla’ pa vijesti govore kako je ministar vanjskih poslova Dino Konaković ‘pretpotpisao’ (šta god značio ovaj glagol i izraz a ne znači ništa i nepravilan je, ugovor o eventualnom zastupanju se ne može ‘pretpotpisati’ već se može potpisati predugovor) lobističke ugovore za lobiste BiH, daju se i konketne informacije. Predstavnici Srba u vladi BiH se protive jer smatraju da je ova akcija Konakovića privatne prirode jer za sklapanje takvih ugovora mora dati saglasnost država a Srbi neće dati takvu saglasnot nikako i nikada, predsjednica ministarskog Vijeća najavljuje da će se ispitati postupak Konakovića i utvrditi da li je ‘postupio po zakonu’.

* Da li je Konaković u silnoj želji dokazivanja da radi ‘punom parom i uspješno’ postupio privatno ili nije, saznaće se, vjerovatije je da jeste nego što nije jer za to je ‘genetski predodređen’, međutim iz onoga što je dao u javnost vidi se da je opet ‘fulao’ i da se potvrđuje naše pisanje od ranije kako bošnjački predstavnici u vlasti u USA koriste za lobiranje džematske udruge i navodne ‘nevladine’ udruge, asocijacije, fondacije, vijeća, kongresi i slične slatkaste firme koje su preplavile ne samo BiH već i Ameriku. Neke o predstavnika tih krovnih organizacija Islamske Zajednice Sjeverne Amerike i Canade smo već vidjeli u UNu sa Zlatkom Lagumdžijom i sekretarom UNa, iako se radi o radikalnim islamskim aktivistima po džamijama i džematima a djeluju u oviru KBSA (Kongres Bošnjaka Sjeveren Amerike), BANA (Bošnjačko američka Nacionalna Asocijacija) ili preko udruge Bošnjačko Nacionalno Vijeće. Ova priča o bh lobistima koji su uvezani sa bh ambasadom u Washigton DCu te sa predstavništvom IZBiH u Americi (također sa sjedištem u Washington DCu) iako sada plasirana – nije novost. Njeno javno objavljivanje je inicirao bh ambadaor u USA Sven Alkalaj sa kojim je Konaković na tome aktivno radio još od 2023. godine. Tajno, svakako, kao što je djelovao i uz Rezoluciju o Srebrenici pri UNu, razrađujući postupak u krugu par osoba, Denisa Bećirovića, Reisa Kavazovića i Lagumdžije.

* Možda Konaković zbog situacije u BiH i ustrojstva države nije imao puno izbora u ovoj lobističkoj akciji, međutim opet je odabrao pogrešnu a njemu najdražu varijantu. Koja se uklapa u njegovu ideologiju islama po čemu je prepoznatljiv i kome ove grupacije najviše odgovaraju. Koliko je to štetno i pogubno po sekularnu državu, posebno je pitanje na koje se on ne osvrće.

Sadašnji konsultanti i lobisti koje je nepismeno Konaković označio ‘pretpotpisivanjem’ su zapravo grupa uzornih mladih džematlija sa kojima se on sastao u duštvu Sven Alkalaja još 2023 i razradio plan lobiranja, što je inače i praksa bh političara koji dolaze u Ameriku. Usljed čega imamo sitaucaju da je radikalni šef web portala Bošnjaci.net vlasništvo IZBiH Esad Krcić sandžaklija čest gost Lagumdžije i ulazi u UN kad mu se ćefne. Tog mračnog i vjerski zadojenog tipa prima često u svoj ured Kavazović, dok mu je i notorna načelnica Benjamina Karić na jednom od svojih službenih ekskurzija u USA uručila ‘zlatnik Sarajeva’, za negovu ‘borbu za BiH’. Željko Komšić se pak sastaje u svojim dolascima u Canadu sa tamošnjim direktorom parazitskog ‘instituta za izučavanje genocida’ sa sjedištem u džematu Hamilton, Canada, ‘akademikom’ muftije Zukorlića Emirom Ramićem. Svem Alkalaj, bh ambasador je svakim svojim dolaskom u New York u društvu džemata i njihovih ‘druženja’, koje često završavaju poslije džamija po kafanama i restoranima Sandžaklija u New York metropili. Na isti način sa ‘našom dijasporom’ u Americi susrete ima i Denis Bećirović, Konaković i da hoće, a neće, nije izuzetak. A ima se i ‘materijala’. Samo u ovoj državi Amerike ima zvaničnih preko 400 objekata IZBiH.

