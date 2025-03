BAHRUDIN JE SVE POGODIO : Medijska histerija hvatanja i hap­šenja Dodika, Viškovića i Stevandića miriše na čuvenu izjavu vojnika nekadašnje JNA Bahrudina Kaletovića : “Oni kao hoće da se odcijepe, mi im kao ne damo”.

– Tačno. Sve ‘tukne’ na bivšeg vojnika JNA od prije tri decenije koji se našao u rovovima na granici Slovenije koja je postala viralna i historijska. Kada smo sa strahom gledali početak razvaljvanja zajedničke nam domovine Yugoslavije, tako što Slovenci hoće ‘samosvojitev’ a Armija neda. Bahrudin je pred kamere ‘Yutel’ TV izbacio u dahu ono što kao danas gledamo danima. ‘Oni kao hoće da se odcijepe, mi im kao ne damo“. Izgledalo je to i vickasto i žalosno jer nismo mogli povjerovati da je taj ratni i krvavi igrokaz pripremljen i da smo u njemu samo statisti u osmišljenom filmu svjetskih moćnih producenata i režisera, ali je Bahrudin bio do bola precizan, iskren i tačan. Slovenci su otišli, evo ih odavno u EU, za njima i Hrvatska, i sav jad i bijeda politike i rata i onog što uz to dolazi, prenio se u BiH zahvaljujući ‘mudrosti’ SDA i Aliji Izetbegoviću i njegovih ratnih kompanjona.

– Trideset godina poslije krvavog klanja i ubijanja i Dayton-skog mira, sve opet ‘miriše’ na jadnog Bahrudina koji je preživio i Sloveniju i Bosnu a mnogo kasnije poginuo u saobraćajnoj nezgodi. Sve ukazuje na sličan scenario ali siromašna, vjerski odgojena i instruirana i natociljana raja, posebno bošnjačka, uželila se rata, to je naš balkanski usud. Svakih trideset do pedeset godina mi smo spremni za rovove, grobove od zadnjeg bh rata i za nekakve ‘šehide’, jer državu nam vode isto toliko vremena nasljednici onih ratnih poglavica i njihovi potomci i familije, koji izluđuju i Svijet i raju i priželjkuju rat a mi ih morbidno svake dvije godine ratnim pokličima u izborima dajemo certifikat za svoju zlu kob. Daytonski Sporazum 1995. kojim je rat privremeno zaustavljen ostavio im je dovoljno prostora i okvire za njihove nedosanjane nakane, koje se ovih dana više ni ne mogu sakriti.

– Sudski proces protiv Milorada Dodika kojeg je prije godinu dana u rukavicama prebacio u ruke bh države Vp BiH Schmidt, nakon što je od svog silnog kriminala Dodika uz pomoć medija i nesposobne vlasti izmjenom Krivičnog zakona samo zbog njegovih poteza u Skupštini Republike Srpske odabrao najgori i sa sumnjivim ishodom način istjerivanja pravde kao osvete, označio je nastavak procesa i protiv njegovih suradnika Stevandića i Viškovića, a onda su u tu zamku kao način rješenja svojih problema i pretumbacije vlasti svjesno zakoračili državnici u vlasti i evo nas ponovo kod vojnika Bahrudina. Dodik i ‘bjegunci’ (ili heroji) se hapse iz minuta u minut a pozeri u ramazanskom ozračju žderu, slikaju se i kao papagaji ponavljaju kako država ima sve pod kontrolom. Sad je ova, pa će onda ona međunarodna potjernica, ovdje je prešao granicu, ovako se sakrio u mišju rupu … Postaje degutantno ali se da primjetiti da raja voli ovu državo-medijsku trakavicu. Voli koride i utakmice, teferiče i dokolicu, iz minuta u minut mediji koji vrše neviđeni pritisak na tužilaštvo, sud i bezbjednosne agencije samo još više usložnjavaju kriznu situaciju. Sve sa željom da ‘neko’ bude onaj prvi koji će napraviti kakvu glupost, incident, drugi se zna po redosljedu.

