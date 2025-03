OD ATIFA DUDAKOVIĆA I REISA DO DODIKA : Nema ‘mirne Bosne’ dok se Bakir ne vrati na vlast i ne ‘uđemo u Banja Luku’ sa ‘Alfa-rancem’ na leđima: ‘mirotvorci’ Srbi, ratoborna ‘nebeska sila’ – Reisovi Bošnjaci i ‘hinjavi’ UZPovci i konstitutivne ‘ustaše’

* Odmah da pojasnim pojmove koji nisu moji. To su lirski opisi ‘državotvornih i patriotskih’ NATOciljanih ratno-huškačkih bošnjačkih medija. Prdibabe – to su vam kulturno i muslimanski rečeno zloglasni izdajnici države a predstavnici vlasti – Bošnjaci ‘trojke’, plačipičke – svi oni koji samo kukaju a ništa ne rade na odbrani ‘države koja je u ratu’ i opet – ‘trojaneri’ (pežorativno, kao psi avlijaneri) i međunarodni predstavnici sa njima u ‘talu’, svilene bube – su vam Hrvati i Srbi koji uglađeno a sistematski ruše državu, ratne patike – e, to su vam ‘pravi’ Bošnjaci, čuvari države i vjere, ‘koji su odbranili goloruki i nenaoružani’ državu i ‘slomili zube’ svim silama Svijeta u zadnjem bh ratu, to su izreklamirane ‘tene’, ‘bh starke’, preteča nenadjebive Armije BiH pred kojom je drhtao i kojoj se divio i danas se divi čitav svijet. Koje su, za razliku od ‘Nike’ ili ‘Adidas’ obuće svesrdno reklamirane besplatno čak i na CNNu nekada.

Tako odprilike zvuči raspored ‘zajedničkih oružanih snaga’ Zukan Heleza najpoznatijeg ‘dronologa’ u ovom bh ratu ‘koji nije rat i kojeg neće biti’, umjesto njega moguće je ‘poneki incident’, ma šta god taj ‘mudri’ početak ubijanja značio u realnosti. Na koje možemo računati u ovom ‘historijskom’ trenutku države BiH, kad je zemlja u ratu a nigdje (još) ne puca, osim po svim šavovima države.

* I, ma koliko zvučalo kao teorija zavjere, to ratno stanje države koje to i nije, prisutno je u BiH već tri decenije, potvrdio ga je bez da trepne Milorad Dodik sa ekipom suradnika javnom pobunom i donošenjem niza neustavnih zakona zbog čega ga ganjaju i traže sa nalogom za hapšenjem a mole Boga da ga ne nađu, čiji istorijat i sudbina su također u domenu teorija. Niti se zna kako je i kada nalog izdat (to jedino zna Avdo Avdić novinar jer on sve zna) a još manje kako će se po njemu postupiti. Inicijalnu kapislu Dodiku dao je VP BiH Schmidt, naš ‘Švabo Šmit’ svojim bajramskim nametanjem izmjene Krivičnog zakona a popločala ‘heroina’ Sena Uzunović ‘historijskom’ presudom koja je samo usmeno saopštena i još nije pismeno izrađena ni nakon mjesec dana.

Zapravo, kad se sve sabere i kad se oduzmemo, sve ovo što se zbiva u BiH ovih dana je opet rezultat nikad ne provedene ostavinske rasprave iza umrlog Alije Izetbegovića i njegovog najvećeg bogatstva koji se zove Daytonski Sporazum. ‘Papira’, kojeg nema nigdje u originalu a sva država na njemu zasnovana i iscrtana, kojeg svi vole i svi osporavaju i kojeg svi tumače kao i Reis ‘hadise’ (citat, tumačenje) Kur’ana. Onako kako treba u datoj situaciji.

* Sve dok se ne otvori testament mudraca Alije i ne ozvaniči njegov jedini nasljednik, stvari će se ovako razvijati. I svi će sanjati svoje snove. Srbi državu Republiku Srpsku, Hrvati ‘Herceg-Bosnu’-koje kao nema a ima je i djeluje već tri decenije, Bošnjaci svoju nedosanjanu ‘krijeposnu islamsku Republiku’. ‘Varisi’, tj. nasljednici Daytona, tako bratski u ratu sa mirom žive evo poprilično dugo, i iscrpljeni sa tim mirom, isfrustrirani do iznemoglosti ne mogu više čekati rješenje o nasljeđivanju pa se krenulo u otimačinu imovine i nasljedstva prije sudske odluke.

Mora se priznati da su svi odabrali fantastičnu strategiju i taktiku, ona zbunjuje sav ‘ostatak’ Svijeta. Srbi okolčavaju i katastraski mijenjaju mapu države uz mirotvorne poruke kako nisu i neće nikog napadati. Što je fakat i tačno, njima u ovom ratu bez rata to i ne treba i nemaju teritorijalnih pretenzija, naslijedili su od Alije i previše, najavljuju da će se braniti ako budu napadnuti, što je pravo svakog napadnutog. Hrvati također nisu za rat kojeg neće biti a koji bukti, jer i oni su poprilično u Daytonu ‘profitirali’. Imaju svoju državu u državi a ostali su odani BiH, čak, da njih nije, ne bi bilo ni Bosne. Ne bi bilo ni nezavisnosti ni suverenosti da nije bilo Hrvata, ostalo im je da da još imaju svoga predstavnika u državnom bh Predsjedništvu a što im Bošnjaci nedaju već dugo vremena, tu su ustoličili ‘svoga Hrvata’ i zabetonirali mu fotelju. Hrvate su logično identifikovali kao podmukle ‘ustaše’ i UZPovce.

