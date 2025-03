DVA RUSKA I JEDAN MAĐARSKI DESANT NA BiH : Ko i zbog čega plasira u javnost ‘tajne operacije? U BiH nikad više ‘stručnjaka’, ‘analitičara’ i nikad više ‘tajnih operacija’, mediji poludili za ‘ekskluzivama’, izluđuju, straše i mobilišu narod, zabavljaju javnost opasnim teorijama zavjere

* U normalnim i uređenim državama službe bezbjednosti su zadužene za otkrivanje, praćenje i sprečavanje svih mogućih tajnih operacija koje bi mogle naštetiti državi. Ponekad se iz njihovih ladica plasiraju i teorije zavjere kao ‘probni balon’ sa ciljem da se dođe do pravih i potrebnih podataka ili da se u datom momentu izazove psihološki efekat na ciljanoj kategoriji osoba ili bezbjednosno interesnih grupa pa i država. Međutim u BiH koja to nije, umjesto tih službi, operacijama se bave i plasiraju ih u javnost samozvani medijski ‘stručnjaci’, ‘analitičari’, ‘eksperti’, vjerski službenici, novinari, bivši funkcioneri, svako ko se za dobru apanažu proglasi korespodentom ili stručnjakom za određenu oblast. Mediji nam postali glavni izvor lažnih informacija i donosioci ‘tajnih operacija’ koje zbunjuju, straše i grupišu narod stvarajući haos i plodno tlo za nerede, sukobe i mržnju. U ime koga i zašto to rade mediji i njihovi plaćeni kvazistručnjaci i analitičari – nije poznato. Da li to rade u suradnji sa bezbjednosnim strukturama svoje ili tuđe države koje su kao i čitava država nažalost nacionalno isparcelisane i podijeljene po daytonskom ustroju države također ne znamo, ali da ova društevno-štetna pojava uzima maha u to nema sumnje. Kao što nema sumnje da je to postao javni oblik psihološkog rata koji ionako krhku državu čini još ranjivijom i nesposobnijom.

Tim prije jer su te ‘ekskluzive’ uglavnom u domenu teorija zavjere, i, kada se nakon izvjesnog vremena od njihovog plasiranja u javnost ništa od najavljivanog ne desi ili kad zvanične službe to demantuju, niko ne snosi posljedice i odgovornost. Što nas opet dovodi na isto : sa njima je samo postignut efekat zastrašivanja i pripremanja nacija i naroda na ono što bajagi niko ne želi i čega neće biti a svi jedva to čekaju.

* Već smo sigurno skoro zaboravili tajnu operaciju ‘Crna ruka’ ali njene efekte imamo i danas. ‘Operaciju’ je plasirao još dok je bio Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sadašnji savjetnik Kavazovića (kao pandan srpskoj tajnoj organizaciji i operaciji generala iz 1911. koja je srušena suđenjima 1917. godine u Solunskom procesu, o ujedinjenju svih Srba, istog je naziva) i efekat je pogodio u dušu muslimanske radikale i ujedinio bh muslimane. Od tada su svi ‘budni’, svi ‘prate i čuvaju državu’, niko ne spava, džematlije špijuniraju džematlije, turiste, novinare i političare, sve one koji su ‘naši neprijatelji’ i koji ‘rade o glavi državi BiH’. Rezultat te nikad zvanično potvrđene tajne operacije se vidi i danas u djelovanju IZ BiH, Reisa koji zbija redove i političari i u svakodnevnom djelovanju i hodža i džemata koji su okupirali BiH. Državne zvanične službe bezbjednosti se nisu o tome oglašavale.

