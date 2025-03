SA KUPRESA ZORA SVIĆE, NOVE RELAKSACIJE BIĆE, BIĆE : Nova partnerstva, prebrojavanja i prestrojavanja u državnoj vladi BiH u startu simptomatična i neozbiljna: preči Bajram od države – odlažu sastanak za 01. April svjetski dan vica i šege, Bošnjaci ne vjeruju Čoviću, Dodik udara u istu tamburu, Amerika šuti a Bakir Izetbegović indirektno najavljuje svoj povratak na političku scenu …

– Kažu, nije slučajno Kupres odabran za ‘historijski sastanak’ nove koalicije u državnoj bh vlasti. Hoće reći, osim prevrtanja košulje Dragana Čovića i njegovim odklonom od dojučerašnjeg bračnog političkog partnera i okretanja opoziciji Republike Srpske, ovo malo mjesto u FBiH nosi u sebi i znakovite poruke iz bh rata. Ima, međutim, ovdje nečega što je u BiH više od ‘historije’ : dogovor sa opozicionom ‘trojkom’ Republike Srpske o novom ustroju vlasti i budući okvir djelovanja sklopio je Dragan Čović bez federalne ‘trojke’ i, kao i sva dosadašnja ‘historijska’ državna dogovaranja, sastanak je održan u kafani. U restoranu ‘Jezero’.

– Da ugođaj bude potpuniji i veseliji, iako u zemlji bukvalno ‘gori’ bar sudeći po napaljenim i nestrpljivim medijima i ratnim jurišnicima, slijedeći zajednički sastanak na kojem će se potpisati budući sastav vlasti bez Dodika i njegovog SNSDa, ucrtan je za ‘drugi dan Bajrama’. Zna se šta je preče i važnije od države. Uostalom, i bh Parlament je svoj raspored rada ‘hitne sjednice’ prilagodio ovom vjerskom muslimanskom prazniku, ‘hitne stvari’ su odložene do iza Bajrama. Podsjećamo, i visoki bh predstavnik je najavio aktivnije djelovanje ‘kad se isposti’, nije isključeno da i EUROFOR planira slične aktivnosti kad prođe ‘najdraži’ praznik, za sada šparta konvojima i helikopterima i crta ‘faluse’ po bh nebu i uvježbava ‘očuvanje mira’. Niko u BiH ozbiljno ne razmišlja o hapšenju Dodika, čak i Ramo Isak koji je dobio tu naredbu za koju je tvrdio da je čeka i da ode ‘izvući iz Skupštine RS Milorada Dodika i uhapsi ga’, pravi se ‘Englezem’ pa iftarči i uživa u blagodetima Ramazana. Prati ga u stopu Zukan Helez, ne zaostaje ni milimetra ni Denis Bećirović.

* Utihnule su fanfare o ‘heroini’ Seni Uzunović koja još svoju ‘historijsku presudu’ nije pismeno ni izradila a već prošlo mjesec dana od izricanja, mediji ‘peru’ znakovitu i naglu odgodu sastanka američkog državnog sekretara (Marco Rubio) sa bh ambasadorom Sven Alkalajem navodnim ‘hitnim sastankom u Bijeloj Kući. A na Kupresu, ničeg’ novoga. Bager ‘trojke’ sa vozačem Konakovićem već dva mjeseca ne može da upali. Ništa od silnih najava smjene kadrova SNSDa, ništa od novih imenovanja već dva mjeseca, Milorad Dodik i osumnjičena ‘trojka’ najavljuju nove neustavne zakone, odvajanja i razdvajanja, po svoj prilici ovakva politička i pravna kriza odgovara svima a neko je Dodiku ‘namignuo’ da je, što ono kaže SDA – ‘vakat’. Vrijeme, na žalost, za promjene.

* Po nepotpunom dogovoru (jer kompletan sastav zasjeda poslije Bajrama), klasična pretumbacija fotelja i vlasti i unaprijed se siječe ražanj a zec još u gori. Nije uhapšen.

Već se licitira sa imenima ministara u novoj vlasti, ‘kukuriknulo’ se u zoru u Kupresu, mediji ‘rajcaju’ ratnim bubnjevima, Dodik se hapsi bez hapšenja, traži se hapšenje Željke Cvijanović člana bh Predsjedništva, pa hapšenje ministra policije entiteta Karana, Dodika već preselili u Minsk ili u Rusiju. Gotov je – nariču poznati sveznajući novinari tipa Hadžifejzovića ili Vaskovića a još niko iz silnih agencija i službi ne mrda prstom da izvrši tužilačku i sudsku nagodbu. Nema direktora SIPAe, nema ministra sigurnosti (jedan zatvoru a drugi v.d.), predsjednik Suda BiH je v.d. nema predsjednika već par godina…

No, još gore od svega, nova vlada najavljuje novi početak sa onima koje su odbacili prije dvije godine i, kao što je red, sa figom u džepu. Bošnjaci nisu i ni sada ne vjeruju Hrvatima iako bez njih nema Bosne pa tako Čovićevo prevrtanje u drugi tabor već vide kao zamku jer on ne odustaje od onog što su Bošnjaci davno odbacili a to je izmjena Izbornog zakona. Po kojima bi, i hoće, ‘pasti’ gazija Željko Komšić koji je glavni i najveći remetilački faktor između Bošnjaka i Hrvata a samim tim odnosa između BiH i Hrvatske.

