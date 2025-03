BAKIR IZETBEGOVIĆ na FTV priznao da su poslije Dodika ‘na redu’ Hrvati, da ‘trojka’ neće pomesti sve kadrove SNSDa jer su ‘petokolonaši’ kao i Srbi i Hrvati u vlasti, čak i islamski terorizam u Evropi i Americi : što više Bakira u medijima, to više saznajemo

– Dajte što više Bakira Izetbegovića u medije, što više govori, više saznajemo. Po onoj legendarnoj uzrečici Ćire Blaževića : ‘sine, svašta se kaže, kad se priča’.

Ne samo zbog onog urođenog pravila od ćaće i mudraca Alije, onog ‘jedno mislim oko sabaha’, ujutru, ‘drugo uradim oko akašama’, uvečer’, ima i toga, već i zbog one stare narodne da ‘neće jezik nego pravo’.

A Bakir voli da priča.

– U jučerašnjem intervjju u svojoj medijskoj busiji, na FTV, koji je upriličen da stane u odbranu pulena i direktora Džemala Šabića (koji je na toj funkciji nelegalno od 2013, od kada se još nikada nije promijenio Upravni odbor niti Šabić a propisi nalažu svake godine ‘renoviranje’ Upravnog odbora) čija smjena se priprema rekonstrukcijom Upravnog odbora FTVa, Bakir se dotakao svega što se dešava u BiH. Prvo Dodika i njegovog (sad će to, samo treba biti strpljiv) hapšenja, u kojem dijelu je iznio zanimljivu tezu. Zbog koje umjesto organa države Dodika hapse samo mediji, narajcani ‘kolumnisti’ i nesposobna vlast ‘trojke’ na ‘fejsbuku’, kazavši kako su organi države neuspješni jer ‘nemojmo se praviti ludi, znamo da postoji peta kolona diljem institucija BiH, da je inkorporirano unutar njih. Institucije unutar sebe imaju one koji ne vole ovu zemlju, koji podržavaju antidejtonske stvari..’

Dakle, ‘petokolonaši’ (izdajnička manja nelojalna grupa koja djeluje protiv veće grupe, izraz nastao u vrijeme Španskog rata 1936-1939. godine) su po Bakiru Srbi i Hrvati u državnim institucijama te ‘izdajnici’ sadašnje vlasti koji svojim djelovanjem onemogućavaju provođenje propisa i hapšenje. Hoće reći, svi su ‘petokolonaši’ ako nisu ‘naši’, tj. moji, tj. SDA i njeni koalicioni partneri i suradnici, sve sa Resiom pide.

– Stara mantra najvećih izdajnika i štetočina države koji su umrežili državu skupa sa Rijasetom i uzduž i poprijeko, opet se ponavlja. Ali se spinuje na druge. Nemojm se baš zavaravati, njegova izjava je samo dijelom tačna, ali to se ne bi moglo nazvati ‘suberzivnim djelovanjem’ niti ‘petokolonašenjem. Ona govori samo o karakteru države BiH i njenom ustrojstvu, a što se decenijama sakrivalo. Pričom o suverenosti, nezavisnosti i cjelovitosti i nebeskim kurčenjem što, nažalost, nije uopšte tačno u bh realnosti. Naime, sve državne institucije u BiH su po Dayton-u sačinjene tako da se trebaju uvažavati ne samo jedna već tri nacionalne strukture u njima, u praksi se to ne dešava. Država je ukradena i oteta od svih i prisvojena smo za Bošnjake, ostali su samo ‘pdstanari’ i ako neće it mirni ‘eno im puta’, i gradi se samo za one ‘patriote’ i ‘lojaliste’ koji su samo sebi priskrbili takav epitet i zadatak. Dok je Daytonski Sporazum kojeg u originalu nema a na njemu počiva država, tridecenijskim djelovanjem SDA u vlasti i uz pomoć Visokog bh predstavnika derogiran i sto puta urušen i prije Dodika.

