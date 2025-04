‘SRPSKI KUDUZ’ U BOŠNJAČKIM MEDIJIMA : Otkud Zukanovi specijalci sa ljiljanima na Kovačima? Reis i Bećirović se zaklinju Aliji i huškaju, ‘Šmit’ slavi Bajram i priprema nova nametanja, Bakir dovi u VIP loži džamije, opozicija u Republici Srpskoj najavljuje ‘historiju’ prvog dana Bajrama, mediji od Dodika prave ‘Kuduza’ a od medija sprdačinu …

Sve se čuje, sve se vidi kad Bećirović počne da ‘šehidi’

‘Šehidi’ su posebni borci za domovinu poginuli na Allahovom putu, za razliku od običnih boraca imaju takav status i kod Boga i kod države BiH u federalnom zakonu sekularne BiH. I oni po predanju nikad ne umiru, ‘to se nama samo čini’, ‘oni su poginuli u svetom ratu na Allalhovom putu’, ostali su valjda zglajzali greškom u borbi za domovinu. ‘Šehidi’ tako za razliku od ostalih ‘kolateralaca’ dobivaju posebne počasti, čak imaju i specijalne nišane-spomenike a njihovi nasljednici i potomci posebne naknade kao zakonsku kategoriju. Da bi neko dobio ‘titulu šehida’, mora imati odluku Reisa i Islamske Zajednice, i u izvikanoj ArBiH kao ‘najplemenitijoj i najčasnijoj vojsci’ koja je dakako bila multietnička, ali u ‘žutom’ (ili ako bi se zajebavali a hoćemo, jer je bila takva samo u početku bh rata), nema ‘šehida’ druge nacionalnosti osim muslimana. Ima poneki ‘zlatni ljiljan’ osim najskupljeg Željka Komšića koji nije ‘naše čiste krvi’ (kao primjera radi Čedo Domuz čija značka se slavi samo pričama o prelasku njegove mame i kćerke na islam a Čedo se uzput spomene) ali to je već za neku drugu priču.

‘Šehid’ možeš postati i ti ako Reis odluči, nema veze kako si ‘odselio na bolji svijet’, da li zbog stresa i infarkta kao Alija Izetbegović i mnogi drugi, ‘šehidima’ je Reis proglasio i žrtve kriminala u Jablanici, sve se može kad se hoće, a hoće se i mora se.

Reis je u svom rasporedu držanja nacije budnom i pod kontrolom pored silnih vjerskih praznika pažljivo raspoređenih tokom čitave godine da se ima čime pohvaliti i vidjeti, ustvrdio i ‘Dan šehida’, uz drugi Dan Bajrama. Tog dana, iako je to vjerski praznik, skoro sva država BiH je na Kovačima, kada se uz ‘zajedničke snage’ i još oružane, sjati sva elita ‘živih šehida’ državnika, i gdje se uz ‘zelene beretkice’ uče dove Aliji i ostalim ‘šehidima’ sahranjenim odmah do njega tipa Cace, Ćele pa čak i poginulih u preljubi ili mafijaškom obračunu. Klasična vjerska manifestacija sa pečatom navodno sekularne i građanske države. Tu se ova elita budućih ‘šehida’ natače pored dovljenja sa cvijećem i govorancijom, tu se biju bitke i huška narod na rat, tu se stiču i fotelje i plate i glasačke izborne pobjede i moli se da Bog spasi državu. Država je, tako nam se kaže, u Božjim rukama. Ove godine je jedan od većih ‘živućih’ i ratnički raspoloženih faca Denis Bećirović, dakle ‘živi šehid’ (ali baš ovako živ a ne onako po Reisovoj definiciji) u saffu sa Reisom. Komšić se ovaj put izmakao a poslao savjetnika (nije Čedomir Jovanović, da se zna, molim) i ruže.

Ima bitke, ima rata, stigla ‘trojka’ Reisata

Govor Bećirovića je kao i svako njegov piskaranje od ranije. Ispeglan, nabijen vjerom i vjerskim patriotizmom, dosadan i degutantan ali uvijek sa ciljanim posljedicama : da kao i Reis ‘budemo budni’ jer je ‘država napadnuta’ i da se kao i on borimo, da bi jednog dana bili ‘šehidi’. Ovaj put je iskreno iz duše potvrdio i karakter prošlog bh rata i na groblju i uz vjeru održao tipičan opasni a besmisleni govor. Ali vojnički, jer slike govore same od sebe. Čak, nazvao je našu dužnost da branimo otadžbinu ‘svetom’, a mi mislili da je to patriotska dužnost. Nema druge nego opet ‘šehiditi’, Bošnjaci se uželili rata.

Otkud Denis Bećirović član bh Predsjedništva ‘iz (preko)reda Bošnjaka’ ovdje uz vjerski praznik i otkud njegov poziv na ‘svetu mobilizaciju’, suvišno je pitati. U bh Predsjedništvu se tako radi oduvijek. Svako ide na svoju stranu bez reda i raporeda a glume tročlani zjednički organ napadajući jedni druge kako ‘postupaju privatno’. Jes’ govno, hoću reći nije tako, baš nas predstavljau državnički. Ovaj ‘bjegunac’ iz redova ljevice je od rođenja zelena krtica u redovima SDPa. Od Lagumdžije pa na ovamo, neskriveni je Reisov bojovnik za islamsku državu.