* Činjenicama treba pogledati u oči. Milorad Dodik je počinio krivično djelo, ne jedno nego više njih ali u žaru zanosa i želje za konačnim obračunom sa Republikom Srpskom, Bošnjaci su uz pomoć Schmidt-a izabrali najneizvjesnije i teško dokazivo krivično djelo čime je proizvedena ova neviđena kriza koja se bez arbitraže sa strane neće razriješiti ovim novim formiranjem vlasti. Dakle, novi vlastodršci će se zapetljati u kučinu već u startu. Podijeliće oni ministarske stolice i direktorska mjesta ali će ‘zapeti’ sa Hrvatima već na Izbornom zakonu a kod Srba na poznatim kviz ‘patriotskim’ pitanjima Bošnjaka: je li bio genocid u Srebrenici, da li je Sarajevo glavni grad BiH i voliš li Bosnu. Da i ne spominjemo zakon o državnoj imovini i njemu sličnima, uz neizostavnu želju kako ukinuti Republiku Srpsku a dobiti Republiku BiH. Najveće i najmudrije djelo Alije Izetbegovića.

Osim toga, sva najavljena razriješenja i nova imenovanja mogu uz dogovor proći i Vijeće ministara i Zastupnički dom bh Parlamenta ali u Domu naroda opet sve zavisi od zastupnika Srba, bez kojiih nema ni kovoruma ni konačne potvrde. Računanje da će u toj situaciji opet djelovati nametanjem ‘Švabo Šmit’ je pogrešno, ako bi se to desilo tek onda bi nastao pravni ‘hrkljuš’. Razmišljanja da opozicija u Republici Srpskoj može u Skupštini šta uraditi su također pod upitnikom. Ne zato jer ona to ne želi. Opozicija tu nema većinu, a ako je i nekako sklepa, imaće ono što u BiH ima vlast : stalnu kočnicu SNSD poslanika i miniranje svega, kao što to radi u BiH SDA i DF koalicija sa ostalim saradnicima ‘duboke države’. Osim toga, valja iskreno reći da će opozicija kao i do sada kad je bila u vlasti (a bila je skoro tri decenije), u vrhu svojih priorieta imati interes Republike Srpske, što i ne krije i njena ljubav prema Bosni je ljubav prema vlasti i foteljama.

* U ovu igru bez granica koja bi se mogla rastegnuti do kraja iduće godine kada dolaze opšti izbori u BiH, indirektno se uključio i Bakir Izetbegović. Preko brata Erdogana on se iz potaje vraća na političku scenu a svi znamo kakvi su odnosi njega i Tayiba te odnosi Dodika, Bakira i predsjednika Turske. Izetbegović nije i neće prežaliti državu bez njega na čelu i ako se obistine njegovi navodi kako će Erdogan zvati Trumpa da ‘umiri Dodika’, to je znak da on u ovoj pretumbaciji vlasti vidi svoju šansu. Slični vjetrovi pušu i od strane Dodika koji žali i hvali Bakira, a kako je Erdogan poslije sastanka sa Bećirovićem pozvao na razgovor i Željku Cvijanović te kako se zna da on ima uticaja u američkoj administraciji i da izvrsno kotira kod Vučića i u Srbiji, sve su opcije na stolu. Šutanje američke administracije i njena ‘hladnoća’ (osim onog ‘mi stojimo iza suvereniteta i nezavisnosti BiH i iza Dayton-a’) u ovakvoj BiH nisu dobar znak, tim prije što još u Sarajevo nije stigao novi američki ambasador, stoga bez obzira na slatke medijske priče o podršci Amerike još sve karte nisu otkrivene. Ni Rusi koji su sada ispeglali svoje odnose sa Trump-om i Amerikom nisu do kraja otkrili svoje namjere a evidentno je da imaju i upliva i uticaja na događanja u BiH, zato ova priča iz Kupresa nije još sasvim jasna.

* Da je Bakir krenuo u ofanzivu, to ni sam ne krije. Jučer u intervjuu za muslimansku tv ‘Igman’ je prvi put priznao da BiH nije nažalost ni suverena ni cjelovita (‘Srbi su dobili pola teritorije države BiH’), čak nazvao ju je ‘neuređenom i nenormalnom državom’, govorio je i o nekim razgovorima sa stranim predstavnicimma i diplomatama, razgovarao je sa Čovićem i hrvatskim ministrom Radmanom ‘o kojima nije izvještavao u medijima’. Za Dodika je rekao da ‘Dodik nije predsjednik Republike Srpske’ i da će ‘biti uhapšen jednog dana, ne treba rizikovati živote’. U prijevodu, ne treba žuriti, neka ga. Pohvalio je opoziciju entiteta.

* Dakle, ‘trojka’ iz FBiH je umjesto ‘bagera’ koji se pokazao neuspješnim, krenula sa ‘kukuriku koalicijom’. Možda i uspije ali podsjećamo da je slična koalicija na izborima u Hrvatskoj 2011. preuzela vlast ali je ubrzo pala i nestala. Za sada, učesnici sastanka na Kupresu govore kao i prije o ‘relaksaciji’, očekujući 01. April, Vukanović se već proglasio ministrom sigurnosti. I razmjenjuju poklone. Draško Stanivuković se pohvalio knjigom Čovića koju mu je poklonio. Da nauči ‘timski rad’ i ‘timske’ fore i fazone zvane ‘inventivnost’.

U BiH se uvijek kukuriče prije zore, ali ima i ovoga. SDA semafor je ispred nje. Zeleno se upalilo.

photo : sastanak HDZa BiH sa trojkom opozicije Republike Srpske u Kupresu, arhiv