* Februara prošle godine, još jednu ‘tajnu operaciju’ kodnog imena ‘Kula’ lansirao je u medijima izvjesni stručnjak za geopolitičke odnose iz ‘Međunarodnog Instituta za bliskoistočne i balkanske studije’ IFIMES iz Ljubljane – Zijad Bećirović. Poznato i često viđeno lice na bh sesijama, krugovima i stolovima a posebno u medijima. Cilj ove operacije po stručnjaku Zijadu je ‘rušenje ekonomskog sistema-države BiH” a otpočela je hapšenjem Fadila Novalića i direktora OSAe – poznatog ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića. Novalić je kao što znamo u zatvoru zbog afere ‘repiratori’ a ‘Osmica’ ovih dana po ko zna koji put ide na Sud zabog krivičnog djela falsifikovanja jedne od tri lažne diplome, a čeka ga i optužnica za kriminal uz bivšeg predsjednika Suda BiH Debevca. Zijad je ‘otkrio’ operaciju na osnovu ‘non-paper’ dokumenta Janeza Janše iz Slovenije u kojem su navodno iscrtane nove geografske karte Balkana i BiH a kao autore označio ‘zapad i druge međunarodne sile’. Mađare nije ispustio nikako. Na njegovu teoriju su se odmah zalijepili i imenjak Denis Bećirović i Željko Komšić pa smo danima slušali ovog eksperta kako objašnjava i spašava Bosnu, spašavajući SDA kriminalce. Ime operacije ‘Kula’ je odabrano zbog Fadilovog rodnog mjesta Gradačca i kule Husein-kapetana, kako Fadlila već oslovljavaju. Iako je Janša demantovao navode Bećirovića, iako je čak i bivši VP BiH Inzcko karikaturalno pojasnio da ‘taj non-paper (diplomatski neslužbeni dokument bez autora i pečata često prisutan kao povod za razgovore u nekim stitucijama) ima u ladici više od četiri godine’ te da je to ‘papir’ kao mnogi drugi ‘non-paper’ uradak koji nema nikakvu pravnu ni službenu snagu, bh medijima i populistima političarima je poslužio da pale i žare narod i učvršćuju svoj lažni patriotizam uz koji se narod svađao a mediji sakupljali ‘lajkove’ i busali se naslovima. Hoće nam oteti Bosnu, e, ne može, Neda Zijad.

Naravno, Zijad je opravdao svoj cilj a to je odbrana Novalića i ‘Osmice’, u konačnici kao i naručioci ove ekskluzive, rušio je državu i Sud koji je osudio Novalića, dezavuišući odluke Suda. To što je IFEMES prije mnogo godina uz dobru naknadu pisao hvalospjeve Aleksandru Vučiću i slikao se po Beogradu sa njim, nije ničim umanjilo njegovu brigu za državom jer je ‘otkrio’ urotu Zapada i spasio BiH. Sličnih ‘istituta’ u kojima djeluju samo po jedna osoba i koji često plasiraju slične teorije ima i u BiH i u dijaspori koliko hoćeš i svi su u ‘službi patriotizma i države’ jer ih ona i plaća. Jedan o kojem smo više puta pisali je u Canadi, u džamiji Hamilton a direktor mu je ‘akademik’ muftije Zukorlića iz Novog Pazara uzoriti džematlija Emir Ramić.

* I bivši i sadašnji državnici miljenici medija nisu imuni na otkrivanje ‘tajnih operacija’. Jednu takvu je baš kao ‘ekskluzivu’ ponudio marta ove godine na tv Zlatko Miletić kod Hadžifejzovića poznatog sandžaklije i ratnika iz Sjenice sa ‘tajnom operacijom Meduza’. Otkrio nam je da je ta operacija zapravo plan NATO snaga i EUROFORa u BiH donešena još 1996. a tek se ‘sada realizuje’ sa ciljem da se uhapsi Milorad Dodik. Kaže, dolazi 900 vozila. Ovaj nekadašnji direktor FUPa BiH je ‘pogodio’ dolazak vozila ALTEA iz sastava međunarodnih snaga jer to nije bilo teško budući da smo svi to znali i to se najavaljivalo, no Miletić ju je doveo u vezu sa ‘tajnošću’ koje nije bilo ni u snovima i u vezu sa najavljenom posjetom Dodika Čoviću u Mostar prije 15. marta ove godine. Zbog čega je ta ‘operacija aktivirana’. Po njemu Dodik ide u Mostar ‘da bi izazvao incident koji će se desiti prije 15. marta da bi olakšao Vučiću situaciju uz proteste studenata najvaljene u Beogradu za 15 mart’. Koliko je suluda njegova konstrukcija po kojoj zna da će se desiti incident u Mostaru vidjeli smo nakon posjete Dodika. Nikakav incident ne bude a tek priča koja je oduševila Hadžifejzovića i isfrustriranu i napaljenu raju kako NATO samo zbog odlaska u Mostar Dodika aktivira operaciju plan iz 1996. i kako nas štiti trajala je samo toliko kolio treba, koliko je trajao ‘centralni’ Sandžaklije. Prije par godina Miletić je kod istog ratožednog novinara otkrio i operaciju SDA stranke po kojoj su milijarde date za AlQAidu i ISIL o čemu je izvjestio tužilaštvo prijavom, tada smo se najebali matere Bakiru i ‘isilovcima’, sada zna se – Dodiku.

