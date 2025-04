DIPLOMATSKI BH SCANDALI NISU MALI : ‘Slučaj Dodik’ izrodio ‘slučaj Konaković’ i mnoge druge : Svakako je skandal protjerivanje austrijske ministrice (Anna Lührmann) iz Republike Srpske ali to nema veze sa diplomatskim skandalom, posebno ne sa terorizmom kako je događaj okarakterisao bh ministar Dino Konaković, to je već viđeni ‘folklor’ bh mahalske vlasti i diplomatije …

Nema sumnje, austrijska ministrica Anna Lührmann je protjerana, najurena ili još bolje – naređeno joj je da napusti bh entitet kao ‘persona non grata’, uz obrazloženje da joj se može svašta desiti ako ne postupi po naredbi. Može Milorad Dodik u stilu Fadila Novalića SDA premijera u zatvoru, jer mu se hoće i jer može, tu silu i bezobrazluk opravdati riječima ‘nije protjerana već je ispraćena’, svi znamo kako se ‘ispraćanje’ desilo. Međutim, samo malo manji bezobrazluk od Dodikovog je izjava ministra vp BiH Dine Konakovića kako se radi o ‘diplomatskom skandalu i terorizmu’. Iz jednostavnog razloga jer Republika Srpska nije država i ove radnje ne mogu biti u domenu diplomatskog skandala već u domenu krivičnog djela (ili više njih, i ne samo počinjenih od strane Dodika već i ostalih uz njega) i kućnog odgoja i morala, ali isto tako čak ni po knjižnoj definiciji ne radi se o terorizmu ali ga Konaković ciljano koristi. Da bi događaj smjestio u sveopšti državni i medijski progon i linč Dodika i da bi u očima EU u nemoći državnih organa iznudio kakve olakšice i pomoć u hapšenju ‘trojke’ Republike Srpske.

No, efekat je suprotan a Konaković još jednom pokazao da je plitak u diplomatiji i da u želji da što prije prekombinuje vlast uporno posrće. Činjenica je da u diplomatiji istupa više privatno i u skladu sa političkom opcijom koju vodi te da tu nije odmakao ni centimetra od Bisere Turković kojoj je spočitavao nesposobnost najavljujući silne promjene te da se, kao i većina bošnjačkih političara, miješa u rad Tužilaštva, Sudova i generalno pravosuđa, miješa se i u odnose susjednih država, a kako vrijeme krize u BiH odmiče, Konaković sve više liči na srbijanskog predsjednika Vučića. Samo mu još fali kineska tabla i hrpa flomastera, papira sa kojima maše svaki dan po tv stanicama i vanrednih presss ‘obraćanja’ je nakupio poprilično.

Ovakav način komuniciranja i vođenja države nije svojstven samo Dodiku i Konakoviću, to je nažalost sastavni dio ‘našeg folklora’ u vlasti i u diplomatiji. Za razliku od poteza Dodika nazvanog diplomatski skandal koji je za svaku osudu i radnju tužioca i Suda, i u FBiH ima toga na ‘pasja zvona’ ali iako na nivou države, plaćeni državni mediji to ne vide, vlast posebno. Čime opet dolazimo na isto ili gore, jer kažu BiH je država.

Državni scandal je prije svega svaki prijem stranih ambasadora kod Reisa Kavazovića, a ovaj ‘BiH Ajatolah’ ih je naprimao kolio hoćeš kako u nastupnom dolasku sa akreditivima tako i onih redovnih isjedavanja stranih službenika u ‘Dvorima na Kovačima’, no nijedan takav događaj nije ni u medijimani u vlasti obilježen kao skandal. Scandal je i kad se Reisu pravi ‘iftar’ u uredu Denisa Bećirovića i kad se to nazove’iftarom za diplomatski kor’. A pravo su događaji scandalozni i diplomatski jer BiH je sekularna i građanska država i ne bi trebala svoje državne prerogative davati vjerskom vođi i vjerskoj zajednici. Diplomatski scandal je i kad bh ambasador u državi Qatar (­sin generala Halilovića Semir) optuži dio osoblja za tajno snimanje njegovog djelovanja i kad ne dođe na posao šest mjeseci, ali Konaković o tome šuti. I sam izbor bh ambasdaora je skandalozan do ‘daske’. Šta znam, po meni je diplomatski scandal i kad Željko Komšić skupa sa Šefikom Džaferovićem onako poluprivatno, kao i Dodik, proglasi ruskog ministra vanjskih poslova ‘personom non grata’ i odbije se sa njim sastati na njegov zahtjev decembra 2020 godine, čak i kad Emir Suljagić u ime države sa ‘majkom svih majki’ sam ocjenjuje ko je od stranih državnika ‘dobrodošao’ a ko ije za Potočare … Ili šta znam, kad ministar Konaković sam odluči da iftar sa Bošnjacima Sandžaka pretvori u svoju misiju uz Zapadni Balkan propalu projekciju u susjedstvu uz obrazloženje da ima na to pravo jer milioni Bošnjaka ne mogu bez toga uživati u Ramazanskim sijelima i ‘iftarima’, ma ima tog akoliko hoćeš, Benjaminu Karić koja kao načelnica glavng grada putuje po svijetu i razgovara o državnim poslovima ne smijemo ispustiti …