* Bošnjaci su u ovom ratu bez rata najratoborniji i najviše željni ‘epskog ubijanja’, najnestrpljiviji su. Njihov vođa ih je poveo u rat obećavši ‘zlatne kašike’, begovsku vlast i suverenu i nedjeljivu čitavu islamsku državu Bosnu a ostavio im nešto malo crkavice od zemlje, na stotine hiljada ubijenih i milione raseljenih, koja je na 23 % katastarskog operata postala premala u odnosu na snove i želje. Obećanja međunarodne zajednice Bošnjacima kako će ‘mic’ po ‘mic’ dobiti ono što im nije potpisano decenijama u njima raspaljuje volju za puškama i maskirnim uniformama, dodatno uljuljkivana brigom za žrtve genocida, zabrinutošću iz hladne duše, rezolucijama i deklaracijama bez njuha i mirisa, najednom su presušila i oni uspavljivani decenijama o herojskoj borbi i nekakvom ‘ulasku u Banja Luku’ (kao da je Republika Srpska samo Banja Luka i kao da se tamo ne može ući, Ramo Isak je živi dokaz) nisu mogli izdržati realnost u kojoj im je neprincipijelna a odlična koalicija SDA/DF/Reis produkcije izbačena iz vlasti, jedina po njima šansa da se dođe do željene Republike, čime je ratni impuls u njima izrastao kao neželjeni tumor do neslućenih razmjera. Zbog svega toga, a najviše radi povratka Sina Velikog Oca i Reisa u zvaničnu vlast pozicije, Bošnjaci su najviše spremni za rat kojeg neće biti. I za ‘sporadične incidente’, kao da ne znaju da sa njima ratovi i počinju.

* Zbog SDA i djelovanja Reisa su u BiH osmišljene i podjele među Bošnjacima koje su u ovom ratu bez rata opasnije od Dodika i njegovih imaginarnih a opasnih propisa i referenduma. Onog trena kad se SDA vrati u vlast, staće i sve ove predratne operacije. Uostalom, sva ova halabuka je više radi ‘izdajnika države’ i jača je prema njima nego prema Dodiku. Ako DajBože što prije i dođe ‘do onog najpoželjnijeg kojeg nećemo’, prvi obračuni, pardon – bliži susreti vrsta, bi bili između Bakirovih ‘čuvara vjere i države’, između prdibaba i ratnih tena.

Ove ‘ratne starke’ su samo još jedan u nizu ratnih mitova Bošnjaka i one se ne vraćaju tek onako i iznenada u naša srca i naš permanentni žal za ratovanjem. Simbolično, tu možemo i moramo svrstati i ostali dio ratne opreme. To je najbolje opisao za ratni zločin optuženi general ‘Duče’ Atif Dudaković kojem se suduje i istražuje već više od decenije, šta je sve zapalio ili pobio u onom zadnjem bh ratu u nakaradnom procesu neće nikad biti dokazano niti će biti osude za ratne zločine. Jer po funkcionalnoj mitologiji Bošnjaka i vlasti države BiH po njihovoj mjeri Bošnjaci su ratovali ne puškama nego Konvencijama o ljudskim pravima. Ispisanim na arapskom. Davno je to optuženi ratni nestašni zločinac pojasnio u jednoj džamiji u Luxemburgu, kod Bakirovog jarana i bota SDA Yasmina Mulahuseina, uz 11 juli 2017.godine.

‘“Ja ću otvoreno reći da svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi kupiti ‘alfa uniformu’, čizme, vreću za spavanje, ranac i kraj priče. Kao što imamo fizičku kulturu, radnu kulturu, kulturu ishrane, mi moramo razvijati kulturu pamćenja i kulturu odbrane” – još te davne godine je zazvečao general Atif.

Poslije je došlo ono čuveo muslimansko merhamet upozorenje Reisa Kavazovića SDA diplomate i političara kako ‘neće halaliti nijednom Bošnjaku ako glasa za Vlaha u Srebrenici’ a još kasnije je stiglo prebrojavanje po džematima, pa licitiranje sa haubicama, puškama i dronovima. Ljiljani, vehabije, Zukan, Benjamina, Isak, Bećirović, Komšić, Bajrović, Suljagić, Aličković … se podrazumijevaju. Sve na mirotvornom putu ‘za Banja Luku’, gdje je stao onomad Atifov ‘Alfa-ranac’.

P.S. U ovaj vanraspravni postupak ostavinske rasprave iza umrlog Alije sasvim opravdano se umiješao i turski predsjednik Erdogan, Bakirov ‘brat’. Kao testamentarni nasljednik kojem je Alija ostavio usmenim testamentom čitavu Bosnu u ‘amanet’. Po svoj prilici, ostavinski postupak bi mogao biti prekinut a ‘varisi’ upućeni na parnicu. Zakomplicirao se tako jednostavan proces kojeg može riješiti svaki notar. Bošnjački mediji Erdogana još javno nisu svrstali ni u jednu od svojih grupacija ali se pouzdano zna da nije ni plačipička, ni prdibaba a ponajmanje svilena buba.

photo : Bakir Izetbegović, internet montaža, arhiv