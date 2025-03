V.D. ZNAČI : VIDI DEMOKRATIJE! – Sve značajnije institucije države BiH su ‘obezglavljene’, nemaju zakonski izabrane rukovodioca već samo vršioce dužnosti

Dok nam karukaturalni i preskupi političari i državnici glume vlast i veličine, dok tobože štite državu a brane fotelje, pogledajmo žalosna fakta.

Skoro sve važnije državne institucije su ‘obezglavljene’. Umjesto zakonskig izabranih rukovodioca, u njima su ‘vršioci dužnosti’. Kao u kavom javnom poduzeću ili fabrici. U preračunavanju krvnih zrnaca i preraspodjeli fotelja (oni to fino i bez stida nazivaju resursima), u nemaru vlasti i očekivanju ispunjenja želja koalicionih i bračnih političkih partnera, a sve po propisima, stanje nam je ovako :

– Sud BiH je već više od godinu dana bez predsjednika. Nakon hapšenja i istrage protiv Ranka Debevca, sudom rukovodi v.d. Minka Kreho od decembra 2023. godine.

– Direktor Granične policije (do 2023, poslije njen zamjenik) i ujedno zamjenik direktora SIPAe Zoran Galić je na ‘čudan’ način jula prošle godine pobjegao u Hrvatsku nakon što je trebao biti priveden u istrazi za zloupotrebu i korupciju. Njegovo zamjeničko mjesto u SIPAi i Graničnoj Policiji je popunenjeno sa v.d. stolicom. Graničnu policiju je preuzeo od njega direktor Mirko Kuprešaković.

– Direktor SIPAe Darko Ćulum podnio je ostavku na mjestu direktora 15. marta ove godine i u ostavci imenovao v.d. za administartivne i taktičko-operativne poslove. Čeka se raspisivanje konkursa za imenovanje ove važne agencije, vlada nije prihvatila njegovu ostavku niti imenovanje novog direktora.

– Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić je uhapšen 26.12. prošle godine, još nije izabran zvanično novi ministar. Poslove ovog ministarstva obavlja v.d. (vlast kaže zamjenik) Ivica Bošnjak. Mogu ga zvati kako hoće ali ministra sigurnosti BiH nema.

– 20.10.2022 izabran je za glavnog bh tužioca Milanko Kajganić, prije toga je bi v.d glavnog tužioca godinu dana.

– Načelnik Grada Sarajeva Predrag Puharić je također v.d. načelnik. Nakon što je ‘zelenkapica’ SDPa Benjamina Karić nelegalno promijenila ličnu kartu radi izborne utrke za mjesto načelnika opštine Novo Sarajevo i nakon što je prije isteka mandata u Vijećnici preuzela Novo Sarajevo, glavni grad je ostao bez načelnika. Mudraci iz NiPa i ostatka ‘trojke’ su se dosjetili pa izabrali v.d. Puharića koji glumi načelnika do regularnog izbora koji uskoro slijedi.

– Zbog trakavice i nemogućnosti dogovora, glavni medicinski centar KCUS u Sarajevu više od godinu i pol nema direktora. Odlaskom Sebije Izetbegović već nekoliko puta je propao pokušaj da se ovdje ustoliči dr. Ismet Gavrankapetanović tako da u ovoj ustanovi imamo vd. direktora koji je nekoliko puta zamijenjen. Farsa sa izborom glavnog rukovodioca se nastavlja.

– BiH nema instititut predsjednika po Ustavu, ima samo predsjedavajućeg, koji se svakih osam mjeseci rotiranjem smjenjuje prema tri nacionalna, nacionalistička predstavnika. Ovaj organ, iako nema v.d., zbog permanentnog rotiranja i načina funkcionisanja ‘konstitutivaca’ u njemu, po svemu liči na vd. vodstvo. V.D. je onaj koji je predsjedavajući.

– Ustavni Sud BiH nema v.d predsjednika ali ima predsjednicu kojoj je istekao mandat davno, hanumu Seadu Paravlić SDA ‘kadrovicu’. Da bi kako-tako a nikako jer je nezakonito održali ovaj organ, u Ustavnom sudu BiH su sami sebi donijeli Pravilnik po kojem se može ostati na poslu i poslije obaveznog roka za odlazak u penziju. Tako je Seada umjesto u penziji, još predjsjednica. V.D.predsjednica.

– Federalna i BHR televizija su također pod vodstvom v.d. stručnjaka. V.D. tako u FTV radi više od deceniju, i sve ‘funkcioniše’, što bi onda to mijenjali.

– U silnim vladinim Komisijama (za primjer : Komisja za vrijednosne papire BiH) godinama su na čelu v.d odabranici partija u vlasti, isto se radi i sa direktorima Javnih Poduzeća ili Upravnim odborima a imali smo i imamo slične situacije i u Komisijama bh Parlamenta.

* Nije drugačije ni po Kantonima, u više Kantona, u opštinama, školama i drugim javnim ustanovama. U Republici Srpskoj također. Primjera radi, u Kantonu Sarajevo je novembra prošle godine uhapšen ministar komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja Bojan Bošnjak, i nekoliko mjeseci je proveo u pritvoru. Mijenjao ga je puna četiri mjeseca v.d. Adnan Šteta, inače ministar saobraćaja, ili što bi vlast rekla ‘zamjenik’. Kada je uhapšen načelnik opštine ‘Stari Grad” Sarajevo 11. maja 2023. mijenjao ga je v.d. sve do oktobarskih izbora prošle godine kada je njegovu stolicu preuzeo Irfan Čengić. Načelnik opštine Trnovo Ibro Berilo je, podsjećamo, iako u zatvoru, pobijedio u prošlogodišnjim izborima. Dok je bio u ‘ćuzi’, neka njegova sekretarica je bila v.d, poslije je CIK ponovo dao mandat ovom kriminalcu načelniku.

Dobro došli v.d. državu. Društvo d.o.o ili društvo DJL.

photo ilustracija : direktor i v.d. direktora, arhiv