Kad smo kod Austrije, zgodno je pripomenuti bošnjačkim medijima stidljivo popraćeni scandal Zukanovog vojnika školarca u Austriji, koji se zbog ‘vjerskih razloga’ odbio rukovati sa ministricom Austrije koja je žensko, nakon što ga je iškolala i dala mu certificat. Ovog vehabiju je uz savjet Reisa Zukan ministar tajno primo u oružane snage BiH, tek kad je stigla reakcija iz Austrije, njegov zamjenik se izvinuo, Zukan samo preko ‘fejsbuka’. Evo, najnoviji i opet u rukopisu Konakovića a uz saglasnost ‘trojke’ je i više od diplomatskog scandala, izjava to potvrđuje. Pismima se traži pomoć EU i EUROFORa u hapšenju Dodika, Viškovića i Stevandića čime se daje do znanja da medijsko naprđivanje i medijsko hapšenje nije ništa drugo osim napaljivanja raje u FBiH i opozicije u Republici Srpskoj i da se time samo potvrđuje nemoć države, a istovremeno se EU optužuje kako ‘pojedinci nutar tehnokratskih struktura u pojedinim EU institucijama kroz takozvani ‘prijedlog deeskalacije’ predlažu da se Dodik abolira od krivičnog gonjenja u zamjenu za njegovo pokajanje i povlačenje svih neustavnih zakona’ pa se onako junački ‘helezovski’ i nenadjebivo poručuje da ‘takvi nemaju partnere’ u ‘trojci’, jer da nema pregovora sa onim a koji vrše državni udar na državu…

Drugim riječima, ‘mi smo odlučili tako’ i nećemo ‘deeskalaciju’ već hoćemo eskalaciju.

Čak i kad se vode ratovi godinama, razgovori i pregovori su najčešće jedino sredstvo okončanja sukoba. Tako je okončan i surovi bh rat u Bosni, trenutno se pregovara u vezi primirja u Ukrajini i u Palestini. Djelovanjem Dodika u BiH nije bilo ni sukoba ni žrtava, nije naravno ni izvršen državni udar a svi tu frazu koriste i svako, bukvalno svako u BiH studira, tumači i krivični postupak i zakone, pa opet ‘trojka’ onako snažno i samouvjereno odbija svaku vrstu pomena na pregovore. A zna kako je složen i spetljan daytonski sustav države i entiteta, zna da je nemoguće sa ovakvim ustrojem bez prolivanja krvi sprovesti naredbu hapšenja i privođenja, pa i pored toga apriori odbija svaki pomen razgovora i pregovora i hoće ‘slomiti zube’ Dodiku i pokazati moć države. Mjesecima se ništa ne radi već se samo zavađa narod opasnim igrama i bh raja u Federaciji, mediji od pravosuđa i tužilaštva napraviše cirkus, pripomažu Ramo samoproglašeni FBI agent, Zukan, Bećirović, Reis i SDA botovi i načelnici, čak i od Interpola napraviše dramu iako su znali da se radi o političkom progonu i zamolnici. Povrh svega toga, ‘trojka’ još pored Dodiku prijeti EU ‘raskidanjem partnerstva’. Zar to nije scandalozno?

Dodikova ponuda za razgovore je nemoralna i ucjenjivačka, ali ne treba je apriori odbaciti, ne posebno na ovakav mahalski i uvredljiv način. Pokušaj sa rajcanjem opozicije Republike Srpske je u startu zapeo zbog fotelja i ‘resursa’ sa kojima se trgovalo Dodikom prije godinu i nešto više, zakuhava se i sa Hrvatima i Čovićem no bez obzira kako se sve to završilo, ispušta se sa uma najvažnije. Bez Srba i Hrvata, nema Bosne i Hercegovine i Dodika mogu jedino uhapsiti Srbi u Republici Srpskoj ili ga pomjeriti i utišati mogu samo Amerikanci. Dok ‘trojka’ može ostati cijela samo uklanjanjem Željka Komšića iz prevarantske fotelje koju koristi više od 16 godina.

Ne nikako SDA jastrebovi tipa Dževada Mahmutovića, napirlitane sarajevske vehabije ili ‘partneri’ EU iz reda ‘trojke’. Ne shvatiti to je ravno scandalu i više od njega.

photo ilustracija : Milorad Dodik i Dino Konaković, arhiv