* Grupu lobista Konakovića čini grupa mladih Bošnjaka koji su diplomirali na menadžmentu ili biznisu i u njoj su Ismail Ćidić, Jasmin Ćesko i Almas Šehić. Ovaj potonji – Šehić sa kojim je Konaković sa prvim danom aprila ove godine potpisao ugovor o konzaltingu i lobiranju je inače rođen u Njemačkoj odakle je došao u Ameriku. Po ugovoru datom medijima lobirati će besplatno i ima zadatak da radi na pronalaženju zvaničnih lobističkih kuća bliskih Trump-u. Šehić je svoj posao zvanično registrirao kao agent za zastupanje strane države, što se može vidjeti na zvaničnoj stranici američkih organa. Kako njegov angažman nije razmatran na vladi BiH, velika je vjerovatnoća da se radi o tajnom i poluprivatnom angažmanu koji će se pravdati savjetničkom funkcijom Šehića koja je besplatna. No, u aktu o registraciji on je naveden kao agent države BiH.

* Grupa sa Šehićem je prvobitno djelovala pod firmom-udruženjem ‘Mi smo Dynamics’ Florida i poznata je na socijalnim mrežama kao firma ‘naši Nomadi’, ugovor sa Konakovićem je Almas Šehić potpisao ispred udruženja pod drugačijim imenom – Alliance Madison Wisconsin koja je registrovana u državi Wisconsin. Istovremeno Konaković obavještava da je ‘pretpotipsan’ i ugovor sa lobističkom kućom osoba bliskh Trumpu, sa firmom ‘Continental Strategya’, čiji šef je Carlos Trujillo porijeklom Argentinac, inače nekadašnji službenik u organima američke administracije i veoma blizak Donald Trump-u. Iako su ‘Nomadi’ sa Floride gdje sjedište jedne od više kancelarija ima i Trujillo, Almas Šehić je novu ‘firmu’ koja je sada savjetnička i lobistička firma BH registrovao u državi Wisconsin u gradu Madison. Da li će Konaković plaćati svoje konsultante i savjetnike, u ugovoru piše da je zastupanje besplatno’, ne zna se. No, zna se da nijedna savjetnička funkcija nije besplatna, iako se tako navodi u ugovorima. Posebno se nagrađuje ‘patriotsko savjetovanje’, što opet logično znači da će država BiH plaćati i posrednike ‘Nomade’ i advokate lobiste.

* Šehić i njegova ekipa su mladi i bez iskusta u lobističkim vodama, ali Konaković kao što rekosmo, računa na džemate i džematske udruge te njihove veze, njihova silna pisma Bijeloj kući, senatorima i kongresmanima a što sve sinhronizira IZBiH, koja kao prava država ima i svoje zvanično predstavništvo u Americi,kao što ga ima i u Bruxellesu. Nismo uspeli saznati da li je Almas Šehić našao lobiranjem ženu koju je tražio svojevremeno dok je bio mlađi putem socijalnih mreža, ali jesmo saznali kakav mu je ukus. Žena mora bit isključivo muslimanka, hidžab je tu, naveo je i da je po orijentaciji ‘sunni’ i još neke detalje. Kao izmišljen za Konakovića i za državu BiH.

Ako već nije mogao naći ženu bez oglasa, logičnim se postavlja pitanje : kako će naći lobistički put do Donald Trump-a?

photo : sastanak Konakovića, Sven Alkalaja (sasvim desno) i Almasa Šehića (drugi s lijeva na slici) sa ‘nomadima’ 2023, u okviru oglas Šehića kojim traži ženu muslimanku, arhiv