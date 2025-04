SLOVENCI NAM OPET ZAPAPRILI : Denis Zvizdić sa Željkom Cvijanović potpisao a BiH počastila Republiku Srpsku – Konaković poručuje da će prizemljiti Dodika ako bude letio iznad Brčkog i Federacije a ne vidi da je Agencija za zračne usluge i plovidbe BHANSA zahvaljujući njegovom kolegi Denisu Zvizdiću nekadašnjem SDA mađioničaru već ‘prizemljena’ zbog Dodikovog duga od 108 miliona KMa

* ‘Dežela’ je naša prijateljska država, evropska je bila i prije ulaska u EU, sad još više i hvala joj na podršci. Međutim, daleko joj ‘hiža’ bila, ponekad bi bilo bolje da nas ne brani.

Među prvima je učestvovala u razvaljivanju Yugoslavije, jebala majku i Titi i partizanima i odcijepila se, onda je navalila na veličanje Yugoslavije i Josipa Broza. Najviše partizana stiže na nostalgična podsjećanja partizanskih bitaka, stotine autobusa, više nego iz bilo koje druge odcijepljene državice. Još u vrijeme Yuge, u svim njenim državama je bilo kažnjivo plaćati u devizama osim u Sloveniji. Tamo si mogao za njemačke marke sve kupiti povoljnije. I proći dobro ako te ne uhapse kad stigneš kući.

Slovencima smo izvozili ljude i radnike, a oni od nas uvozili jeftine balvane pa prodavali skupi namještaj. Mi smo kopali ugalj i ginuli pod zemljom – oni su pravili čipove i televizore i bijelu tehniku. Kad im je trebao ulazak u EU i zafalilo građana i državljana, svi Bosanci, Srbi i Crnogorci su prihvaćeni i ubrojani, poslije ulaska u EU nastala je revizija državljanstva. Mnogi su izgubili slovenske pasoše. Po onoj ako ti je prezime na ‘ić’, ‘ne pomeniš nić’ (ne značiš ništa). A sva Slovenija na ‘ić’. I puna ‘južnjaka’ ili kako oni fino kažu ‘čefura’, u gradovima, na ‘bauštelama’ i u vojsci..

Kad je počeo rat u BiH, pokupili su sve pare iz banaka pod njihovom kontrolom, kasnije desetljećima na kašiku vraćali štedišama oteti novac uz silna, skupa i mučna sudovanja. Kad je Alija Izetbegović odlučio privatizovati države firme i korporacije i predati ih budzašto u ruke svojih tajkuna sa svojim kriminogenim certifikatima, opet su Slovenci bili glavni. ‘Patent’ prevare građana je od njih prepisan a glavni ‘fondovi’ i ‘PIF’ ovi za otkup certiffikata od sirotinje su bili pod njihovom kontrolom i njihovi firmama. Uz bošnjačke ‘kolege’ tipa Atifa Dudakovića, Sakiba Mahmuljina, ulickanog Senada Hadžifejzovića zvanog tv ‘Faca’, da ne nabrajam dalje ‘poznate Bošnjake’.

Ima toga još, kao recimo ona njihova indirektna uloga’ u genocidu u Srebrenici sa osuđenim ratnim zločincem imena Franko Kos.

Poslije rata su nas pomagali osnivanjem niza sumnjivih firmi sa jednim ili par uposlenih koje su načisto opuhale bh firme u Banja Luci i u Federaciji perući novac danas nas pomažu u UNu, u EU, pravi prijatelji, nema šta. A ništa ne košta.

* Evo samo jednog najnovijeg primjera kako se gradilo jaranstvo i bratstvo i jedinstvo u BiH sa Slovencima, koje će koštati BiH najmanje 108 miliona KMa. A niti luk jela nit’ mirisala. Riječ je o ‘slučaju Viaduct’, priča je lagana, poznata i tipično bosanska. I vickasta, gdje se uvijek znalo ko su ‘oni što su glupi’ a ‘uvijek pobjeđuju’. Sa kojom će mo pomoći Republiku Srpsku i Dodika u ovoj kriznoj situaciji kad je država napadnuta’ i kad joj se sprema ‘dženaza’.