– Nema čak ni u teoriji zavjere mogućnosti da jedan čovjek, ili trojica, mogu pored ovakve hajke i medijskog linča i progona i pored sudskih i tužilačkih naloga i NATO i EUROFOR snaga i njihove podrške slobodno putuju, prelaze granicu i vraćaju se, a javnosti pozeri pozivaju ‘ostanite mirni’ i vjerujte državi, očekujući da neko od tjeralaca napravi suprotno od onoga na što oni pozivaju. I ubijaju ne samo svojim gadljivim facama već još poganijim jezikom u kojem nema nikakvog prostora za bilo šta drugo osim ‘najavljene pobjede’. Kako smo ‘sekularna i građanska država’, u posao tužioca i Suda umiješao se i Reis sa ‘fetvom’ vijeća za šerijatske naredbe, kao nekad u onom prošlom bh ratu, i on izdao svoju tjeralicu.

A putuje, evo Dodika u Izraelu, prije toga u Beogradu, sad će valjda crvena ptjernica. Prije su bile bijele ili zelene, bio je i Stevandić u Beogradu pa se vratio i pravo na ‘pressicu’, najavljuje i put u Moskvu za par mjeseci, pisaće se naredbe sve dok se ‘boje ne rastope’. Nema drugog, Bahrudin je opet sa nama. Neko snažan i moćan je morao došapnuti Dodiku šta da uradi, možda su mu namignuli i oni koji se svaki dan šepure po televizijama i portalima šireći mržnju i prozivajući izdajnike a sline o patriotizmu i zaštiti države. I njihov san je isti kao i Dodikov, oni su iz iste fabrike. Pa se slikaju sa puškama, generalima ili sa evropskim diplomatama. Čekajući Bajram i Dodika da se sam preda.

– Supermen živi u dječjoj mašti ali i u našoj stvarnosti i našoj mitologiji može naći svoje mjesto. Ova lakrdija u kojoj su glavni likovi negativci naših domaćih filmova koji poziraju i pjevaju i ovi procesi protiv Dodika i bratije, osim što su pokazali sav jad i bijedu bahate i bezobrazne vlasti, razotkrili su nam još ponešto. A to je nerealna i mitska slika države u glavama državnika koja je totalno suprotna onom čime nas truju decenijama. Jer, kakva god da nam je Granična policija koja istražuje kako je Dodik prešao granicu tek nakon što je izišao vani na koju kreće prozivka (‘hapsiti policajce i Graničnu policiju, šta se čeka’), po Dayton-u nam je takva i OSA, i SIPA, ‘Zajedničke oružane snage’, tužilaštvo i Sudovi, i Parlament i Komisije i javne agencije i javna poduzeća … I dva Denisa i sam jedan i jedini Ramo Isak, Zukan, Bakir, Čović, Željko, Košarac, Amidžić, Vukanović … Sve nam je po dogovoru sastavljeno iz predstavnika tri nacionalistička naroda, zapravo od tri nacionalistička plemena, koji nisu osim one historijske rečenice vojnika JNA Bahrudina namjerno upamtili još jednu njegovu jednostavnu a tačnu misao koja glasi. “Znaš, care, bio si u vojsci, znaš kako je. Šta ti kaže, radiš. A nijedan oficir nije poginuo, sve moji jarani poginuli….”

Sve treba onda hapsiti, SDA već traži hapšenje u SIPAi i u Policiji, zašto da ne, treba spisak proširiti na stotine hiljada. Sve zatvoriti i na kraju zaključati i državu pa otključati i kao džamiju ‘radno’ otvoriti svako svoju i za sebe. U svojoj vjeri i na svojoj zemlji.

– Dodik ‘će se riješiti’ na ovakav ili onakav način ali na sasvim drugačiji od onog kako nam predviđaju stručnjaci i analitčari po medijima, međutim ko će (se) nas riješiti?

Sve dok ne skontamo šta znači ljigava i lažna sto puta bezobrazno ponovljena rečenica ‘mi smo suverena, nezavisna i nepokorena država na svakom pedlju‘ a tri decenije lagodno živimo na frtalj države sa korisnim pozivom na rat, žrtve i genocid, dok ne naučimo da je BiH vlasništvo sva tri bh naroda i dok sa čela države ne odu oni koji je najviše pljačkaju i uništavaju, ni nama ni državi nema spasa

Međutim, ta mantra u koju ne vjeruju najviše oni koji nam je svaki minut serviraju, za sada ne nudi nikavu nadu.

photo : vojnik nekadašnje JNA Bahudin Kaletović, tv Yutel, arhiv