PROBLEM SA ZUKAN HELEZOM je u tome što sve zna ali nam ne može reći, naš problem je što ga ne razumijemo

Jednom će poodavno ‘bjegunac’ koji ne bježi Milorad Dodik, dok je još onomad bio miljenik sandžačkog šereta i Bošnjaka sa ‘dna kace’ Senada Hadžifejzovića, pripomenuti na njegovoj tv da i među Bošnjacima ima onih koji žele i dogovaraju podjelu Bosne, na čemu on svojski radi. Na uporno ono ‘naše’ a poznato ‘imena, imena’ Dodik se samo kabadahijski cerekao i ‘ekskluziva’ je ostala praznih ruku. Poslije će sličnu tezu zagovaranja podjele države u redovima Bošnjaka i opet kod hadžije ‘Sandže’ Senada najavljivača i odjavljivača rata u BiH ponoviti i dr. Ivo Komšić potkrijepljujući to sa imenima i tvrdnjom da su to dogovarali Bakir Izetbegović i Dragan Čović.

Na ovo nisu reagovali prozvani, međutim kad je nedavno, prije samo četiri dana isto štivo izučio i sveznajući i svemogući ministar ‘sa najvećim mudima’ (titula koju dodijeljuju Bošnjaci ‘gazijama’ i čuvarima države BiH, Republike, kojom su okitili ovog nabildanog SDPovca Bošnjaka nakon javne jebačine matere Dodiku partneru ‘trojke’ juna 2023. godine u Konjicu) Zukan Helez, javnost se malo zainteresovala oko tih ‘non-paper’ smicalica. Tim prije i u svezi sa krizom vlasti i države koja ovih dana prelazi nažalost u pravi cirkus i medijsko ludilo. Jer, nije mala stvar kad to tako važan i odlučan čovjek sa takvim genitalijama bubne u eter i kad opet to ostane nedorečeno.

Za razliku od Dodika i Komšića, Zukanova riječ ima posebnu težinu i posebnu važnost, i ovaj neustrašivi ministar, predsjednik, obavještajac, diplomata i vjernik nas svakodnevnim izjavama i potezima u to uvjerava. Ako su tvrdnje Dodika i dr. Ive Komšića bazirane na istorijskim činjenicama iz ratnog perioda ili usmjerene na dogovor Miloševića i Tuđmana, ili na akta Alije Izetbegovića o ‘krijeposnoj islamskoj državi Bosni i Hercegovini’, ova Zukanova ‘ekskluziva’ je baš onako za uho primamljiva. Jer je iz bliže naše istorije, a Zukanova je svaka tačna i neoboriva.

On veli za FTV (kasnije je isto ponovio i na muslimanskoj tv ‘Hayat’) da je za informaciju saznao ‘prije mjesec dana’ i da je ‘doživio šok’, jer su ‘karte podjele Bosne crtali domaći akteri probosanskh stranaka’. Na ‘bitnom mjestu’ je ‘gledao kartu’ i ‘naš dio Bosne’, uz dato objašnjenje ‘šta će nama Gacko ili Laktaši, to nije naše’, i od tada evo već četiri dana Zukan još u šoku, ne možeš ga prepoznati.

Kod ovakvog stanja stvari postaju događaji u Republici Srpskoj malo jasniji, kao što postaju jasniji i obrisi (ne)djelovanja države i međunarodne Zajednice na poteze Dodika i krizu u državi.

Problem sa Zukanom je što ima previše podataka i što sve zna, a naš problem je što ga nikako ne razumijemo, zbog čega sada čovjek pati i pod stresom najavljuje da ne može dati detalje jer bi to dovelo naciju u ‘defetizam’.

Vidjeli smo i čuli da se Zukan bavi i predsjedničkim poslovima, i diplomatskim djelovanjem’, ne propušta ni kontakt sa Reisom čije savjete uzma ozbiljnim, saznali smo od njega da imamo našu bh pušku, čak se sa njom uslikao, da proizvodimo i prodajemo dronove domaće proizvodnje, da uskoro dobivamo i helikoptere i rakete, da ima svoju obavještajnu vojnu službu, da ima podatke kad će Vučić ‘pasti’ u Beogradu, kad će Dodik biti uhapšen (imaju tri scenaria ali nam ne može otkriti detalje), da smo najsposobniji i da su ‘zajedničke oružane snage’ od kada je on ministar najbolje opremljene, sve smo čuli i vidjeli ali ovo sa mapom je nešto specijalno, a evo i zbog čega. Ako je Dodik izvršio državni udar a jeste makar u pokušaju, i ako je to teško krivično djelo a jeste, onda je i ovo crtanje karata i podjela Bosne od ‘probosanaca’ slično ako ne i isto krivično djelo, ali Zukan ga ljubomorno čuva samo za sebe. I neće da saopšti imena ‘crtača’, čuva ‘naciju od defetizma’. No, ovakvim čuvanjem tih podataka, Zukan je sa tom tajanstvenošću i sebe doveo u stanje saučesnika i prikrivača takvog krivičng djela. Dodatni razlog za njegov stres i šok, ako je to Zukan uopšte shvatio.

No, znajući ga kao’patriotu’ i bezrezervnog borca, ostavimo da to odrade ‘nadležni državni organi’. Uz nadu da neće čekati zvaničnog podnosioca krivične prijave kad se već sam javno potpisao. Kao što znamo, naše Tužilaštvo ništa ne poduzima po službenoj dužnosti kako zakon nalaže već samo ‘oformi predmet’ po prijavi. Pitanje svih pitanja je ovdje šta će mo sa ‘defetizmom nacije’? Jer nema dileme, čak iako nas brižno od toga čuva, Zukan nas je ‘defetizirao’.

Ja velim ovako. Sve dok mi ne skontamo nadležnosti i djelovanje ministra i čuvara države, nama će biti ovako. Ko nam je kriv kad ne shvatamo da ministar ima sve u svojoj velikoj glavi koja je od silnih saznanja i informacija porasla previše u odnosu na nabildano tijelo, prijeteći da pukne od prenatrpanosti informacijama ali zbog prirode posla i tajanstvenosti ne može i ne smije sve odati.

Dakle, opet je do nas nije do njega.

