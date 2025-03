CERIĆ MUSTAFA ‘HIŽASLAV’ OBZNANIO : Muhammed Poslanik je bio nepismen a nova riječ za Svetu Knjigu muslimana glasi – ‘Ružičnjak’ ili ‘Cvijetnjak’!

* Kuran ili Kur’an je Sveta Knjiga muslimana. Sve do jučer se tako zvala, po arapskoj riječi ‘Al-Qur’ān, ‘Al- Karim’. Od sada, nadalje pa u buduće, možete je slobodno zvati ‘Ružičnjak’. Može i ‘RužiĆnjak’ – to je još prikladnije, a nije zabranjeno ni da tu Knjigu zovete ‘Cvijetnjak’. Skoro, ma šta skoro, odmah možemo reći i ‘Bašta’, ili ‘Bašča’. BašĆa je nekako nezgrapno ali će se također prihvatiti.

Eto, tako je bivši Reis zvani ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, ‘akademik’ muftije Zukorlića iz Novog Pazara (Srbija, Sandžak), današnji penzioner i savjetnik sadašnjeg ‘bh Ajatolaha’ i Reisa Kavazovića skovao novu riječ za Kur’an. To mu došlo u dahu uz ‘najdražu noć’ uz ‘Najdražeg’, ‘noć važniju od hiljadu mjeseci’, uz 27. dan Ramazana, što se na čistom bosanskom i maternjem zove i piše ‘lejletu-l-kadr’ (‘noć odluke i sudbine’ kada je po predanju stigla Muhammedu objava od Boga – Knjiga Kur’an), u ‘noći u kojoj se otvara Nebo da Zemlja vidi gdje se nalazi’.

* Stari oprobani musliman lingvista je skovao novu imenicu ovako, na ovaj način.

” Zato što je u ovoj mubarek noći Allah, dž.š., obznanio vječnu knjigu Kur’an („Cvijetnjak“), u kojoj je miris za sve svjetove kako bi se razdvojila istina od laži, kako bi se podržava pravda a osudila krivda, i kako bi se ispunilo obećanje da će dobro pobijediti a zlo da će biti poraženo….”. A onda dodatno podvukao.

“Pošto nije znao čitati, Muhammedu a.s.nije rečeno čitaj već gledaji slušaj Gledaj i slušaj rađanje, oplodnju, gledaj i slušaj procvat „procvat“ vječne riječi Božije iz Lewḥ-i Maḥfūẓa u tvom srcu, koja će se s milošću Tvoga Gospodara oplodite i procvjetati u srcima svih ljudi na Zemlji. To su sabrane riječi Božije u Qurʼānu („Cvijetnjaku“), u kojem ima za svakog razumom obdarenog insana cvijetna ruža za uspjeh na Ovome i spas na Drugome svijetu..”.

Dakle, svi muslimani u ‘Ružičnjak’ ili u ‘Bašču da se ‘oplodimo’ sa ‘procvatom vječne riječi’ koje su ispisane perom koje je samo pisalo a ‘nepismeni Poslanik’ slušao pa onda objavio.

* Podsjećamo da je osim po svom autokratskom vladanju Rijasetom i državom i raddikalnim islamom kao njegovim zaštitnim znakom umalo postao vječiti Reis, da je ovog nezakonitog Reisa Alija Izetbegović nelegalno ustoličio, da je hodža Cerić direktno bio uključen i logistikom Rijaseta i direktnim akcijama u ratna zbivanja zadnjeg bh rata, posebno da je poprilično odgovoran za krvoprolića između muslimana u Krajini svojim fetvama iz Zagrebačke džamije i prisustvom u V Korpusu ArBiH. Njegova fetva ‘autonomašima’ kao ‘izrodima u vjeri ‘ – ‘murtedima’ koju je skupa sa bihaćkim muftijom donio i sprovodio i ratu nikada nije zvanično ukinuta i danas je uzrok podjela muslimana Krajine. Međutim još je više poznat po tome što je svojim kandidovanjem za bh Predsjedništvo 2014. (gdje je glasovima bukvalno ‘ispušio’) javno potvrdio spregu islama BiH u politici i u državi, što se danas vidi u djelovanju Reisa Kavazovića kojeg kao penzioner uz naknadu savjetuje.

* Sa svoji lingvističkim nadahnutim vratolomijama postao je planetarno poznat još više jer je 2016. osmislio novu riječ za ‘Bajram’ po čemu je dobio nadimak ‘Hižaslav’. Skovao je ‘bosansku riječ’ tako što je spojio slovensku imenicu ‘hiža’ za kuću (a to je po njemu Bosna, ‘naša kuća’) sa skraćenicom glagola ‘slaviti’. Tako od tada uz Bajram nazdravljamo ovako. ‘Hižaslav se rodi, vaistinu se rodi’. Hižaslav Mubarek Olsun. Osim što je oteo kuću ‘Hidrogradnje’ u Sarajevu – stan nekadašnjeg partizanskog komandanta Rate Dugonjića od nekoliko stotina m2 i što je na patentu ‘srebrenički cvijet’ zgrnuo lovu i danas je zgrće (5 KM po cvijetku) preko kostiju žrtava gencida (čak je cvijet Srerenice okačio i na rever čečenskog teroriste Ramzana Kadirova 2019, od čega se ‘ograđivao’ i njegov šef Kavazović), lingvista Cerić ne prestaje sa divnim kovanicama i novim izrazima. Smislio je i riječ za ‘Oca Bosne’, a to je On, Mustafa, i opet po uzoru na slovenski jezik. Sebe je proglasio ‘AtaBosnikom’, a onda je kao i svaki dokoni hodža nastavio ‘da jariće krsti’. Slijedom čega je tragom njegovog zanosa njegov imaginarni sin dobio žensko ime ‘Bosina’ (Bosanac, Bošnjak) a kćerke imena – Drina, Una, Sava i Neretva, kako bi dokazao da on sa ovim rijekama bdije i čuva državu. HDZ BiH je posprdno nakon nestanka iz vlasti njegovih pulena u SDA mafiji nazvao ‘jednojkom’, koja se spojila sa ‘trojkm’.

Ovi najnovijim jezičkim umotvorinama obznanio je kako je Poslanik Muhammed bio nepismen ‘nije znao da čita’, pa je onako vickast, bezobrazan i veseo kakvim ga je Bog ‘stvorio od gline i rebara’ kako je pojasnio svoj i naš postanak, pofino a negativno izreklamirao i samu Objavu i Poslanika. I svog šefa Kavazovića, čiji je zvanični savjetnik.

photo ‘Hižaslav’ Cerić kači cvijet Srebrenice svjetskom teroristi Ramzanu Kadirovu, arhiv