GENERAL-ŠTAB TV ‘FACE’ – Ministar SDPa Vojin Mijatović, vehabija Nihad Aličković i hadžija Senad Hadžifejzović naturalizovani Bošnjak iz Sandžaka : virtualna ‘centralna’ mobilizacija ‘ratnika i patriota’ …

– Imade Bosna jednog ‘patriotu’, ratnika i ‘čuvara države’, vehabiju Nihada Aličkovića, poznatog prevaranta, Reisovog ‘predavača’ po džematskim sesijama i uličnog kabadahiju iz nelegalnog pokreta ‘AntiDayton’ koji iako nije sudski registriran već deceniju i više straši raju po ulici, izvodi performanse, vara dijasporu i bh privrednike sa svojim ‘humanitarnim akcijama’ zbog kojih ga je nagradila plaketom ‘zlatnik Sarajevo’ notorna ratnica i ‘domoljubna’ načelnica Benjamina Karić, SDP ‘zelenkapica’.

Njegov imidž je poznat : ­Alijina beretkica, maskirna uniforma, pištolji i automati, ljiljani obavezno, prijeteći prst i ratni pokliči. Sa slikama sa Bakirom, Reisom, Sanin Musom, Muderrisom i ostalim botovima SDA. Gdje je taj tip tu je obavezan haos, i obavezno je u blizini svih nedaća i tragedija gdje se sliva lova od donacija i sadake od ­čega lagodno životari. Zastave sa ljiljanima, ratne i po odluci visokog predstavnika BiH zabranjene zastave su mu glavno pokrivalo za njegove huškačke performanse sa kojima uz odobrenje Emira Suljagića ‘brata’ i direkora MC Potočari u tu zastavu umotava i nekakve ‘šehide’ pa i žrtve genocida pri sahrani u Potočarima. Iako djeluje nezakonito, ovaj mračni tip nabrijan ratom i sa najvećim dometom ‘uspjeha’ na brzinu uhvaćenom slikom na ulasku u Republiku Srpsku, ‘predavač’ bh paralelne države Islamske Zajednice bez problema hara Sarajevom i protjeruje Srbe i Hrvate, zadnji put 01. Marta ove godine je uz njegovu ‘fetvu’ tekbiranje i vozanje autima po Sarajevu prošlo samo uz ljiljan-zastave, one zvanične su se mogle vidjeti samo u domenu incidenta.

– Sa ljiljanima inače Sarajevo koketira decenijama, to je za sve bošnjačke državnike ‘glavna’ zastava. Na stotine apelacija je Ustavni Sud BiH rješavao u vezi zastava entiteta, ali nijedan ‘stručnjak’ tipa Bećirovića, Zvizdića ili Komšića se nije dosjetio zatražiti apelacijom od istog Suda zabranu upotrebe te i takve zastave koju je nametanjem ukinuo v.p. BiH davne 1998, iako njenim korištenjem čine isto što i Dodik. Djeluju suprotno zakonu visokog bh predstavnika i čine krivično djelo nepoštivanja njegovih propisa. Svima njima je zvanična moranje i koriste je zajedno sa zabranjenom zastavom ili samo u posebnim prilikama. U njih sve više utrpavaju i djecu, kao što je to u više navrata činila Reisova ‘sestra’ Benjamina Karić. Međutim Bosna imade i ministra koji obožava zastave. To je drug Vojin Mijatović, ministar SDPa u sadašnjoj pogubljenoj vlasti ‘trojke’, skoro kao jedini dokaz multietičnosti ove totalno u desno skrajnute partije ‘Nikšićevih komunjara’, koji se baš preko zastave uvalio u vladu. Prvo smo ga viđali kako kao propali političar SejfudinTokić mlatara sa državnom zastavom po Banja Luci, kasnije sa zastavom na jaknicama na utakmicama, čak je i ubijenog brata u Srbiji sahranio populistički umotavanjem u bh zastavu, evo, odkako je BiH u ‘ratu bez rata’, sa maskirnom majicom i državnom zastavom pohodio je Sandžakliju i hadžiju Senada Hadžifejzovića na njegovoj ‘kuli’, na tv ‘Face’. I ne samo on, Vojin je doveo u studio i manju vojnu desetinu kao pojačanje – Sašu Grbića zastupnika u NS Republike Srpske, Aleksandra Vukovića SDP Banja Luka i člana GO SDP BiH te Srđana Jovanovića, povjerenika SDP Banja Luka.

– Ništa ljepše za oči umornog i isfotošopiranog Sandžaklije iz Sjenice Senada Hadžifejzovića, napirlitanog ratnika koji u svom ‘centralnom’ dnevniku (kod ovog bolesnog narcisoida je sve centralno, dakle – glavno) i dobili smo za raju i ‘lajkove’ neviđenu patetičnu sliku sijela ‘patriotizma’, domoljublja i ‘ljubavi’ prema državi BiH. I veselu čak, u kojoj jedan od učesnika svoj ratni put u vojsci Republike Srpske objašnjava veselo tako što na vječito kviz – pitanje ‘ratnika’ Senada ‘da li si pucao u ratu’ odgovara : ‘samo jednom i ubio puha na straži’. Što je izazvalo hrpu smijeha Sandžaklije, jer smo vidjeli kakvi su bojovnici bili u vojci RS.

– Zastave na maskirnim majicama ovih gostiju su zvanične, hadžija je dobio čak jednu majicu na poklon, međutim sve ostalo, sav ‘štimung’ kao i inače na svakom sijelu na tv ‘Face’ je degutantan, upriličen da se izruguje, popljuje i kritikuje Dodik koji je ‘završio’ sa politikom i kojeg neće ni Srbi, da se čuje kako Srbi koji su ovdje kod Senada vole državu i sve u tom smislu.

Oblačenje maskirnih uniformi i njihovo paradiranje pred kamerama je dobrodošlo Hadžifejzoviću da se pohvali sa stotinama hiljada ‘pregleda’, međutim u ovoj kriznoj situaciji u državi (ali, ko nju jebe) paradiranje sa ratnim obilježjima, a to su svakako maskirni odjevni predmeti, nisu nikakva reklama ljubavi prema državi već indirektne prijetnje i virtualni poziv za mobilizaciju.

Dakle, poziv na rat, što Hadžifejzović njeguje već decenijama na svojoj privatnoj tv. Rat u BiH traje po njemu sve dok ga on ‘ne odjavi’, jer tako je najavljivao i odjavljivao i onaj prošli, isplatilo mu se. Uz pomoć ‘fondova’ i ‘pifova’ sa Slovencima i sa rukovodiocima u njima Sakibom Mahmuljinom i Atifom Dudakovićem, i uz svesrdnu lovu tadašnje SDA baš ga onako ‘krenulo’ sa Alijinim certifikatima kriminogene privatizacije, a kao i svaki Sandžaklija u BiH time je postao veći čuvar i patriota od svakog najrođenjeg Bosanca ili Bošnjaka.

– Iako na majicama nisu ljiljani, ministar Vojin Mijatović je ovim populističkim potezom postupio kao i vehabija Nihad Aličković i naravno, prskrbio državi i posebno Bošnjacima ono što se vidi odavno a oni to niječu : oni su ti koji bi ratovali.

Nekako, Vojin mi ‘došao’ kao brat Aličkoviću, ‘po babine linije’. Kao Milašin Radašinu u popularnoj seriji ‘Selo gori a baba se češlja’.

photo : general-štab Senada Hadžifejzovića tv ‘Face, Vojin Mijatović i društvo u maskirnim majicama, arhiv