Sramota i bruka ne samo SDPa, tamo ima ‘bećirovića’koliko hoćeš, za sekularnu državu BiH još veća, ali takva država živi već dugo ‘samo što mi to ne vidimo’ kao kod poginulih Reisovih ‘šehida’. Vatreni politički govor je održao i Reis – šef nove ‘trojke’ iz Reisata, kojem je Bećirović posvetio poseban iftar u Predsjedništvu kao diplomati države BiH a uz Bajram rukoljub. Kao što je Denis sramota za državu BiH, to je isto i Kavazović SDA političar za Islamsku Zajednicu ali i za BiH. I on je, između redova lovio i kritikovao Dodika i zbijao redove džematlija, sve uz poziv na genocid i ‘zajedništvo’, iako to dvoje ide skupa samo u njegovoj ahmediji i u Bećirovićevom degutantnom pelješenju države BiH svih prošlih decenija.

Helezovi ljiljan -s pecijalci, sve vam je u šaci

Isto tako je suvišno pitati ko je izdao i ko izdaje dozvolu da ‘zajedničke oružane snage BiH’ pucaju počasne plotune u znak ‘šehida’ i Alije kad se zna da je to pijani Zukan Helez ministar bošnjačke komponente OS BiH, koju on predstavlja i veliča glumeći ‘šefa’ i Srbima i Hrvatima u toj tripartitnoj armiji. Sa kojom on planira u bitke za ‘dajBože što prije’ uz pomoć Rame Isaka, lovaca, kick-bokserskih udruga, zelenih beretkica’ i veterana ArBiH. A koliko je ova Zukanova jedinica za ‘šehitluke’ ‘zajednička’ vidi se iz aviona po znaku liljana na uniformi, nekadašnjeg obilježja nekadašnje (hvala dragom Aliji) Republike BiH o kojoj sanjaju ovi ‘živi šehidi’ sa Reisom.

‘Švabo Šmit’ još posti, smršao do kosti

Čudi me što se nije ovdje na Kovačima pojavio i VP BiH ‘Švabo Šmit’. Mora da se izmorio gladovanjem i postom, sav je nekako oronuo, pa uz Bajram kao Hanka Paldum ‘puni baterije’ i čita ‘bonske Knjige’. Planira neko novo ‘nametanje’ koje s pravom od njega očekuje Reis poslije Bajrama. Naravno, u ratnom ‘hajcanju’ Reisa i ‘doReisa’ (odmah iza njega) Bećirovića uopšte ne vidi odredbe svoga zakona kojeg je nametnuo a koji tobože kažnjava ratno huškanje i prijetnje ratom ili veličanje ratnih zločinaca. Čak, za Bajram nije nikako prepoznao Ejupa Ganića kod Reisa, ma da je tu svratio i Atif Dudaković ili Sakib Mahmuljin odnekuda, ne bi od gladi ništa vidio. Zmaskirali se u odijela ‘nepresuđenih’ ratnih zločinaca, a njega drži praznično ozračje.

Bakir u svojoj koži i u džamijskoj VIP loži

Bakir Izetbegović se ovaj put i ovog državnog praznika ‘Dana Šehida’ uz Bajram, zadovoljio pustiti Bećirovića da se islika i ispriča, ima za njega još praznika. ‘Uhvaćen’ je kako ponizno klanja u Gazi-Husrev Begovoj džamiji u ‘VIP saffu’. U posebnoj loži za molitvu ograđenoj konopcima kao u Banci. I ovaj ‘živi šehid’ i Sin Velikog Oca je ovom slikom kao i Reis podjelom boraca na obične i specijalne vjerske ratnike, pokazao da smo svi skoro jednaki i u džamiji i u životu. Samo nas VIP loža dijeli. Kao kad ti kažu da jedan vjerski obred na Kabi vrijedi stohiljda puta više nego u običnoj džamiji. Obrazloženje da je konopac postavljen da ne bi ko maznuo novčanik dok si na sedždi, dolje, čista je psina nevjernika, drugi su razlozi u pitanju : ‘da se poravnaju redovi’. Navikao da bude uz svoj narod, kao i Dino Konaković, zbog kojeg kad dolazi klanjati džumu, cesta bude blokirana kao i parking. Da se zna, u kojoj državi begova i kmetova će mo živjeti akoBogda. Za sada životarimo.

‘Srpski Kuduz i srpska opozicija te medijska inkvizicija

Za to vrijeme bošnjački mediji od vijesti prave cirkus a od medija sprdačinu. ‘Gotov je’, ‘utekao skelom po noći’, sakrio se u Mađarsku’, eno ga u Rusiji’, ‘u Beogradu je’, ‘Ovo se neće dopasti Miletu’, ‘šta će na ovo reći Milence’… Čak mu i tepaju, tugo velika. Od Dodika napraviše ‘srpskog Kuduza’ pa ga love po svim destinacijama a nemaju blage veze, ni gdje se nalazi ni šta priprema. Imaju samo ono što ‘iz pouzdanih izvora’ kao poplava izbaci Slobodan Vasković ili preko ‘google’ potrage istraži Avdo Avdić prateći avionske rute.

Istovremeno za sutra, ništa dok Bajram traje takav nam je šerijat, najavljuje se ‘historijski sporazum’ opozicije Republike Srpske i fatalno uspješne bošnjačke ‘trojke’ kojim će Dodik ispariti i za sva vremena nestati iz političkog života. Čim se imenuje par ministara njihovih, umjesto dosadašnjih Dodikovih.

Blizu je, ‘ajde da vidimo i tu novu trgovinu sa foteljama.

Sreća pa Bajram ne traje duže, skoro smo ga izdržali.

photo ilustracija : Denis Bećirović šehidi’ na Kovačima, dolje desno u dvorima Reisa sa njegovim zamjenikom, dolje lijevo : OS BiH sa ljiljanima na reveru, desno u sredini – Bair Izetbegović u vip loži džamije, iznad – zelene bertekice, arhiv