* Ovo sa ‘tajnim opeacijama’ je unosan posao. Patriota si, znaš situaciju i brineš o državi i još svoju ljubav i lojalnost često dobro unovčiš. Dođeš u studio i raspališ. I ideš od studia do studia, danima. Nema odgovornosti, ako se ništa ne desi. Raja je ionako ‘stoka sitnog zuba’ i sa kokošijom pameću, ništa ne bilježi i ne pamti. Što veća ‘ekskluziva’ to bolja ‘šokantnost’. To veći patriotizam. Ali i pljuska državnim bezbjednosnim organima, no koga to briga.

Jučer nam je najnoviju plasirao advokat, stručnjak i ekspert prava te profesor na Univerzitetu dr. Nedim Ademović u ‘Oslobođenju’. Malo urednici Vidani Selimbegović bilo ‘ekskluziva’ novinara Slobodana Vaskovića koji se sa njima isprofanisao i kod nje i kod Hadžifejzovića stotinu puta pa zapržila sa najnovijom o Rusima i desantu na BiH. Najnovija Vaskovićeva teza ‘iz dobro provjerenih izvora’ da je Dodik uspio otići u Beograd pored svih tjeralica i napora organa gonjenja jer je sa njim ‘napravljen deal’ nije baš dobra reklama za države organe ali ‘Oslobođenje’ voli ekskluzive a Vasković voli medije. Kaže dr.prava i advokat Ademović, ‘imam informaciju da 7,000 Rusa specijalaca planira upad na teritoriju BiH’, i opet, kako bi spašavali Dodika od hapšenja. Na način da će se ‘rasporediti uz granicu kao pripadnici ALTEA snaga i faktički preuzeti poslove državne granične službe’. Jašta nego. Glupi NATO i vodstvo ALTEA misije u BiH neće Ruse ni pogledati iako će oni pod njihovim uniformama olako letiti avionima i iskakati a ALTEA mirno posmatrati. Pored svih sankcija i kontrole bh neba. Ne može bolji marketnig za ove međunarodne jedinice od ovoga.

Najlogičnije bi bilo da tu informaciju (ako je već ima) proslijedi ne u novine već u službe bezbjednosti, međutim velim vam, tajne operacije nisu za te službe, to je za medije i ‘džirlo raju’. Iako svaki student prava zna da Rusi ne mogu tek tako upadati, prelijetati i iskakati iz aviona na tuđe teritorije i zauzimati ih, profesor i doktor prava, eto baš, to ne zna. A, ako kojim slučajem Rusi i ne opkole granicu BiH niko ga neće pitati za odgovornost. Čak ni njegovi studenti, koji od njega mogu štošta i naučiti. Uostalom, ovo je već drugi ‘desant Rusa na BiH’ a još ih nema. Ivo Komšić je jedan sličan ali malo manje količinski desant Rusa najavio također kod Hadžifejzovića 06.marta 2022. godine. Tada je bilo zbog plana Putina da osim Ukrajine ‘agresira’ i BiH što će sigurno učiniti ako ga ne zaustave, sad je zbog Dodika.

* Ove ‘tajne operacije’ su dakao u domenu teorija zavjere ali njih ne fali. Kad državne zvanične službe postanu nemoćne onda one haraju. I kad vam zatreba, samo zovnite. Ima ko će ih otkriti. Ako su silni eksperti i stručnjaci zauzeti, slobodno naručite ministra ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ pijanog kabadahiju Zukan Heleza, eto vam ‘ekskluzive’ i tajnih operacija koliko hoćete. Kao Ademović i Komšić što su osujetili Ruse i njihov desant na državu, Zukan je ‘razvalio’ mađarski, zabranio im da slete u Sarajevo. Sa kojim su pokušali ući u BiH da presele Dodika tajno iz naše države. Za razliku od prehodnika Zukan je u prednosti. On sve zna ali u interesu službe i države, ‘razumite me, nesmijem vam baš sve otkriti’. Na kašiku samo, i to je dovoljno. Njegove tajne operacije i saznanja su zagolicale maštu ne samo raje u BiH već širom Regiona i dalje.

Faca za udžbenike. Malo suptilnija od novinara Avde Avdića i njegovih teorija i metoda.

photo : dr. Nedim Ademović i Vildana Selimbegović urednica’Oslobođnje’ podcast, arhiv