Firma iz ‘Dežele’ registrovana u Banja Luci (HES Vrbas) sa jednim zaposlenim i bez ispitivanja boniteta sklapa ugovor sa Republikom Srpskom 2004. kojim dobiva kocesiju za gradnju dvije hidroelektrane na Vrbasu. Poslije toga entitet sklapa drugi ugovor sa drugom firmom jer je slovenačka ‘otišla u blokadu’ ali ni te firme ne završavaju posao, da bi tek 2015. slovenačka firma tražila odustanak od ugovora i naknadu od 3,8 miliona KM, Republika Srpska odbija i ignoriše ih. Godinama poslije, Slovenci povećavaju odštetni zahtjev na 50 milona KMa ali vlada entiteta se oglušuje i ‘angažuje stručnjake’ da stvari preispitaju. Slovenci tada kreću u arbitražu, međutim kako ‘nemaju para’ jer je to skup postupak, znaju šta treba raditi. Angažuju ‘Third party funding’, odnosno strani fond koji će finansirati postupak arbitraže uz debelu naknadu, nešto kao zakonsko utjerivanje duga, i tako dolazimo do arbitražne odluke Suda u Americi po kojoj je ovaj dug za sada 108 miliona KM, dnevna zakašnjenja isplate se kažnjavaju čak do 10.000 KM. Tužena strana u sporu je, pogađate – država BiH a ne entitet.

* Najslađi epicentar, zaplet i rasplet ove finansijske skazke u kojoj su učestvovali predstavnici bh vlasti je konačno doživio premijeru. Naime, znajući šta će se desiti još 2017. godine Željka Cvijanović kao premijer Republike Srpske i prof. dr. Denis Zvizdić kao SDA premijer bh vlade, potpisuju ležerno sporazum po kojem se u članu 4 kaže, citiramo.

“Sve eventualne novčane iznose (naknadu štete i/ili izgubljenu dobit sa kamatom, odštetu i drugo), koje bi na osnovu konačne arbitražne odluke, donesene u Arbitražnom postupku tužiocu bila dužna isplatiti Bosna i Hercegovina, po prijemu dokumentovanog zahtjeva Pravobranilaštva BiH, Vlada Republike Srpske se bezuslovno obavezuje da isplati u roku određenom arbitražnom odlukom.”

Najjednostavnije, država će platiti vaše kurvanje, a vi državi kad i ako mognete. Naravno, znalo se da će to morati platiti država ali je sporazum čamio u ladici, šutalo se, pokušala se zamaskirati profesorska pamet Zvizdića. Da li će se država naplatiti, to je već ‘drugi par opanaka’. Slovenci su već stavili hipoteku na imovinu države, na Centralnu Banku, a posebno na Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), gdje je iz razumljivih razloga lovu najlakše uzeti. Ako se ne isplati, ostade država bez kontrole neba i staće svaki avionski saobraćaj.

* Već se čuju glasovi vlade ‘trojke’ kako su ministri Dodika sve ovo opstrirali ali se ne čuje ništa u vezi potpisa Zvizdića i Cvijanovićke koji su zagarantovali ovu naplatu Slovencima. Niti da li je, ako jeste – ko je učestvovao u postupku arbitraže. Kad je već država tužena strana. Ministar vanjskih poslova hadžija Konaković čiji je jedan od glavnih pulena u stranci NiP ‘preletač’ profa Zvizdić, ne spominje potpis profesora ali zato prijeti. Na najgluplji mogući način.

‘Prizemljiti će mo Dodika ako bude letio iz Rusije iznad Federacije’. Mislio je na avion dakako, ali čime da li se zna? Blokiranom Agencijom ili Zukanovim dronovima možda?

Ujedno potvrđuje da će država isplatiti ove kriminogene izlete vlasti Republike Srpske i udruženi poduhvat Zvizdića i SDA nekadašnje vlade. Računajući da će, kad to isplate, prinudno oduzeti entitetu ono što moraju platiti od poreza. Međutim, Slovenci će dobiti pare i baš ih briga. A Bosna od gotovine prihvata veresiju.

‘Janezi’ su nam opet zapaprili. Pomogli. Uz svesrdnu pomoć SDA profesora, patriote i čuvara BiH, sada uvaženog ‘NiPovca.

Koji je na ‘viaductu’ a Bosna ostala na ‘ćupriji’.

photo : Željka Cvijanović i Denis Zvizdić, arhiv