– Padom SDA busije, toj listi ‘petokolonaša’ su pridodati i vlastodršci iz reda ‘trojke’ čime je izvršena javna podjela i među Bošnjacima. Po čemu je i sadašnja vlast po njemu ‘petokolonaška’. Ovakva teza kao što rekosmo mogla bi ‘piti vode’ samo djelimično. Da neko od ‘izdajnika’ propusti izvršiti svoju obavezu u državnom organu, ali šta će mo sa ‘petokolonašima’ iz reda SDA koji državu peglaju po svom ‘ćeifu’ već tri decenije i koji su i poslije pada SDA ostali u svim porama države? Pa miniraju svaki potez, odluku ili propis, je su li možda i oni petokolonaši? Nisu, oni su u rangu ‘šestokolonaša’ i djeluju aktivnije nego ikad, čekajući iduću godinu i izbore i svoj povratak na tron.

– Da ne idemo u širinu i dubinu, eto dokaza u samoj FTV. Direktor Šabić je od 2014. nelegalno u ovoj instituciji sam zbog ‘šestokolonaškog’ djelovanja Bakira i ekipe. Napad na hrvatskog kandidata za Upravni Odbor u pripremi Zorana Krešića koji dakako po Bakiru ‘nije lojalan’ je dovoljan primjer njegovog djelovanja. Imali smo i ‘slučaj’ izbora sudije Vukoje Marina u Ustavni Sud čemu se SDA žestoko opirala jer je kanddiat u ‘bliskim vezama sa HDZom’. Njegova izjava kako je ‘trojka’ Dodika trebala škartirati davno je također ‘šestokolonaška’, svi znamo da je sa Bakirom stolovao dugo i predugo u vlasti, da je sa Dodikom Bakir sklapao kafanske državne poslove i državne pogodbe a on se toga nije ‘dosjetio’ sve do sada.

Njegov istup jasno kaže kako će se odvijati najavljena pretumbacija državne vlasti a posebno kakav stav ima prema Hrvatima. Stav je ovakav : ne vjeruju im ništa a bez Hrvata nema BiH. Što znači, čak iako se izbace kadrovi Dodika, u šta sin Velikog Oca unaprijed sumnja, onda su ‘na redu’ Hrvati. Jer, poslije, kad-tad, mora doći na ‘son’ Izborni zakon i pad ‘SDA gazije’ Komšića a što je Bakir potpisao sa Čovićem još davno uz izbore u Mostaru, pa porekao. U konačnici nam to govori jasno kakvu državu BiH hoće Bakir i ‘njegovi Bošnjaci’. Čista subverzija prema državi.

– Ne zna se kako će Bakirovo naglabanje o islamskom terorizmu ‘sjesti’ u uši Reisa Kavazovića i ostalim džematlijama u vlasti, ali ono je znakovito. Faktički, iako se uvijek IZ BiH ‘ograđivala’ od islamskog terorizma u EU, Americi ili bilo gdje koji se često i prečesto dešava, Bakir je tu ogradu razbio u paramparčad.

“Evropa i SAD imaju razloga zbog čega se boje islamskog radikalizma. Jer neki muslimani, i neko im je u tome vjerojatno i pomogao, su napravili vrlo ružne stvari i u Parizu i u Španiji, i u New Yorku, stavili su nam svima hipoteku” – bubnuo je i ostao živ.

Jedan od razloga je i taj što se, nakon što ga je američki ambasador u BiH Murphy sasjekao i odškartao pa se želi ‘unormaliti’ i približiti Zapadu i Americi, međutim izbjegao je reći ono najvažnije. Nisu radikalni islamisti počinili ‘vrlo ružne stvari’ već klasični terorizam, a IZ BiH i Bakir su svaki put to razvodnjavali i dezavuisali sa pozivom na ‘čistu vjeru’, ‘odsutnost veze sa islamom’ i u zagrljaju sa najvećim svjetskim teroristima tipa Kadirova ili ‘šejha’ Qaradawi-a ili simpatijama Hamasu, ISILu i generalno ‘braći’ sa Istoka. Zbog čega nam je ‘svima stavljena hipoteka’.

E, nije svima. Njemu i Reisu jeste, džaba sad želi ‘okrečiti’.

